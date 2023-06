«  Mettra une performance digne malgré zéro sommeil, décalage horaire  »: le capitaine pakistanais avant l’ouverture du championnat SAFF contre l’Inde

Les joueurs de l’équipe nationale du Pakistan ont reçu des visas pour l’Inde, ont indiqué des responsables, où ils affronteront les hôtes mercredi lors de leur premier match sur le sol indien depuis 2014.

Les voisins sud-asiatiques donneront le coup d’envoi du championnat de la Fédération de football d’Asie du Sud (SAFF).

Les deux pays jouent rarement des matchs à domicile dans n’importe quel sport en raison des tensions politiques de longue date aggravées par les attentats terroristes de Mumbai en 2008.

La participation du Pakistan à l’événement de Bengaluru a fait naître l’espoir qu’Islamabad participera au tournoi de cricket de la Coupe du monde de l’ICC organisé par l’Inde plus tard cette année, après avoir menacé de boycotter l’événement.

« En tant que sportifs dévoués, nous comprenons le pouvoir du sport pour transcender les frontières politiques et favoriser des relations solides entre les nations », a déclaré à l’AFP le capitaine pakistanais Yousaf Butt.

Il parlait de l’île Maurice, où le Pakistan a pris part à un événement de quatre nations.

« Nous réaliserons une performance digne malgré l’absence de sommeil et de décalage horaire – et hors du terrain, nous essaierons de gagner des cœurs pour apaiser la tension. »

Le groupe de 32 personnes en tournée n’a reçu ses visas que lundi soir.

La dernière fois que le Pakistan a joué au football en Inde, c’était en 2014, lors d’une série de deux matchs nuls, mais ils se sont également affrontés lors du championnat SAFF au Bangladesh en 2018, l’Inde l’emportant 3-1.

Le football est populaire dans les deux pays mais éclipsé par le cricket.

Malgré les millions de revenus que les matchs de cricket bilatéraux rapporteraient, la dernière fois qu’ils ont joué à domicile, c’était lorsque le Pakistan a fait une tournée en Inde pour cinq matchs à durée limitée en 2012.

Le championnat SAFF de huit nations débutera mercredi, avec le Pakistan dans le groupe A aux côtés de l’Inde, du Koweït et du Népal, et le groupe B avec le Liban, les Maldives, le Bhoutan et le Bangladesh.

La finale est prévue le 4 juillet.

