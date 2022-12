Mettez vos mitaines et vos cache-oreilles, il y a plus de Noël au centre-ville à apprécier dans la vallée de Sauk – Shaw Local

Voici une liste des événements en cours et des activités à venir dans la vallée de Sauk. N’oubliez pas de consulter 5 choses à faire pour d’autres opportunités.

Avez-vous des informations sur un événement ou une attraction à venir? Assurez-vous de nous le faire savoir. Soumettez des informations pour le calendrier hebdomadaire de Sauk Valley Media https://www.shawlocal.com/sauk-valley/forms/press-releases/. Inclure une personne de contact et un numéro de téléphone.

Cette semaine

Musique live

— Rendezvous Arts : Matt Ulery à la basse et Matt Shevitz au saxophone et à la clarinette se produiront à 17 h 30 le mercredi 14 décembre au Dixon Stage Left, 306 W. First St., Dixon. Harvey Tillis, photographe indépendant, est l’artiste visuel vedette. Billets 30 $.

– La première tournée de Noël avec Riley Clemmons, 18 h samedi, 10 $, Église luthérienne New Life, 702 W. Lynn Boulevard, Sterling

– Denny Diamond Christmas, 13 h, lundi. 5 $, Rock River Center, 810 S. 10th St., Oregon

– Dîner Madrigal de l’Oregon High School, 18 h vendredi et samedi, Brubaker Center, Stronghold Camp & Retreat Center, au nord de l’Oregon.

Autres événements

Eclairage des arbres. Un Noël très Paw Paw aura lieu de 17 h à 20 h le 9 décembre au centre-ville de Paw Paw. Le Père Noël aidera à allumer le sapin de Noël. Il y aura du chocolat chaud, de la soupe, des friandises et des balades en foin.

Meilleures lumières. Les prix pour les meilleures lumières de Noël feront partie de Noël dans le bosquet, de 17 h à 20 h vendredi à Franklin Grove. Il y aura des promenades en chariot tiré par des chevaux, des friandises des Fêtes, de l’artisanat à emporter, une boîte de dons de jouets, du cacao en épi et ordinaire, du maïs chaud, du piment de caserne, des macaronis sacrés, des cupcakes, des nachos, une vente de livres et une apparition du Père Noël. L’événement est organisé par le Franklin Grove Park and Recreation Committee.

Balancez-vous. Douze bars de la tournée des pubs de Noël au profit d’April House, samedi à 11 h au The Cooler, Sterling.

Riez jusqu’à ce que vous pleuriez. “J’ai vu maman paniquer à propos de Noël” par le Michigan MOMsemble, 19h30 vendredi et samedi au Grace Theatre, 316 S. Main St., Princeton. Billets 25 $.

Chantez. Programme de Noël de l’Oregon Junior High, 10 h 30 le mercredi 14 décembre.

Inondé de couleurs. Water Street Studios de Batavia présente des œuvres de 23 artistes de la région de Chicago, jusqu’au samedi, de 10 h à 16 h, The Next Picture Show, 113 W. First St., Dixon.

Achats. Byron Museum of History, 110 N. Union St., Byron, marché couvert, de 10 h à 14 h, le samedi.

Journée portes ouvertes. Cacao et cartes, vendredi 16 h, Home of Hope, 1637 Plock Drive, Dixon.

Forum de Whiteside. Monde de la plongée sous-marine par Victor Delmon de No Plans Adventures, 14 h dimanche, bibliothèque publique d’Odell, 307 S. Madison St., Morrison.

Motif pitter. “Forever Plaid: Plaid Tidings” est le dernier spectacle de la saison pour Timber Lake Playhouse, 8215 Black Oak Road à Mount Carroll. Francis, Jinx, Smudge et Sparky sont de retour pour cette suite de la comédie musicale “Forever Plaid”. Cette comédie musicale des Fêtes se déroule jusqu’au 11 décembre. Les spectacles ont lieu à 19 h 30 le jeudi, vendredi et samedi et à 14 h le samedi et le dimanche.

Éclairer le chemin. “A Candle in the Window” est une pièce de théâtre sur des voyageurs fatigués piégés par un blizzard dans une gare isolée la veille de Noël. Les spectacles ont lieu le vendredi à 19 h et le samedi à 14 h à l’hôtel de ville de Polo. Admission générale 15 $.

Illuminez le parc. Prophetstown State Park, East Riverside Drive, Prophetstown, les vendredis et samedis jusqu’au 23 décembre.

Ici tout le mois. Erie Hometown Christmas, de 15h à 20h, jusqu’au 5 janvier, Downtown Erie.

Bah-fumerie. Scrooge the Comedy, jusqu’au 17 décembre, White Pines Dinner Theatre, 6712 W. Pines Road, Mount Morris

Affichage de lumière de vacances. Traversez de 17 h 30 à 20 h 30 les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 23 décembre, Centennial Park, Rock Falls.

Festival de la savane des arbres. Attrapez-le de midi à 17 h le week-end et de 16 h à 19 h en semaine, jusqu’au lundi, au musée et centre culturel de Savanna.