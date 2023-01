Mettre l’accent sur la forme physique, pas sur la graisse

« Pour moi, la forme physique signifie vraiment : ‘Puis-je faire toutes les activités que je veux faire d’un point de vue physique ? Puis-je marcher 5 miles en une journée, sans respirer fort ? Puis-je suivre mon enfant au soccer? Puis-je monter une volée d’escaliers si l’ascenseur s’arrête ?’ », dit-elle. “Le fait est que pouvez-vous faire toutes les activités que vous voulez faire et que vous devez peut-être faire?”

Hunnes dit: «Vous êtes peut-être mince mais vous avez un régime alimentaire horrible. Vous pourriez manger très peu, et vous pourriez en fait être très faible.

Si vous avez une faible masse musculaire, vous êtes plus à risque de tomber, de vous casser les os, d’avoir une moins bonne qualité de vie et une durée de vie plus courte. “Quand nous

avons peu de muscle dans nos bras et nos jambes, nous avons tendance à avoir moins de muscle dans notre cœur », dit-elle. “Cela peut être dangereux pour la santé cardiaque.”

De même, si vous avez beaucoup de graisse corporelle supplémentaire, vous ne pourrez peut-être pas faire toutes les activités que vous voulez ou devez faire. Mais, bien que vous ayez besoin de perdre du poids, devenir «maigre» ne vous rendra pas en forme.

“Perdre du poids est un objectif sain, et [one] Je n’ignorerais pas. Mais se concentrer et trop se concentrer sur cet objectif spécifique peut être contre-productif », déclare Stephen Devries, MD, cardiologue préventif et professeur agrégé de nutrition à la Harvard TH Chan School of Public Health. « La qualité de votre alimentation est également importante. Même si les gens ne réussissent pas à perdre du poids, s’ils sont capables de passer à une alimentation plus saine, cela peut être utile. Parce que le but [of fitness] est pour les gens de vivre plus pleinement et de vivre plus longtemps.