Mettre fin à nos dépendances aux achats en ligne et CRISPR pour l’hypercholestérolémie

L’essai est un tournant potentiel pour CRISPR, l’outil d’édition qu’ils ont utilisé. Depuis que la technologie a été programmée pour la première fois pour modifier les génomes il y a environ une décennie, nous avons vu CRISPR passer des laboratoires scientifiques aux cliniques. Mais les premiers traitements expérimentaux se sont concentrés sur des maladies génétiques rares. Un traitement anti-cholestérol a un potentiel plus large. Lisez l’histoire complète sur la façon dont les nouvelles formes de CRISPR pourraient permettre des traitements pour les maladies courantes.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Twitter a brièvement vérifié des comptes appartenant aux talibans

C’est encore une autre démonstration des dangers de la facturation de la vérification. (Le gardien)

+ Twitter a perdu plus de 500 de ses plus gros annonceurs. (Les informations $)

+ L’art et le mobilier de bureau de l’entreprise sont mis aux enchères. (NYT $)

+ Le lieu de travail “hardcore” d’Elon Musk semble absolument terrible. (Le bord)

2 Crypto est en tournée de retour

L’industrie veut changer les esprits influents. Mais l’achètent-ils ? (WP $)

+ Même les vétérans de la crypto ressentent le crunch. (WSJ $)

3 Le conseil consultatif de Meta veut libérer le mamelon

La position anti-nudité de longue date de l’entreprise semble s’adoucir. (Engadget)

4 L’informatique quantique est toujours incroyablement sensible au bruit

Une jeune startup pense avoir trouvé une solution pour bloquer les sons externes. (Filaire $)

+ Quelle est la prochaine étape pour l’informatique quantique. (examen de la technologie MIT)

5 Les États-Unis veulent toujours vraiment interdire TikTok

Cependant, cela déclencherait une réaction importante de la part de ses millions d’utilisateurs américains. (voix)

6 Les plaintes légales contre le logiciel de conduite autonome de Tesla s’accumulent

Mais Elon Musk continue d’insister sur le fait que c’est sûr. (NYT $)

7 Comment l’IA aide à lutter contre les maladies des cultures

De l’analyse de la brûlure à l’amélioration de la résilience des cultures. (Magazine connaissable $)

+ Il y a une somme colossale d’argent qui tourne autour de l’IA en ce moment. (L’Atlantique $)

+ Comment la technologie pourrait enfin commencer à dire aux agriculteurs des choses qu’ils ne savaient pas déjà. (examen de la technologie MIT)

8 Comment les fans de Messi et Ronaldo ont pris le contrôle d’Instagram

Et a intensifié le plus grand match de rancune du football dans le processus. (Reste du monde)

9 Comment le mode Battle Royale a infiltré les jeux vidéo

Une bagarre totale est l’antidote parfait aux formules trop scénarisées. (New-Yorkais $)

10 Voici les propanefluenceurs

C’est la dernière vague de propagande sur les combustibles fossiles. (NY Mag $)

Citation du jour

