Mettre fin à Roe n’a jamais été une question de vie.

Cette semaine, ProPublica a publié deux études reliant la mort de deux femmes à l’interdiction de l’avortement à six semaines de grossesse en Géorgie – la première à être rapportée depuis l’annulation de Roe c. Wade. Vingt-huit ans Amber Thurman Thurman a pris des pilules abortives mais n’a pas complètement expulsé les tissus fœtaux de son corps. Elle a développé une infection grave et s’est rendue à l’hôpital, où les médecins auraient normalement procédé à une dilatation et un curetage pour retirer les tissus restants. Dans le cas de Thurman, cependant, les médecins n’ont pas réagi pendant environ 20 heures. Ils ont attendu que la situation soit critique pour l’opérer, et Thurman est décédée.

Candi Millermère de trois enfants, souffrait de lupus, de diabète et d’hypertension. On lui avait prévenu que sa santé était si fragile qu’elle pourrait ne pas survivre à une autre grossesse. Lorsqu’elle est tombée enceinte par accident, elle a commandé des pilules abortives en ligne. Comme Thurman, Miller n’a pas expulsé entièrement les tissus fœtaux et a développé une infection grave. Mais Miller n’a pas cherché à se faire soigner. Sa famille a déclaré qu’elle était au courant de la loi pénale sur l’avortement en Géorgie et qu’elle avait peur de ce qui se passerait si elle demandait des soins d’urgence. Son mari l’a trouvée inconsciente dans son lit, sa fille de 3 ans à ses côtés.

Un comité médical de l’État a ensuite conclu que les décès de Miller et Thurman auraient pu être évités. Et, au moins dans le cas de Miller, le comité a établi un lien de cause à effet entre la mort de Miller et l’interdiction de l’avortement dans l’État.

Les histoires de réticence des médecins à fournir des soins d’urgence aux patientes enceintes sont devenues courantes depuis que la Cour suprême a annulé Roe c. Wadeles deux dans les médias et devant les tribunaux. Ce qui est peut-être encore plus déchirant, c’est que nous nous attendions à voir des décès comme ceux de Thurman et Miller, compte tenu de ce que nous savons de la longue histoire de la criminalisation de l’avortement.

Les opposants à l’avortement ont déjà argumenté Les médecins auraient pu intervenir légalement pour sauver Miller et Thurman. Ils ont peut-être raison. Mais l’histoire montre clairement que les lois pénales ne sont pas seulement néfastes parce qu’elles sont trop étroites, confuses ou contradictoires. La criminalisation est également néfaste parce qu’elle génère de la peur, chez les médecins et les patients, et cette peur a souvent plus à voir avec le sort des patients qu’avec le contenu réel de la loi.

La lecture des détails rapportés par ProPublica est particulièrement déchirante pour quiconque a étudié l’histoire de l’avortement en Amérique. Pendant une grande partie du passé de la nation, la plupart des historiens comprennentl’avortement était autorisé jusqu’à l’accélération, le moment où une femme pouvait détecter des mouvements fœtaux. L’Association médicale américaine a mené une croisade pour criminaliser l’avortement dans la seconde moitié du 19ème siècle. La plupart de ces lois pénales comprenaient une exception pour la vie du patient, et les tribunaux d’État accordaient souvent aux médecins (mais pas aux autres prestataires) un pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils agissaient de bonne foi pour protéger la vie de leurs patients. et même la santéIl existe de nombreuses preuves montrant que les lois pénales n’ont pas empêché les avortements à la fin du 19e siècle.ème siècle ; en effet, le nombre de procédures semble avoir augmentéLe taux d’avortement a encore augmenté pendant la Grande Dépression.

Les poursuites pénales ont ensuite augmenté dans les années 1940 et 1950, les procureurs poursuivant les médecins même lorsque rien de fâcheux n’était arrivé à leurs patients. Pour se protéger de toute responsabilité, les hôpitaux privés non catholiques ont souvent créé ce qu’on appelle des « hôpitaux de soins palliatifs ». comités d’avortement thérapeutique pour confirmer qu’une procédure donnée est admissible en vertu de l’exception relative à la « vie du patient ».

Convaincre un comité d’hôpital dans les années 1960 était compliqué et coûteux, et souvent, seules les femmes blanches et relativement riches y parvenaient. a réussi à le faireComme l’a montré l’historienne Leslie Reagan, les hôpitaux publics sur lesquels comptaient la plupart des patients à faibles revenus et des personnes de couleur ne pratiquaient souvent pas d’avortements, en partie à cause des risques juridiques liés à l’infraction aux lois pénales des États. Et les patients eux-mêmes craignaient légitimement que le droit pénal ne les affecte également – ​​peut-être parce qu’un membre de leur famille serait poursuivi en justice, ou parce qu’ils seraient eux-mêmes contraints de témoigner ou même d’être accusés d’un crime.

Ainsi, même si l’avortement est devenu plus sûr dans les années 60 et que les taux globaux de morbidité et de mortalité maternelles ont diminué, les décès liés à l’avortement chez les femmes noires ont en fait augmenté dans des villes comme New York. Les femmes qui ne pouvaient pas avoir recours à l’avortement thérapeutique ou qui avaient peur des répercussions pénales buvaient parfois de la lessive ou utilisaient des aiguilles à tricoter pour mettre fin à leur grossesse. Comme l’a écrit Elizabeth Stevens en 1966, il semblait à beaucoup que les lois pénales seraient difficiles à abroger, et un certain pourcentage de femmes qui ont mis fin à leur propre grossesse – en particulier celles comme Miller ou Thurman, qui n’étaient ni blanches ni riches – « continueraient à le faire ». faire face à la peine de mort.”

Rien de tout cela n’a convaincu les militants qui formaient le mouvement anti-avortement de l’intérêt de la réforme. Les militants ont fait valoir que les exceptions pour la vie de la patiente étaient inutiles car la diffusion des antibiotiques et la disponibilité des césariennes avaient rendu la grossesse beaucoup moins dangereuse. Le plus souvent, les militants anti-avortement ont insisté sur le fait que les femmes n’étaient pas menacées par les lois pénales mais par l’avortement lui-même, qu’ils décrivaient comme une source de maladie mentale et de danger physique.

En lisant l’histoire de Candi Miller ou d’Amber Thurman, on se rend compte que peu de choses ont changé. La menace de conséquences pénales continue de faire hésiter les médecins à agir. La confusion au sujet de la loi fait que des personnes comme Miller hésitent à demander des soins d’urgence, car elles ont peur de faire face à des conséquences pénales.

Au contraire, les nouvelles lois ont peut-être amplifié ces effets. Chevreuilcomme l’a déclaré l’historienne Alicia Gutierrez-Romine a montréles sanctions pour les prestataires de soins étaient parfois relativement légères, du moins pour les médecins blancs de sexe masculin, et de nombreux médecins n’étaient pas confrontés à une peine de prison. La loi géorgiennequi n’exempte pas clairement les femmes de sanctions pénales, autorise une peine de 10 ans de prison ; le Texas, qui exempte les patients, impose une peine pouvant aller jusqu’à la vie en prison. Alors que les tribunaux interprètent les nouvelles lois pénales, les médecins ont souvent moins de pouvoir discrétionnaire, dans des États comme Texas et OklahomaLes tribunaux d’État ont statué que la décision d’un médecin doit être objectivement raisonnable et que la bonne foi ne suffit pas.

Ce qui n’a pas changé, c’est l’impact des pertes de vies de Miller et Thurman. Aucun des deux ne devrait décourager les législateurs conservateurs de faire valoir que la criminalisation est la meilleure façon d’honorer la vie humaine. Certains militants anti-avortement mettent en évidence les doutes quant aux causes de la mort de l’une ou l’autre des femmes, arguant, par exemple, que nous ne pouvons pas savoir pourquoi les médecins de Thurman ont décidé de ne pas interrompre leur traitement. j’ai attendu pour agir. Le moins surprenant de tout, c’est que de nombreux membres du mouvement soutiennent que Thurman et Miller sont morts parce que nous ne savons pas criminaliser l’avortement assezLeur mort fait déjà partie d’un nouvel appel à une stratégie fédérale visant à bloquer l’accès aux pilules abortives, que ce soit par des changements de politique à la Food and Drug Administration ou par l’utilisation de la loi Comstock, une loi de 19ème-La loi sur l’obscénité du 19e siècle, dans une future administration républicaine.

Mais l’histoire de l’avortement aux États-Unis est aussi celle d’une résistance aux interdictions pénales. La question du pouvoir de l’État de criminaliser l’avortement ou les services de procréation associés est à l’ordre du jour. dans 10 étatsL’étendue du pouvoir du gouvernement fédéral de réglementer l’avortement – ​​et la perspective d’une interdiction promulguée avec ou sans le Congrès – est également au programme de la course à la présidence de cette année. Il semble inévitable que nous n’ayons pas encore entendu d’autres histoires comme celles de Miller et Thurman, mais nous avons toujours notre mot à dire sur ce qui va se passer. suivant.