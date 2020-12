L’Inde continue de faire face à un taux élevé de sous-nutrition. Retard de croissance a des conséquences à vie sur le capital humain, la pauvreté et l’équité. En regardant le Enquête nationale sur la santé de la famille (NFHS) -5 les données publiées pour 22 États et territoires de l’Union indiquent une tendance préoccupante de la malnutrition. Le 2019-20 Indice des objectifs de développement durable a également indiqué des performances médiocres sur l’objectif Faim Zéro. L’Inde appartient à la catégorie « faim grave » selon le Indice mondial de la faim 2020, 14 pour cent de la population étant sous-alimentée.

Les données de la NFHS-5 montrent une amélioration marquée de certains des indicateurs de santé, mais une tendance à la détérioration a été observée pour l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans dans de nombreux États et territoires de l’Union.

Sur les 22 États / territoires de l’Union, 13 ont montré une augmentation du retard de croissance, y compris certains des États peuplés comme le Maharashtra, le Bengale occidental, le Gujarat et le Kerala, pour n’en nommer que quelques-uns. Le retard de croissance était le plus élevé à Meghalaya (46,5%) et à Bihar (42,9%); supérieur à celui indiqué dans le Enquête nationale complète sur la nutrition 2016-2018. Le Sikkim était le plus bas à 22,3%, une baisse significative (7,3 points de pourcentage) depuis 2015-16. Les moindres progrès sont visibles au Ladakh et en Andhra Pradesh. Le Bihar a montré une amélioration de 48,3% en 2015-16 à 42,9% en 2019-20; cependant, le Bihar affiche toujours des niveaux élevés de retard de croissance (42,9%), bien qu’il ait diminué de 5,3 points de pourcentage depuis 2015-16. La hausse du retard de croissance à Goa (25,8%) et au Kerala (23,4%) depuis NFHS-4 là où ils étaient les plus bas, est une source de préoccupation.

L’émaciation a augmenté ou est restée stagnante dans la plupart des États / territoires de l’Union. L’augmentation a été comprise entre 0,1 et 8,2 points de pourcentage pour 13 États / territoires de l’Union. Aucun changement n’a été observé dans le Maharashtra et le Bengale occidental. Une forte baisse de 6,6 points de pourcentage a été observée au Karnataka. L’émaciation continue d’être répandue et de multiples interventions n’ont pas réussi à améliorer la situation depuis des décennies.

Les tendances des données pour la population en insuffisance pondérale semblent se chevaucher dans la plupart des États / territoires de l’Union. Seize États / territoires de l’Union ont enregistré une augmentation de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans. Une baisse marginale de 0,5 (Manipur) à un maximum de 2,9 points de pourcentage (Bihar) a été observée.

Le surpoids chez les enfants de moins de cinq ans est clairement en augmentation, certains États / territoires de l’Union affichant une forte pente. Les États de l’Himachal Pradesh (3,8 points de pourcentage), de Tripura (5,2 points de pourcentage), du Mizoram (5,8 points de pourcentage) et des territoires de l’union de Lakshwadeep (8,9 points de pourcentage) du Ladakh (9,4 points de pourcentage) affichent des tendances inquiétantes.

La situation s’aggrave encore avec des pratiques d’alimentation inadéquates du nourrisson et du jeune enfant. Des tendances alarmantes indiquent une baisse de l’initiation précoce de l’allaitement maternel dans 12 États / territoires de l’Union. La baisse maximale a été observée au Sikkim (33,5 points de pourcentage), à ​​Dadra et Nagra Haveli (24,1 points de pourcentage) et en Assam (15,3 points de pourcentage). Une augmentation des taux d’initiation précoce de l’allaitement maternel a été observée à Lakshwadeep Meghalaya et dans l’Andhra Pradesh. Les tendances de l’allaitement maternel exclusif montrent une amélioration marginale. Le Sikkim connaît une baisse scandaleusement abrupte de 26,3 points de pourcentage (54,6 en 2015-16 à 28,3 en 2019-20). Une tendance similaire est observée dans l’introduction de l’alimentation complémentaire, avec neuf États / territoires de l’Union affichant une baisse des taux. Il existe une grande variation dans les États, Tripura affichant une augmentation de 39,5 points de pourcentage et l’Himachal Pradesh une baisse de 15,4 points de pourcentage. Une tendance positive a été observée chez les enfants de 6 à 23 mois bénéficiant d’une alimentation adéquate.

Un double coup dur, avec l’inversion des tendances en cours pour atteindre l’objectif de développement durable (ODD) sur la faim zéro en raison de la pandémie. Avec un récent rapport indiquant une augmentation de la malnutrition liée à la pandémie et augmentant le nombre d’enfants souffrant d’émaciation. POSHAN Abhiyaan l’objectif ambitieux de retard de croissance fixé à 25% d’ici 2020 semble loin d’être atteint si l’on considère les tendances des données.

L’Inde doit agir maintenant en améliorant l’efficacité et la portée de ses programmes. La situation appelle des politiques solides et des actions renforcées pour mettre fin à la faim dans le pays.

L’auteur de l’article, le Dr Shoba Suri est Senior Fellow avec Health Initiative, Observer Research Foundation.