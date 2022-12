Mettre fin au stationnement payant, soutenir les entreprises du centre-ville: conseiller de Penticton

Un conseiller municipal de Penticton se joint aux entreprises pour demander une fin rapide, mais temporaire, du stationnement payant au centre-ville.

Com. Ryan Graham demande la suspension du programme de stationnement payant sur rue de la ville et le rétablissement de la limite de stationnement gratuit de deux heures. Il présentera un avis de motion lors d’une réunion ce mardi 6 décembre, provoquant un vote du maire et du conseil.

La suspension proposée par Graham du programme serait en vigueur du 7 décembre au 31 mars.

Gratify, un café du centre-ville situé dans le bloc de 500 de Main Street, a appelé à la fin du stationnement payant dans une lettre ouverte à la ville plus tôt cette semaine et a déclaré que cela avait découragé les gens de visiter leur entreprise.

Dans une enquête récente qui demandait aux gens comment Gratify pouvait améliorer ses services, l’entreprise a constaté que le « stationnement » était le plus référencé. Il y avait 487 répondants.

«Suffisamment de commentaires ont été recueillis avant même cette enquête officielle pour conclure que votre stationnement hors de prix et vos patrouilles constantes tuent le centre-ville de Penticton», a écrit l’entreprise du centre-ville à la ville sur Facebook. “Si vous voulez des entreprises dynamiques et diversifiées dans votre centre-ville, vous devez leur donner une chance.”

La ville a annoncé vendredi 2 décembre que le stationnement sera gratuit les vendredis et samedis tout au long du mois de décembre. Il n’y a pas de stationnement payant le dimanche toute l’année.

“Le stationnement gratuit le week-end en décembre ne suffit pas”, a poursuivi le message de Gratify. « Fixez votre structure de prix. Arrêtez de donner des billets incroyablement gonflés. Réévaluez vos priorités pour le centre-ville avant qu’il ne soit trop tard.

Penticton a introduit le programme au centre-ville en avril 2021, déboursant 286 000 $ pour l’installation de 160 parcomètres et de 19 automates de paiement. Ils dépassaient de près de 100 000 $ le budget.

Depuis lors, les chauffeurs doivent payer 2 $ l’heure du lundi au samedi de 9 h à 18 h. Selon la ville en 2021, le plan de stationnement payant a été mis en place en réponse à la perte de revenus liée à la COVID-19.

L’avis de motion de Graham – qui sera présenté à la fin de la réunion de mardi – demande également au conseil de discuter de l’élimination du programme de stationnement payant sur rue lors des délibérations budgétaires de 2023.

Le maire Julius Bloomfield et le conseil convergeront à 13 h pour sa deuxième réunion ordinaire depuis les élections du 15 octobre.

@lgllockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com

Conseil municipalActualitésPenticton