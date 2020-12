Le Parlement monténégrin de 81 sièges a inauguré au début du mois un nouveau gouvernement de coalition conservateur et pro-serbe, mettant fin au régime incontesté de 30 ans du président Milo Djukanovic et soulevant des questions sur la direction vers laquelle le pays va maintenant se tourner. L’adhésion à l’OTAN et la reconnaissance du Kosovo étant en jeu, le nouveau Premier ministre, Zdravko Krivokapic, a choqué de nombreux nationalistes de la région en jurant de ne pas s’écarter de la voie tracée par l’administration précédente.

Djukanovic, un politicien pro-occidental averti qui a perdu les élections dans une vague d’acrimonie, de corruption et de crime, aurait pu continuer à gouverner sans opposition efficace et unie s’il n’avait pas fait la grave erreur de mettre en colère la puissante Église orthodoxe serbe en introduisant une nouvelle loi. sur la religion. Cela impliquait l’impensable – l’Église devrait renoncer à de vastes actifs dans le petit pays de la mer Adriatique.

L’église s’est levée et pendant la majeure partie de l’année a organisé des messes et des processions à travers le pays de quelque 630 000 personnes dirigées par le défunt archevêque Amfilohije, l’une des figures les plus influentes de l’Église orthodoxe serbe (CPS), qui a payé de sa vie pour avoir snobé les règles de la pandémie Covid 19 de distanciation sociale et de port de masques de protection. Le SPC a ensuite payé un prix encore plus élevé – le patriarche de l’Église orthodoxe serbe Irinej l’a suivi peu après avoir attrapé le virus lors des funérailles d’Amfilohije.

« Milo a finalement rencontré son match – il a affronté l’Église et Dieu a gagné, mais cela a coûté très cher », a déclaré un expert.

Amfilohije était la seule personnalité de la région qui pouvait rallier l’opposition fracturée comprenant des pro-russes, des pro-serbes, des Albanais, un peu de Bosniaques et un soupçon de Croates et beaucoup de Monténégrins mécontents de Djukanovic et les garder tous en ligne grâce à l’autorité de l’Église et le pouvoir de sa propre personnalité. Environ 30% de la population se déclarent Serbes et les nationalistes affirment que les deux peuples étaient à l’origine un seul et même: «deux yeux dans la même tête».

« La tête doit être louche maintenant parce qu’un œil regardait vers Constantinople pendant un millénaire et l’autre vers Venise », a déclaré il y a quelque temps Svetozar Marovic, un ancien président du parlement. Il a expliqué la différence de mentalité des Serbes et des Monténégrins. «Ils ont été trop exposés à des influences, des valeurs, des coutumes et des cultures totalement différentes pendant si longtemps pour rester les mêmes.

« Amfilohije les a simplement forcés à mettre de côté leurs divergences et à s’unir dans la quête du Saint Graal – le renversement de Djukanovic », ont déclaré les analystes.

Djukanovic, qui est passé du prodige préféré de Slobodan Milosevic à son ennemi juré, a survécu aux retombées des anciennes relations étroites avec l’homme fort serbe, a conclu des accords discrets pour épargner à son pays de sérieux bombardements lors de l’action de l’OTAN contre la Serbie au Kosovo en 1999 et a reconfiguré le pays d’un semi-satellite russe à un membre de l’OTAN, en bonne voie pour devenir membre de l’UE.

Cela s’est fait au détriment de la détérioration des relations avec Belgrade. La réponse de Moscou a été d’envoyer une paire d’officiers du GRU au Monténégro pour organiser un coup d’État contre Djukanović, avec un résultat avorté embarrassant et publiquement ridiculisé. La rupture finale entre Belgrade et Podgorica est survenue lorsque le Monténégro a reconnu la province séparatiste serbe du Kosovo.

Cependant, les allégations de crime, de corruption, de népotisme et de copinage, l’accompagnant pratiquement depuis le premier jour de son règne, ont augmenté au fil du temps et une fois que Djukanovic s’est retourné contre Belgrade, beaucoup ont vu son destin scellé.

«L’époque de la politique des Balkans dans laquelle sa carrière (de Djukanovic) a été forgée a été l’un des hommes forts, d’opacité, de contournement des règles et d’un manque de responsabilité. Mais si le Monténégro veut un jour devenir membre à part entière de l’Union européenne, il aura besoin d’un autre type de dirigeant et d’une culture politique différente », a écrit l’ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Belgrade, Sir Ivor Roberts.

«Le processus d’adhésion à l’UE exige que les États candidats atteignent des normes strictes de convenance et de primauté du droit, adhèrent aux réglementations et se montrent sévères contre la corruption. Le Monténégro a un long chemin à parcourir pour lutter contre la criminalité et développer une culture de transparence et de responsabilité. Et il aura besoin d’un leader capable de diriger sur ces questions, et non d’un dirigeant dont la propre intégrité est remise en question », a-t-il déclaré.

Le premier ministre nouvellement élu, Zdravko Krivokapic, 62 ans, correspond parfaitement au projet de loi – il est un professeur d’ingénierie très respecté, marié avec cinq enfants adultes et plusieurs petits-enfants, et n’a jamais été impliqué dans la politique, comme tant de ses ministres, beaucoup d’entre eux ont fait leurs études en Occident. Son vice-premier ministre est un albanais charismatique de souche Dritan Abazovic qui est également en charge de la sécurité.

«Le nouveau gouvernement du pays est composé d’experts dans leurs domaines, à orientation occidentale, qui soutiennent l’OTAN. Ce sont des patriotes dans le meilleur sens du terme. Le Monténégro a enfin un gouvernement à égalité avec les gouvernements d’Europe occidentale, composé d’excellents dirigeants prêts à travailler pour très peu d’argent tout en restant incorruptibles », a déclaré un journaliste occidental.

Dans les coulisses, Djukanovic tire toujours les ficelles et ses copains de l’appareil gouvernemental, policier et judiciaire qu’il a mis en place au cours des 30 dernières années ne l’ont pas tous abandonné, pour le moment. Dans une démonstration de défi, son ministère sortant des Affaires étrangères a accusé l’ambassadeur serbe Vladimir Bozovic «d’ingérence dans les affaires intérieures du Monténégro» et a ordonné son expulsion le 28 novembre.

Dans un mouvement diplomatique réciproque, la Serbie a presque immédiatement expulsé l’ambassadeur du Monténégro, Tarzan Milosevic, après que le Monténégro ait donné à l’envoyé de la Serbie Bozovic 72 heures pour partir. Le 29 novembre, la première ministre serbe Ana Brnabic a toutefois annoncé que l’expulsion avait été annulée et a fait des ouvertures diplomatiques conciliantes. Le nouveau gouvernement de Podgorica devrait annuler la décision.

Cette ouverture du Queen’s Gambit n’a de sens que si l’on prend en compte la boîte de Pandore des problèmes qui ont maintenant été ouverts – Podgorica a un gouvernement comprenant une majorité pro-serbe, ce qui devrait être une musique aux oreilles des nationalistes serbes. Cependant, cela a naturellement été un choc lorsque Krivokapic a publiquement souligné qu’il n’y aurait pas de déviation par rapport à la politique étrangère actuelle – le Monténégro reste dans l’OTAN, poursuit vigoureusement l’adhésion à l’UE et ne révoquera pas la reconnaissance du Kosovo. La seule concession est que la loi sur la religion sera réexaminée, a-t-il dit, insistant sur le fait qu’il ne permettra pas au Monténégro de devenir un satellite de la Serbie.

«Ceci, ajouté au fait qu’il est maintenant prouvé que les Serbes peuvent réellement partager le pouvoir au sein du gouvernement avec les Albanais et même permettre à l’un d’eux d’être leur patron et de vivre cette expérience, brise de nombreux stéréotypes dans la région», un analyste occidental chevronné. dit ironiquement. «Ce gouvernement ne rendra pas du tout heureux les nationalistes serbes et les extrémistes pro-russes. Cela donne un si mauvais exemple à leurs yeux », a-t-il déclaré.

Les diplomates disent que Podgorica est sous un microscope par de nombreux politiciens et entités de la région où le nationalisme est la plate-forme politique par excellence qui maintient certains politiciens au pouvoir. Ils craignent que si Krivokapic réussit, les habitants de Bosnie-Herzégovine, qui ont déjà fait sensation en élisant des inconnus lors des récentes élections locales, pourraient emboîter le pas.

Pour la première fois depuis les accords de paix de Dayton il y a 25 ans, Bakir Izetbegovic et son parti SDA ont perdu le pouvoir à Sarajevo et Milorad Dodik a perdu la mairie de Banja Luka, la capitale de sa Republika Srpska, à son plus grand adversaire, Drasko Stanivukovic, un Un homme de 27 ans qui est par ailleurs inconnu en dehors de la Republika Srpska. Les messages s’appliquent également à Tirana, Pristina et Belgrade.

Belgrade est dans un étau. Protecteur et autorité suprême de tous les Serbes de la région, tout d’un coup, il n’a aucun contrôle sur les Serbes actuellement au gouvernement à Podgorica. De nombreux analystes estiment qu’en dépit de la rhétorique guerrière occasionnelle entre Belgrade et Podgorica, le président serbe Aleksandar Vucic pourrait encore regretter le jour où son soi-disant rival Djukanovic a perdu le pouvoir au profit de ses compatriotes serbes.

«Il existe en effet une école de pensée, parmi les analystes de Belgrade et de Podgorica, qui place Vucic et Djukanovic dans le cadre du soi-disant« scénario des meilleurs ennemis », qui s’entraident sans relâche en créant des tensions permanentes.

Cependant, cette théorie ne parvient pas à comprendre les couches plus profondes de leur relation mutuelle: Vucic et Djukanovic, au fil du temps, ont construit leurs propres langues, symboles, structures sociales et alliances internationales respectifs. En effet, ils pourraient penser qu’ils seraient capables de tout garder sous contrôle, mais finalement, ils sont devenus les otages des réalités qu’ils ont eux-mêmes créées », a déclaré Zoran Cicak, membre principal du Conseil consultatif de la Fondation du Collège de défense de l’OTAN à Rome, à New Europe.

«Par conséquent, même si le conflit n’était initialement perçu que comme une manipulation cynique à la fois de l’opinion publique (et de l’opinion internationale), le processus a pris son envol. Le public enthousiaste croyait en la réalité virtuelle, ne laissant à nos stars de cinéma d’autre choix que de jouer leurs rôles respectifs jusqu’à la toute fin », a-t-il déclaré.

Djukanovic, d’autre part, a prouvé le contraire à de nombreux experts qui pensaient qu’avec le nouveau gouvernement en ville, il fuirait le pays et que son parti DPS se dissiperait. Au lieu de cela, il a siégé stoïquement, bien que rouge, au parlement lors de l’inauguration du nouveau gouvernement, pleinement conscient qu’il a perdu d’un seul siège, ce qu’un politicien volontaire comme lui peut rectifier s’il joue correctement ses cartes quatre ans plus tard. . Il a déjà joué un jeu juste – en admettant sa défaite par un seul vote sans faire d’histoires, en rendant la transition sans effort, il a commencé à réfuter les accusations selon lesquelles il est un dictateur et a prouvé qu’il pouvait abandonner le pouvoir dans un véritable style démocratique », un vétéran a déclaré un analyste occidental.

«Il est maintenant en mode« attendre et voir »pour le moment. Il n’est pas absous, mais il ne va nulle part non plus », a déclaré l’analyste.