Mettre les grandes technologies au pas en ayant des petites technologies ; DEI était-il un ZIRP ?

Commerce et compromis

Les partisans de la réglementation technologique au Sénat américain se sont rendus en Belgique le mois dernier, où ils ont discuté du succès relatif de leurs homologues européens dans la « mise au pas des grandes technologies ». L’information rapports.

Paul Tang, un représentant parlementaire néerlandais, a déclaré que les Américains examinent les questions dans le cadre de procès prolongés, tandis que les Européens légifèrent en premier.

Un autre facteur, cependant, est que les réglementations européennes sur la confidentialité des données sont traitées comme des affaires de « droits de l’homme » alors qu’elles relèvent de la « protection des consommateurs » aux États-Unis. Il s’agit d’une distinction importante, car le système américain intègre fortement la croissance économique dans l’équation.

Les investisseurs technologiques ont considérablement réduit leurs dépenses européennes. Le l’ensemble du secteur technologique européen public et privé (y compris les fabricants de puces, les cabinets de conseil mondiaux et toutes sortes d’autres non-technologiques) est passé d’un sommet de 3 100 milliards de dollars il y a deux ans à 2 700 milliards de dollars en 2022. Apple, qui vaut désormais près de 2 800 milliards de dollars, a peut-être dépassé la capitalisation boursière de tous les pays européens. entreprises technologiques regroupées cette année. Microsoft, Amazon et Google rattrapent leur retard.

Même des entreprises plus récentes comme Instacart ou Klaviyo, chacune en proie à des baisses et à des questions de viabilité, seraient à la tête et aux épaules des plus grandes entreprises technologiques européennes, à l’exception des fabricants de semi-conducteurs et de puces.

Pendant ce temps, Instacart et Klaviyo ont tous deux été introduits en bourse la semaine dernière pour ne pas faire sensation sur le marché technologique américain.

Faire rouler le DEI

Lorsque la Cour suprême a annulé l’action positive pour les programmes d’admission à l’université en juin, les entreprises ont dû faire un choix. Ils pourraient soit maintenir leurs efforts en matière de DEI, soit céder aux pressions – et aux poursuites potentielles – de la part de groupes conservateurs ciblant les préférences d’emploi fondées sur la race, y compris les exigences obligatoires pour divers bassins d’embauche.

Amazon et Starbucks, par exemple, font l’objet de poursuites en raison de leurs exigences en matière de diversité pour les sous-traitants. Et il est probable qu’un procès similaire soit porté devant la Cour suprême concernant des entreprises privées appliquant des normes liées à la race, a déclaré Gary Kibel, associé du cabinet d’avocats Davis & Gilbert. Le journal de Wall Street.

Cependant, selon le Journal, les spécialistes du marketing sont pour la plupart restés fidèles à leurs programmes DEI.

Mais ces progrès sont fragiles. Target et Bud Light ont fait face à des revers suite aux récentes campagnes marketing ciblant les clients LGBTQ+ et les clients plus jeunes et plus diversifiés. Ces grandes marques ont fini par faire marche arrière (et retirer les créations associées) à la suite de boycotts et de menaces de poursuites judiciaires.

Même si la décision d’action positive du SCOTUS n’est jamais utilisée pour contester directement le programme DEI d’une entreprise, de nombreux PDG et directeurs financiers sont heureux d’avoir une excuse pour revenir sur leurs engagements.

Rien d’extraordinaire

La Writers Guild of America a suspendu sa grève après avoir conclu un accord de principe avec les studios.

Hollywood est toujours au point mort puisque les acteurs restent en grève, mais la pression est désormais plus forte pour parvenir à un accord. Et les scénaristes ont demandé moins que ce que veulent les acteurs, donc le précédent favorise les studios en termes de ce qu’ils concèdent au syndicat, Le New York Times rapports.

Notamment, aucune des deux guildes ne prétend apparemment à une partie des revenus publicitaires générés par les services de streaming. L’accent est principalement mis sur la transition de la part des revenus d’abonnement et de syndication réservée aux écrivains de la télévision linéaire vers les abonnements au streaming.

La non-implication des revenus publicitaires dans les nouveaux contrats alimentera également le passage à long terme au streaming financé par la publicité.

Il serait logique que les guildes exigent une réduction des revenus par publicité diffusée dans un programme – à la manière de la part de revenus de YouTube. Mais comme les scénaristes et les acteurs se concentrent sur les revenus des abonnements, les studios ont une incitation perverse à sacrifier les revenus des abonnements et à pousser davantage de téléspectateurs vers les niveaux financés par la publicité, où le revenu moyen par utilisateur est plus élevé. et les guildes n’ont aucune part.

