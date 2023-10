Malgré les effets prometteurs de la technologie dans l’évaluation et le traitement, l’utilisation réelle des nouvelles technologies dans le contexte de la justice pour mineurs reste limitée. Nous voulons inciter les chercheurs à développer et à étudier des applications technologiques pour l’évaluation et le traitement des jeunes impliqués dans la justice.

La technologie offre des possibilités uniques : avec un smartphone, vous pouvez vérifier s’il va pleuvoir, un Fitbit suit vos pas et avec des lunettes VR, vous pouvez soudainement vous retrouver à marcher dans une forêt dans votre propre chambre. Grâce à ces caractéristiques uniques, la technologie est également utilisée pour l’évaluation et le traitement de divers groupes de personnes. Malgré ses effets prometteurs, son utilisation reste toutefois limitée dans le contexte de la justice pour mineurs. Par conséquent, nous voulons inciter les chercheurs à développer et à étudier des applications technologiques pour l’évaluation et le traitement des jeunes impliqués dans la justice. Contribuez à « Apporter la technologie à la justice pour les jeunes impliqués » « Apporter la technologie à la justice pour les jeunes » est un numéro spécial de la revue « Research on Child and Adolescent Psychopathology ». Vous souhaitez contribuer à ce numéro spécial ? Lire l’appel complet ››

Pour inspirer les chercheurs, Esther Mertens, Jean-Louis van Gelder, Carmen Sergiou (Université de Leiden) et Jessica Asscher (Université d’Utrecht) organisent le numéro spécial « Apporter la technologie à la justice pour les jeunes impliqués ». Dans ce numéro, des articles sur les possibilités de la technologie pour l’évaluation et le traitement ainsi que des exemples d’études empiriques seront compilés. L’appel à communications complet est disponible sur le site Internet : Recherche sur la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent | Appel à communications pour le numéro spécial de la CRPA (springer.com).