Le Parti travailliste a déclaré que, dans le cadre de ses appels en faveur d’un salaire décent augmentant le salaire des travailleurs sociaux à au moins 10 £ l’heure pour les plus de 25 ans et recevant actuellement le salaire minimum, cela signifierait une augmentation de 51 £ par semaine – soit plus de 2500 £ par an.