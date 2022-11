Mettre un prix sur la nature peut aider les municipalités à s’adapter au changement climatique

Que sur terre53:50Donner un prix à la nature Comment une petite ville économise des millions sur l’adaptation au climat en adoptant les services de la nature. L’action climatique comme solution de santé publique. Et jeter de la soupe sur l’art peut-il conduire à un changement de politique ?

Par une journée ensoleillée du début octobre, Ryan Belanger, sa femme, quelques-uns de leurs enfants et leur chien profitaient du White Tower Park, à quelques pâtés de maisons de chez eux à Gibsons, en Colombie-Britannique.

“Peu importe le temps, vraiment. C’est là que nous venons pour nos promenades dans la nature”, a-t-il déclaré.

Sandy Brown était également sortie ce jour-là. Elle promène son chien dans le parc tous les jours et apprécie la dose quotidienne de plein air.

“C’est un tel atout de sortir ici dans et parmi les arbres et les buissons – vous pouvez à peine entendre la ville”, a déclaré Brown.

Les habitants de Gibsons font bon usage de la forêt et, ces dernières années, la ville a commencé à repenser la façon dont elle traite ce type d’actif, dans l’espoir d’améliorer l’adaptation de la communauté au climat.

White Tower Park n’est pas seulement un endroit agréable pour se promener, mais grâce à ses étangs et ses ponceaux, il peut absorber l’eau, aidant à protéger la ville des inondations.

En 2012, Gibsons a modifié la définition d’infrastructure pour inclure “actifs naturels.” En attribuant une valeur à des éléments tels que les zones humides, les forêts et les côtes, une municipalité comme Gibsons peut justifier financièrement d’investir, de protéger et de restaurer ces écosystèmes tout en bénéficiant des services qu’ils fournissent.

La ville évalué les services de gestion de l’eau que White Tower Park pourrait fournir à 3,2 millions de dollars – qui était à peu près le même coût que l’ingénierie d’un système équivalent.

Emanuel Machado est le directeur administratif de Gibsons, en Colombie-Britannique (Molly Segal/CBC)

“Il ne s’agit pas de mettre un chiffre sur l’environnement”, a déclaré Emanuel Machado, directeur administratif de la ville. “Mais la réalité est que les décisions sont prises avec des données, en particulier avec des données financières, et si vous voulez fournir… une analyse de rentabilisation pour une alternative naturelle, alors vous devez comprendre la valeur de ce service.”

Alors que les collectivités de partout au Canada sont confrontées aux effets de plus en plus fréquents et graves des changements climatiques, certaines se tournent vers la nature pour les aider à s’adapter. Gibsons a inspiré d’autres municipalités, dont une Initiative pancanadienne sur les actifs naturels municipauxde se tourner vers les écosystèmes locaux comme faisant partie de la solution.

Un living lab pour valoriser les actifs naturels

Niché au pied du mont Elphinstone sur la Sunshine Coast, Gibsons abrite moins de 5 000 personnes. À 40 minutes en ferry de West Vancouver, la communauté est peut-être la plus reconnaissable par les Canadiens grâce à la série télévisée Les Beachcombers.

Georgia Beach à Gibsons, en Colombie-Britannique, est actuellement menacée par la montée du niveau de la mer. (Molly Segal/CBC)

Vers 2009, la ville a commencé à faire le point sur les caractéristiques naturelles de la communauté et de ses environs. Pour ce faire, il a réexaminé la définition même de l’infrastructure.

Une définition typique de l’infrastructure, a déclaré Machado, est un “actif conçu et fabriqué qui fournit un service”, comme les services de traitement de l’eau, le réseau électrique ou les routes.

La commune a voulu aller plus loin. En 2014, Gibsons a officiellement adopté une politique municipale sur les actifs naturels qui, selon elle, était la premier du genre en Amérique du Nord. Il a élargi la définition d’infrastructure municipale.

“Un atout naturel est une caractéristique de l’environnement qui fournit le service”, a déclaré Machado.

Situé en contrebas d’une montagne et en amont du front de mer, White Tower Park capte les eaux de ruissellement de la pluie et de la fonte des neiges; contrairement aux routes pavées, les racines et la terre du parc absorbent l’eau et la filtrent naturellement avant qu’elle ne soit déversée dans un ruisseau local.

En mettant un prix sur la valeur des services du parc, la ville a plaidé pour investir dans des améliorations plutôt que de construire de nouvelles infrastructures, comme un système de canalisations. Les changements étaient simples – dans deux zones, la ville a creusé de la terre le long des sentiers, créant une série de bassins d’eaux pluviales, avec une troisième zone prévue pour l’expansion.

En conséquence, Gibsons a évité 3,5 millions de dollars en coûts de construction et continue d’éviter 80 000 dollars par an dans l’entretien estimé des tuyaux – de l’argent qu’une petite assiette fiscale n’a tout simplement pas, a déclaré Machado.

Il a ajouté que les bassins d’eaux pluviales creusés dans le White Tower Park peuvent également contenir plus d’eau que les tuyaux d’ingénierie n’en auraient. Les bassins d’eaux pluviales du parc étaient pleins pendant la rivière atmosphérique en novembre 2021 qui a entraîné de graves inondations dans certaines parties de la Colombie-Britannique, mais Machado dit qu’ils faisaient toujours leur travail en gérant le débit d’eau.

Selon Emanuel Machado, directeur administratif de la ville, les bassins d’eaux pluviales de White Tower Park aident à prévenir les inondations dans la région et peuvent contenir plus d’eau que les tuyaux d’ingénierie n’en auraient. (Molly Segal/CBC)

“Nous n’avons pas assez de temps ni d’argent pour remplacer l’infrastructure assez rapidement pour faire face au rythme de [climate] changement”, a déclaré Machado. “Notre réponse est plus rapide, à notre avis, et plus efficace si nous améliorons quelque chose que nous avons déjà, plutôt que de construire quelque chose de nouveau.”

L’inventaire des actifs naturels de Gibsons comprend également une partie du littoral avec des écosystèmes sensibles et une plage, ainsi qu’un aquifère qui fournit de l’eau potable.

Une tendance croissante pour les villes et villages

Lorsque Sébastien Doiron a lu un article sur Gibsons et son travail sur les actifs naturels, il a voulu savoir si le Nouveau-Brunswick pouvait apprendre de cette approche.

Aujourd’hui, Pointe-du-Chêne, une destination estivale populaire sur le détroit de Northumberland, fait partie d’un projet pilote côtier avec l’Initiative sur les atouts naturels municipaux.

La région s’efforce de “ralentir” ou d’arrêter les impacts du changement climatique sur la côte, ce qui comprend des travaux de protection des dunes de sable, a déclaré Doiron, directeur de la planification de la Commission de services régionaux du Sud-Est au Nouveau-Brunswick.

Plutôt que de construire une « solution technique » comme une digue, la région a opté pour un littoral vivant, qui utilise une combinaison de matériaux souples comme les plantes et le sable pour aider l’écosystème et maintenir son accessibilité aux visiteurs.

L’approche a “d’énormes co-avantages, étant une communauté touristique”, a déclaré Doiron.

REGARDER | Johanna Wagstaffe explique les rivières atmosphériques :

Qu’est-ce qu’une rivière atmosphérique ? C’est un terme qui est devenu plus largement connu après des inondations record en Colombie-Britannique en novembre 2021, mais comme l’explique la météorologue Johanna Wagstaffe, les rivières atmosphériques ne sont pas nouvelles dans la province.

Sheri Young travaille depuis plusieurs années sur une approche similaire pour valoriser la nature dans la ville d’Okotoks, en Alberta. À environ 30 minutes en voiture du centre-ville de Calgary, Okotoks est une communauté en pleine croissance. Au fur et à mesure que les demandes de développement arrivent, la mise en place d’une évaluation des actifs naturels permet de déterminer où se trouvent les zones humides, y compris leur valeur pour la communauté.

En identifiant les “zones humides de grande valeur”, la ville met maintenant son inventaire à l’épreuve et est en discussion avec un promoteur sur la manière dont un projet pourrait avancer d’une manière “qui préserve cette zone humide et en fait une partie de cet unique communauté » plutôt que de construire par-dessus, a déclaré Young.

De l’ombre fraîche que les arbres fournissent dans une ville pendant une vague de chaleur aux zones humides qui absorbent et filtrent l’eau, les actifs naturels “arrivent au premier plan en tant que mesure d’adaptation, et pas seulement en tant que séquestration du carbone, préservation de la nature… genre hippy-dippy de chose », a déclaré Young.

White Tower Park est une destination populaire pour les résidents avec des animaux domestiques. (Molly Segal/CBC)

Une stratégie nationale d’adaptation à venir, qui devrait être publiée plus tard cette année, comprend un groupe consultatif dédié à l’examen des infrastructures bâties et naturelles. Dans le rapport préliminaire de l’année dernière, le groupe proposait comme objectif de rendre l’infrastructure « résilient au climat » d’ici 2050y compris les actifs naturels.

Les limites de mettre un prix sur la nature

Mais la poussée des municipalités à valoriser les écosystèmes et à y investir au nom du changement climatique a ses limites.

En tant qu’écologiste ayant travaillé sur des projets de restauration d’écosystèmes, Young a des réserves quant à la monétisation de la nature. Elle dit qu’il a une valeur “en soi”.

C’est un problème que Laren Bill essaie de résoudre en tant que conseiller des Premières Nations pour le La région métropolitaine de Winnipeg alors qu’elle entame ses propres travaux sur les actifs naturels.

Bill, membre de la Première Nation de Pelican Lake sur le territoire du Traité 6 en Saskatchewan, travaille avec Jim Bear, ancien chef de la Nation Brokenhead Ojibway.

“Lorsque Jim et moi examinions … le terme” actifs “, nous avons automatiquement compris qu’il attribuait une valeur au terrain”, a déclaré Bill. “Mère Terre fournit tous les différents types de soutien à la vie et aux organismes, pas seulement aux humains.”

Dans ses discussions avec les Premières Nations sur le territoire du Traité 1 dans la région métropolitaine de Winnipeg, l’orignal a été cité en exemple. Les Premières nations qu’il consulte « aimeraient voir plus d’habitats d’orignaux réhabilités, afin qu’ils puissent à nouveau chasser sur leur territoire traditionnel », a déclaré Bill.

Un écosystème sain et une population d’orignaux permettraient à plus de jeunes de sortir sur le territoire, ce qui, selon lui, est une expérience inestimable.

Wilson Williams, conseiller élu de la nation Squamish, affirme que l’évaluation de l’estuaire de Squamish a aidé à financer sa restauration. (Rick Etkin)

« Nous constatons que de plus en plus de Premières Nations souhaitent se pencher sur le paysage, le programme d’éducation basé sur la terre et… elles voient cela comme un moyen de se connecter au passé, mais aussi d’amener ces enseignements vers l’avenir.

Bill souhaite voir les municipalités et les Premières Nations travailler plus étroitement ensemble, afin de reconnaître que la nature a de nombreux usages et objectifs, selon votre point de vue.

Emanuel Machado reconnaît le défi de l’évaluation des actifs naturels. La ville de Gibsons est en contact avec la Nation Squamish, dont le territoire est bâti sur la municipalité, et a des collaborations dans les travaux.

En fait, la nation Squamish a un projet de restauration de l’estuaire de Squamish qui est en cours depuis des années.

À environ une heure au nord de Vancouver, une broche pour un port charbonnier est en train de s’effondrer dans le cadre d’une réhabilitation de l’écosystème, une collaboration entre la nation, une société locale du bassin versant et le district de Squamish, entre autres.

Un rapport valorise les services rendus par l’estuaire à 12,6 millions de dollars annuellement — un chiffre qui, selon Wilson Williams, un conseiller élu de la nation Squamish, ne peut rendre compte de la valeur culturelle de l’endroit.

Williams a déclaré que le fait de mettre un chiffre en dollars sur un actif naturel aide à “subventionner la nécessité pour le projet de restauration de se concrétiser”.