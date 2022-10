Mettre le pouvoir de la maternité entre vos mains

Par Christina Orlovsky

Pour de nombreuses futures mamans, la grossesse est une période d’excitation et d’attente, car elles attendent avec impatience l’arrivée de leur nouveau-né. Pour beaucoup d’autres, cependant, c’est aussi une période d’incertitude, d’anxiété et de questions sans réponse. Cela est particulièrement vrai dans diverses communautés à travers les États-Unis – le seul pays développé dont le taux de mortalité maternelle n’a cessé d’augmenter au cours des dernières décennies. En fait, les statistiques les plus récentes du CDC montrent qu’il y a eu 23,8 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2020, en hausse significative par rapport à 20,1 en 2019.

Cette sombre statistique est également accompagnée de données supplémentaires qui montrent des disparités entre les groupes raciaux et ethniques, les femmes noires, amérindiennes et autochtones de l’Alaska étant deux à trois fois plus susceptibles de mourir de causes liées à la grossesse que les femmes blanches. Elles sont affectées de manière disproportionnée par les complications de la grossesse telles que la prééclampsie, l’hypertension gravidique et le diabète gestationnel. Ces inégalités soulignent la nécessité d’inclure diverses populations dans la recherche sur les soins maternels afin de réduire ces disparités et d’améliorer les résultats pour les femmes enceintes de toutes races et ethnies.

C’est là que PowerMom entre en jeu. Une étude de recherche innovante basée sur une application pour smartphone menée par Scripps Research, une institution de premier plan pour la recherche en sciences biomédicales, PowerMom est née d’un engagement à transformer la recherche médicale grâce aux données numériques. Une communauté pour une communauté, la mission de PowerMom est de découvrir des modèles de grossesses saines et de trouver des réponses aux questions que les mamans (et les futures mamans) se posent sur leur corps et leurs bébés en pleine croissance. Avec l’aide de milliers de participants à l’étude, PowerMom s’efforce de répondre à des questions importantes sur ce qui fait une grossesse saine pour la population enceinte diversifiée dans le but d’assurer la santé et le bien-être de toutes les mères et de tous les bébés pour les générations à venir.

Ici, Tolúwalàṣé (Laṣé) Ajayi, MD, FAAP, la chercheuse principale de PowerMom, partage ce qui a inspiré sa passion pour cette recherche puissante et comment PowerMom vise à aider à atteindre l’équité dans les soins de maternité pour toutes les femmes enceintes.

Q : Qu’est-ce qui vous a incité à poursuivre des recherches en santé maternelle ?

LA : C’était un de mes projets passionnels. Lorsque j’étais enceinte de ma première fille en 2017, j’ai appris par expérience à quel point chaque grossesse peut être différente pour tout le monde. De plus, en raison de ma formation en pédiatrie, je suis également bien consciente des disparités en matière de santé qui se produisent dans les soins de grossesse, et même de la façon dont j’ai été traitée avec ma propre grossesse. Encore une fois, je suis pédiatre. Je travaille au sein d’un établissement de santé. J’ai reçu des soins dans ma propre institution et j’ai été victime d’une discrimination flagrante. Je n’avais pas de prise. Je sentais que même si je suis éduqué et versé dans cette population, je n’avais pas d’outil pour me faire entendre. J’ai réalisé que PowerMom peut être un outil si puissant pour vraiment recueillir des données afin que nous puissions avoir des grossesses en bonne santé pour tout le monde.