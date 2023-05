Mettre fin au printemps : le gouvernement de la Colombie-Britannique prend une pause sur une note prévisible

Le chef parlementaire du NPD de la Colombie-Britannique, Ravi Kahlon, vu ici plus tôt en 2023, affirme que la dernière session législative a été un succès pour le gouvernement du premier ministre David Eby, avec BC United en désaccord. (LA PRESSE CANADIENNE/Chad Hipolito)

La session de printemps de 12 semaines de la législature provinciale qui s’est terminée jeudi (11 mai) reçoit les critiques auxquelles on pourrait s’attendre.

Le chef du NPD à la Chambre, Ravi Kahlon, a déclaré jeudi que son gouvernement avait tenu ses promesses au début de la session en adoptant un discours du Trône, un budget et 25 projets de loi.

«Nous avons eu l’occasion de présenter des lois très importantes telles que la possibilité de saisir des actifs, lorsque les gens ne peuvent pas expliquer d’où vient leur richesse, de s’attaquer directement aux gangs et aux activités des gangs (et) d’adopter une législation pour réduire le ( salaire) écart entre les hommes et les femmes.

Il a également souligné des dollars supplémentaires pour aider à lutter contre le cancer et améliorer la réponse au 911, entre autres.

« Nous sommes très satisfaits de la session », a-t-il déclaré.

Les chiffres bruts confirment certains de ces points. Vingt-huit projets de loi (dont deux projets de loi privés mineurs) ont été adoptés par la législature avec des dépenses totalisant 68,4 milliards de dollars pour l’exercice en cours. Au total, 57 projets de loi ont été déposés.

Les postes de dépenses notables comprennent 1 milliard de dollars en subventions ponctuelles pour les municipalités; près de 900 millions de dollars sur trois ans pour les services de santé mentale, de lutte contre les dépendances et de traitement; et le remboursement du locataire promis depuis longtemps et longtemps retardé, bien que sous la forme d’un crédit pouvant atteindre 400 $ par an.

Le gouvernement du premier ministre David Eby a également dépensé beaucoup d’argent pour le transport, consacrant 500 millions de dollars à la limitation des augmentations de tarifs chez BC Ferries et 479 millions de dollars à TransLink dans le Lower Mainland.

D’autres lois notables non mentionnées par Kahlon comprennent des lois conçues pour protéger les Britanno-Colombiens contre ce qu’on appelle la pornographie de vengeance, l’établissement d’un jour férié provincial le 30 septembre pour reconnaître la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation et des changements qui permettent aux individus de demander des certificats de naissance sans un marqueur de genre. Le gouvernement a également profité de la session pour annoncer une augmentation du salaire minimum de 15,65 $ à 16,75 $ de l’heure, à compter du 1er juin.

Mais une question très préoccupante – la sécurité publique, en particulier la question des récidivistes violents – attend toujours la législation fédérale sur la réforme de la caution. Alors qu’Ottawa a promis de présenter un projet de loi ce printemps après la pression des provinces, dont la Colombie-Britannique, la fenêtre législative se referme.

La session comprenait également un accord avec le gouvernement fédéral sur les soins de santé, mais son origine réside dans des négociations antérieures entre Ottawa et les provinces, et non la législature provinciale.

La session comprenait également plusieurs annonces majeures concernant le logement à l’intérieur et à l’extérieur du budget officiel, parmi lesquelles le plan Homes For People annoncé début avril.

Mais la législation visant à tenir l’une des principales promesses – une densité accrue sur ce qui est maintenant des lots résidentiels uniques – ne viendra pas avant la session législative d’automne à partir du 3 octobre.

Les Britanno-Colombiens attendent également toujours que la province révèle les 8 à 10 municipalités qui relèveraient de la loi sur l’offre de logements adoptée à la fin de 2022. Colombie-Britannique, considéré comme l’un des marchés de l’habitation les plus chers au monde.

Les partis d’opposition proposent différentes évaluations.

S’exprimant au nom de l’opposition officielle, le chef de BC United, Kevin Falcon, a qualifié le programme législatif du gouvernement d ‘«oubliable» et a demandé de manière rhétorique si les choses se sont améliorées depuis qu’Eby est devenu premier ministre fin novembre 2022.

« En fait, les choses ont empiré », a déclaré Falcon. « Nous avons vu des coups de couteau, nous avons vu des meurtres. Nous avons vu plus de violence et de chaos de rue incontrôlé au cours de la dernière session que nous avons peut-être vu à d’autres moments.

Des incidents comme la mort par coups de couteau d’Ethan Bespflug, 17 ans, de Surrey, et de Paul Stanley Schmidt, 37 ans, de Vancouver, ont certainement propulsé la question de la sécurité publique au premier plan au cours des dernières parties de la session législative.

Les questions connexes du logement ainsi que de la santé mentale et de la toxicomanie avaient dominé les premières parties, surtout après le début d’un procès dépénalisant certains types de drogues juste avant le début de la session.

Mais le logement, en particulier la culture de BC Housing, est revenu au premier plan au cours de la dernière semaine de la session, avec le dépôt d’un rapport qui a trouvé l’ancien chef de BC Housing, Shayne Ramsey, dans de nombreux conflits d’intérêts dans ses relations avec le plus grand entrepreneur de la société d’État, Atira Women’s Resource Society, dirigeait l’épouse de Ramsey, Janice Abbott.

Alors qu’Eby avait ordonné l’enquête sur BC Housing alors qu’il était ministre responsable du logement, les critiques l’ont depuis accusé de mémoire sélective et de chronométrage de la publication des informations à son avantage perçu.

La chef du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, a utilisé sa dernière disponibilité médiatique pendant la session pour critiquer le gouvernement pour avoir fait adopter une loi qui empêche les avocats du gouvernement de former leur propre syndicat.

Elle a félicité Eby pour l’avoir contactée, ainsi que le leader à la Chambre, Adam Olsen, mais a déclaré que son gouvernement disait souvent une chose, tout en faisant autre chose, ce qui rend le public cynique.

« Je pense que nous avons besoin d’un gouvernement qui se tient à un très haut niveau d’intégrité », a-t-elle déclaré.

