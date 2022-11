Mettre un dessin de Kahlo enflammé à la recherche d’une étincelle NFT

D’abord, le groupe de mariachis, un danseur jonglant avec les flammes et les mannequins en maillots de bain et robes de bal flânant au bord de la piscine d’un manoir de Miami.

Puis le spectacle a commencé.

Un homme d’affaires qui a construit sa richesse sur des vagues de spéculation – surfant sur la montée en puissance des dot-com dans les années 1990, puis sur la croissance rapide de Bitcoin ces dernières années – a sorti un dessin de son cadre qu’il a annoncé comme une page du journal personnel de Frida Kahlo .

Vêtu d’un blazer à paillettes avec le portrait de l’artiste dans le dos, il a épinglé l’image sur un verre à martini rempli d’alcool à friction bleu. Il a été incendié et l’œuvre d’art a été réduite en cendres.

Les participants à l’opulent rassemblement de juillet, qui a été capturé dans une vidéo promotionnelle, avaient été informés que le dessin était “transformé pour vivre éternellement dans le domaine numérique” grâce à la création de jetons non fongibles qui représentaient la “renaissance et l’immortalité d’une pièce intemporelle”. .” Ceux qui ont choisi d’acheter un NFT avec la crypto-monnaie Ethereum se sont vu promettre un accès exclusif aux événements et l’assurance que 30% des bénéfices iraient à des causes caritatives.