Mettre fin à la criminalisation des migrants sans papiers, exhorte l’envoyé de l’ONU – National

Les groupes de défense des droits des migrants au Canada exhortent le premier ministre Justin Trudeau à mettre en œuvre les suggestions d’un rapporteur spécial des Nations Unies, qui a déclaré cette semaine que les pays devraient créer des programmes de régularisation (voies vers la résidence permanente) pour les migrants sans papiers.

« La régularisation est un outil de protection et d’inclusion qui profite aux migrants, à leurs familles, aux pays de destination et aux communautés », Felipe González Morales, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains des migrants, dit au Conseil des droits de l’homme. « Les États doivent offrir des options de résidence permanente, de citoyenneté et de participation significative des migrants dans les sociétés d’accueil. »

Il a exhorté les gouvernements du monde entier à « mettre fin à la criminalisation » des migrants sans papiers.

Le Migrant Rights Network, une coalition de défense dirigée par des migrants et basée au Canada, a accueilli favorablement l’appel.

« Depuis des décennies, les migrants sans papiers et leurs organisations réclament la régularisation en tant que programme politique le plus efficace pour garantir les droits et la justice aux migrants sans papiers. Plus de 500 organisations de la société civile se sont jointes à nous, maintenant les Nations Unies ajoutent leur voix ; que faudra-t-il de plus au premier ministre Trudeau pour faire ce qu’il faut? a demandé Syed Hussan, Secrétariat du Migrant Rights Network.

« Nous demandons au premier ministre Trudeau d’assurer sans délai le statut de résident permanent à tous les sans-papiers, travailleurs migrants, étudiants et familles.

González Morales, dans un rapport publié à la fin de son mandat, a noté que les migrants sans papiers sont victimes de discrimination, d’abus et d’exploitation en conséquence directe de l’absence de statut de migrant régulier. La régularisation, a-t-il dit, améliorerait leur accès à la protection sociale, aux soins de santé, à un travail décent, à l’éducation, à des conditions de vie adéquates et au regroupement familial.

Les immigrants sans papiers au Canada sont généralement des personnes qui sont arrivées avec une autorisation temporaire, comme un permis de travail ou un permis de demandeur d’asile. Une fois le permis expiré, si la personne décide de rester au Canada, elle devient essentiellement sans papiers. Une personne sans papiers perd l’accès à de nombreux services de base.





« Les processus de régularisation doivent s’accompagner de politiques anti-discrimination pour garantir la pleine jouissance de leurs droits humains », a déclaré González Morales.

« J’exhorte les gouvernements à mettre fin à la criminalisation des migrants irréguliers, à promouvoir la solidarité et à changer le discours sur la migration et à lutter contre la xénophobie, le racisme et la discrimination », a-t-il déclaré.

Le Migrant Rights Network a estimé qu’en octobre 2022, il y avait environ 500 000 personnes sans statut résidant actuellement au Canada, dont beaucoup vivent dans des conditions très précaires.

« Sans statut de résident permanent, les sans-papiers ne peuvent pas faire valoir leurs droits au travail ni accéder aux soins de santé de base. Ils sont victimes de discrimination et d’exploitation en raison de la crainte fondée d’être expulsés. Les personnes sans statut font partie des communautés », lit-on dans un rapport du groupe.