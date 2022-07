Mettre fin aux “doubles standards” sur les réfugiés, un expert de l’ONU exhorte la Pologne

Des réfugiés ukrainiens sont vus après avoir traversé la Pologne le 13 mars 2022. LOUISA GOULIAMAKI/AFP via Getty Images

Les autorités polonaises doivent mettre fin au traitement différent des réfugiés ukrainiens et non ukrainiens, a déclaré un expert de l’ONU.

Les non-Ukrainiens fuyant le pays vers la Pologne ont eu du mal à trouver un abri convenable et n’ont pas bénéficié de la même protection juridique que les Ukrainiens.

Certaines personnes fuyant la guerre venaient de pays tiers, souvent du Moyen-Orient, d’Asie ou d’Afrique, et avaient étudié ou travaillé en Ukraine au moment de l’invasion.

Les autorités polonaises doivent cesser d’enfermer les migrants près de la frontière biélorusse et mettre fin au traitement “très différent” des réfugiés ukrainiens et non ukrainiens, a déclaré le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des migrants.

Felipe Gonzalez Morales a salué jeudi les actions des autorités et des citoyens polonais qui ont apporté protection et assistance à plus de deux millions de réfugiés ukrainiens et les ont hébergés chez eux depuis le début de l’invasion russe en février.

Mais les ressortissants non ukrainiens fuyant ce pays ont rencontré des difficultés pour obtenir des permis de séjour et un logement convenable et n’ont pas bénéficié des mêmes protections juridiques, a-t-il déclaré.

“Je note avec inquiétude que cette approche à deux poids deux mesures a conduit à un sentiment de discrimination parmi les ressortissants de pays tiers”, a déclaré Morales dans un communiqué à la suite d’un voyage en Pologne et en Biélorussie du 12 au 25 juillet.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat sur la déclaration de Morales du gouvernement polonais ou du service des gardes-frontières polonais.

Crise à la frontière biélorusse

Outre les retombées de la guerre en Ukraine, la Pologne a été confrontée depuis mi-2021 à des dizaines de milliers de migrants et de réfugiés qui tentaient de franchir sa frontière avec la Biélorussie et d’entrer dans l’Union européenne.

La crise a incité la Pologne à mettre en place une zone d’urgence, à construire une barrière frontalière en acier et à introduire une campagne de refoulements. Pendant ce temps, les estimations suggèrent qu’au moins 20 migrants et réfugiés sont morts dans les forêts et les tourbières gelées de la région.

Morales a déclaré que ces migrants et réfugiés, dont beaucoup sont originaires du Moyen-Orient et d’Afghanistan, étaient « régulièrement » enfermés dans des centres de détention de facto en Pologne près de la frontière, y compris des enfants, en violation du droit international humanitaire. Il a dit qu’il avait personnellement visité l’un des centres et avait vu des dizaines de membres de sa famille avec des enfants qui y étaient hébergés.

“J’ai également appelé la Pologne à utiliser la détention migratoire comme mesure de dernier recours pour mettre fin à la pratique de la détention migratoire d’enfants”, a-t-il déclaré lors d’un point de presse virtuel.

“J’exhorte les autorités compétentes à libérer immédiatement les enfants non accompagnés, les enfants avec leurs familles, les femmes enceintes et les personnes souffrant de troubles mentaux dans des établissements ouverts”, a-t-il déclaré.

La Pologne et d’autres États membres de l’UE ont accusé la Biélorussie d’avoir organisé la crise en faisant venir des personnes du Moyen-Orient et en les poussant à tenter de pénétrer illégalement dans le bloc pour se venger des sanctions occidentales imposées à Minsk après une élection contestée d’août 2020 qui a remis le président de longue date Alexandre Loukachenko un sixième mandat.

Minsk a nié ces allégations.