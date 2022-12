Mettre fin à une guerre civile – The New York Times

Pouvez-vous me donner une idée de l’ampleur de la dévastation?

C’est même triste d’en parler. Le Tigré était autrefois l’une des régions les plus développées d’Éthiopie, remplie d’universités et d’entreprises animées. Il y avait des librairies et des apiculteurs. Tout a été détruit.

Le gouvernement éthiopien a fermé Internet, coupant la région du monde. Les journalistes ont dû s’appuyer sur des satellites et des reportages limités pour comprendre le conflit. Mais les actes de nettoyage ethnique ont été bien documentés, commis non seulement par le gouvernement et les forces érythréennes, mais aussi par les Tigréens.

Le gouvernement américain estime que jusqu’à 500 000 personnes ont été tuées. Des allégations ont fait surface selon lesquelles des enfants seraient recrutés comme soldats. Les parties belligérantes ont utilisé la famine et le viol comme armes de guerre. Et des millions de survivants ont été déplacés.