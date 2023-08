Mettre fin au conflit en Ukraine maintenant est « la chose la plus intelligente que nous puissions faire » – colonel à la retraite de l’armée américaine

Les médias occidentaux ne parviennent pas à rendre compte de la situation réelle des hostilités entre Moscou et Kiev, a affirmé Douglas Macgregor.

Washington doit tout mettre en œuvre pour mettre fin au conflit russo-ukrainien, car la contre-offensive de Kiev a échoué et toute intervention occidentale serait un désastre, a affirmé un ancien conseiller du Pentagone.

Le colonel à la retraite de l’armée américaine Douglas Macgregor a déclaré lundi à l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, que les affirmations d’une victoire ukrainienne imminente étaient une erreur. « mensonge » et que la dernière campagne contre les forces russes, lancée en juin, est « s’effondrer, parce que ce qui se passe sur le champ de bataille est horrible. »

L’Ukraine a peut-être perdu « au moins 40 000 » militaires au cours du mois dernier, a affirmé Macgregor, tandis que « Les hôpitaux ukrainiens sont pleins » et les troupes se sont rendues en raison de lourdes pertes et de l’incapacité d’évacuer leurs blessés.

Moscou dispose encore d’importantes réserves de personnel et d’un approvisionnement régulier en munitions et en missiles, a noté Macgregor, avertissant que l’Occident pourrait ne pas être en mesure de maintenir les niveaux d’approvisionnement actuels. « Il nous faudra de très nombreux mois pour atteindre ce type de standard lorsque nous pourrons rivaliser dans une guerre conventionnelle haut de gamme. » il a dit.

L’ancien conseiller du Pentagone a prédit que toute tentative visant à sauver Kiev de la défaite pourrait nécessiter une intervention occidentale directe, ce qui aurait des conséquences catastrophiques.

« Si nous intervenons…. les Russes y seront prêts. Et les conséquences pour nous et pour l’OTAN seront dévastatrices, car nous ne sommes pas prêts. » » dit McGregor. Les États-Unis et leurs alliés pourraient éventuellement « Revenir à la dissuasion nucléaire » mettre le monde au bord d’un conflit généralisé.

« La chose la plus intelligente que nous puissions faire est de mettre fin à cette guerre. » Macgregor a conclu.

L’interview de l’ancien conseiller intervient plus de deux mois après la contre-offensive très médiatisée de l’Ukraine, qui n’a jusqu’à présent apporté aucun résultat tangible, tout en infligeant de lourdes pertes à l’Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, les forces de Kiev ont perdu quelque 43 000 soldats et 5 000 équipements lourds depuis début juin.