Le nombre de nouveau-nés pris en charge a chuté de façon spectaculaire avec la fin des alertes à la naissance partout au Canada, mais les experts en protection de l’enfance préviennent que l’arrêt de la pratique ne peut pas être la seule mesure que les gouvernements prennent pour garder les familles ensemble.

“[Birth alerts] risque vraiment d’être une sorte de faux-fuyant dans le vrai problème de s’assurer que les enfants ont une chance adéquate de grandir avec leur famille », a déclaré Cindy Blackstock, directrice générale de la First Nations Child and Family Caring Society.

“Ce que nous devons vraiment aborder, ce sont les problèmes de racisme systémique, de pauvreté et de violence domestique.”

Les alertes de naissance ont été utilisées pour informer les hôpitaux et les agences de protection de l’enfance qu’une évaluation plus approfondie était nécessaire avant qu’un nouveau-né ne soit confié à un parent jugé à haut risque.

Cette pratique a longtemps été critiquée par les dirigeants autochtones et d’autres personnes de couleur. Le rapport final de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a déclaré qu’elles étaient “racistes et discriminatoires, et constituent une violation flagrante des droits de l’enfant, de la mère et de la communauté”.

Cindy Blackstock, directrice exécutive de la First Nations Child and Family Caring Society, affirme que davantage peut être fait pour résoudre les problèmes systémiques qui conduisent parfois à l’appréhension des enfants. (Sean Kilpatrick/Presse canadienne)

Certaines régions ont cessé d’utiliser les alertes de naissance il y a longtemps, mais les provinces n’ont mis fin à cette pratique que ces dernières années. Le Yukon, la Colombie-Britannique et l’Alberta ont cessé en 2019. Le Manitoba et l’Ontario ont mis fin à la pratique l’année suivante. La Saskatchewan a cessé d’utiliser les alertes de naissance au début de 2021, suivies du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse plus tard cette année-là.

Les données obtenues par La Presse canadienne par le biais de demandes d’accès à l’information montrent que 496 nouveau-nés à l’échelle nationale ont été pris en charge en 2021 dans les régions qui avaient mis fin aux alertes de naissance.

Il a marqué une baisse de 52% par rapport à 2018, lorsque 1 034 personnes avaient été appréhendées dans ces régions.

Les appréhensions de bébés de 12 mois et moins ont moins diminué : 36 %, passant de 2 957 en 2018 à 1 881 en 2021. Une grande partie de cette diminution est due à la baisse des appréhensions de nouveau-nés.

L’analyse de la Presse canadienne a examiné les régions qui ont mis fin aux alertes de naissance en 2019 et 2020 : la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba, le Yukon et l’Ontario. Il a également examiné la Saskatchewan, qui a mis fin à la pratique au début de février 2021.

Les régions qui ont mis fin aux alertes de naissance plus tard en 2021 n’ont pas été incluses dans l’analyse car les experts disent qu’il serait trop tôt pour connaître l’effet.

Jeannine Carriere, professeure métisse en travail social à l’Université de Victoria, a déclaré que la fin des alertes à la naissance était une bonne décision, mais elle craint que les gouvernements n’utilisent cette décision comme un “détournement des politiques coloniales structurelles et en cours autour de problèmes majeurs”.

« La pauvreté est le facteur n° 1 pour les enfants autochtones qui entrent en contact avec le système de protection de l’enfance », a-t-elle déclaré.

Les enfants autochtones représentent plus de la moitié de tous les enfants en famille d’accueil de 14 ans et moins, mais seulement 7,7 % des enfants de cet âge dans la population canadienne, selon les données du recensement de 2016. Trente-huit pour cent des enfants autochtones au Canada vivent dans la pauvreté, comparativement à 7 % pour les enfants non autochtones.

Les experts disent que la surreprésentation est liée à des siècles de politiques d’assimilation et de discrimination, comme les pensionnats.

Carriere a déclaré que les femmes enceintes ont besoin de soins prénataux culturellement adaptés et accessibles, ainsi que d’un logement stable et d’autres soins de santé et de lutte contre les dépendances avant la naissance d’un enfant. Elles ont également besoin de soutien après la naissance pour la scolarisation, l’emploi et les liens avec la communauté.

“Le colonialisme n’est pas quelque chose du passé. C’est quelque chose qui continue”, a déclaré Carriere.

La Colombie-Britannique a connu une diminution de 51,4 % du nombre de nouveau-nés pris en charge depuis la fin des alertes à la naissance.

Le Manitoba a enregistré une diminution de 65 % du nombre de nouveau-nés appréhendés après l’arrêt de la pratique. Mais le ralentissement a été beaucoup moins dramatique pour les bébés de 12 mois et moins – 32 %.

Il y a environ 10 000 enfants pris en charge au Manitoba et environ 90 % sont autochtones.

Cora Morgan, la défenseure des familles des Premières Nations, souhaite que davantage de mesures soient prises pour lutter contre le nombre disproportionné d’enfants et de jeunes autochtones dans le système de protection de l’enfance. (Lenard Monkman/CBC)

C’est une chose de dire que les alertes de naissance prendront fin, mais c’en est une autre de réduire considérablement le nombre d’enfants pris en charge, a déclaré le défenseur des familles des Premières Nations de l’Assemblée des chefs du Manitoba.

Cora Morgan a déclaré que la première fois qu’elle avait été témoin d’une alerte à la naissance était choquante.

« Comment peux-tu faire quelque chose d’aussi cruel ?

Son bureau continue de recevoir des appels de femmes enceintes craignant que leur bébé ne soit enlevé. La prévention est nécessaire au niveau communautaire, a déclaré Morgan.

Les gouvernements ont de l’argent pour placer les enfants dans des familles d’accueil, mais pas pour aider les familles à rester ensemble, a-t-elle déclaré.

“Potentiellement risqué”

La fin des alertes à la naissance n’a eu aucun effet sur les circonstances sous-jacentes qui mettent les familles en danger, a déclaré Bryn King, professeur de travail social à l’Université de Toronto.

L’Ontario a enregistré une diminution de 45 % des appréhensions de nouveau-nés entre l’année précédant et l’année suivant la fin des alertes à la naissance. Il y a eu une diminution de 25 % pour les bébés âgés de quatre jours à 12 mois.

King a déclaré qu’il devait y avoir une conversation sur la portée appropriée de l’intervention de protection de l’enfance. Si un enfant a été blessé ou s’il existe un risque immédiat, les travailleurs sociaux doivent agir, a déclaré King.

Mais trop souvent, “nous appréhendons parce qu’il y a des circonstances qui sont potentiellement à risque et nous n’avons rien fait pour y remédier”, a-t-elle déclaré.

Tous les efforts doivent être faits pour s’assurer que les soignants ont la possibilité de faire face aux risques possibles, a déclaré King. Cela signifie qu’il faut envisager d’autres interventions, comme le logement et le soutien en santé mentale.

Mettre fin aux alertes à la naissance à lui seul n’est pas la solution, a-t-elle déclaré.

“Nous dépensons beaucoup d’argent pour les enquêtes, mais pas assez pour les services et le soutien qui excluraient la nécessité d’une enquête.”