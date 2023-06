Mettre fin à la pauvreté de l’image et à la lutte de pouvoir des chargeurs de VE

—Flotte Chancey

En 2020, au milieu de la fermeture de la pandémie, mon mari et moi avons acheté une maison à Brooklyn et avons décidé de réinventer et de reconstruire l’intérieur. Il m’a appris quelques symboles architecturaux clés et avant longtemps, je dessinais mes propres concepts, travaillant vers une vision commune de la maison que nous avons finalement conçue.

C’est une histoire banale, à l’exception d’un facteur clé : je suis aveugle, et je me suis donné pour mission de faire en sorte que les New-Yorkais aveugles puissent créer et explorer des images. En tant qu’éducateur technique aveugle, c’est mon travail – et ma passion – de présenter aux clients aveugles et malvoyants des outils qui les aident à se déplacer dans la vie quotidienne avec autonomie et facilité.

Pour les lecteurs, les apprenants et les créateurs aveugles, les graphiques tactiles – des images rendues lisibles au toucher – ouvrent le monde de la communication spatiale. Et bien que les limitations techniques impliquées dans la création de ces graphiques soient importantes, le manque d’accès ou même de sensibilisation est un problème plus important. Lire l’histoire complète.

