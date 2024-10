Mettez vos champignons au soleil pour un boost de vitamine D en automne

La lumière du soleil est une source de vitamine D. La lumière du soleil interagit avec notre peau pour la produire. À l’approche de l’hiver, la quantité de lumière solaire à laquelle nous sommes exposés et son intensité diminuent. Cela signifie qu’en hiver, nous dépendons davantage de la vitamine D provenant de notre alimentation. Les champignons en sont une source essentielle. Cependant, la concentration dans la plupart des champignons achetés au supermarché est faible. Les exposer au soleil peut multiplier par 10 le niveau.

La vitamine D, qui est plus précisément décrite comme une hormone, stimule l’absorption du calcium et des minéraux importants et est importante pour la fonction musculaire. Son manque est associé à un certain nombre de maladies. En outre, des données suggèrent qu’un apport suffisant en vitamine D pourrait jouer un rôle dans la prévention des troubles cardiovasculaires, de certains cancers, des infections des voies respiratoires supérieures, de la sclérose en plaques, du diabète sucré et des maladies inflammatoires de l’intestin.

Une étude publiée en 2012 estime qu’environ la moitié de la population suisse souffre d’une carence en vitamine D. Les niveaux les plus bas sont détectés au printemps après la période hivernale.

Les principales sources de vitamine sont la lumière du soleil et l’alimentation, mais les sources nutritionnelles sont assez rares. Lorsque la lumière UVB du soleil atteint la peau humaine, elle interagit avec une protéine appelée 7-DHC présente dans la peau et la convertit en vitamine D.

L’apport quotidien régulier recommandé en vitamine D pour la population générale en Suisse varie de 400 UI (enfants de moins de 1 an) à 800 UI (adultes de plus de 60 ans) – voir page 13. De 1 à 59 ans, la recommandation est de 600 UI par jour. .

Les sources nutritionnelles de vitamine D comprennent les champignons shiitake séchés au soleil (1 600 UI pour 100 grammes), le saumon sauvage (600 à 1 000 UI pour 100 grammes), l’huile de foie de morue (400 à 1 000 UI par cuillère à soupe), les sardines en conserve (300 à 600 UI). pour 100 grammes), maquereau en conserve (250 UI pour 100 grammes), thon en conserve (236 UI pour 100 grammes), saumon d’élevage (100 à 250 UI pour 100 grammes) et champignons ordinaires (76 UI pour 100 grammes). Les jaunes d’œufs, le beurre et le fromage en contiennent de plus petites quantités. De plus, certains autres aliments sont enrichis en vitamine D.

Dans la liste ci-dessus, les champignons se distinguent par leur faible teneur en calories et en graisses saturées. Ils sont également le seul aliment de la liste ci-dessus ouvert aux végétaliens. Mais tous les champignons ne sont pas égaux en termes de taux de vitamine D.

Recherche finlandaise publiée en 1994 découvert que le niveau relativement élevé de vitamine D dans les girolles sauvages de Finlande (120 à 1 200 UI pour 100 grammes) par rapport aux champignons de Paris frais produits commercialement (moins de 40 UI pour 100 grammes) était dû à l’ensoleillement supplémentaire auquel les champignons sauvages étaient exposés. exposé à. De nombreux champignons commerciaux sont cultivés dans l’obscurité.

Cependant, lorsque les champignons de Paris frais produits commercialement sont délibérément exposés au soleil de midi pendant 15 à 120 minutes, ils génèrent des quantités importantes de vitamine D, généralement supérieures à 400 UI pour 100 grammes. Ainsi, 100 grammes de champignons de Paris ordinaires peuvent être transformés en super champignons avec suffisamment de vitamine D pour couvrir les deux tiers de l’apport journalier recommandé (600 UI pour la majeure partie de la population).

L’ampleur de l’augmentation de la lumière solaire dépend de l’heure de la journée, de la saison, de la latitude, des conditions météorologiques et de la durée d’exposition. Trancher les champignons pour augmenter la surface exposée au soleil fait également une différence. Les champignons tranchés exposés au soleil de midi en plein été en Allemagne pendant 60 minutes peuvent augmenter la teneur en vitamine D jusqu’à 1 300 UI pour 100 g. Le coup de pouce en hiver sera moindre.

Alors la prochaine fois que vous sortirez au soleil pour augmenter votre taux de vitamine D, laissez vos champignons au soleil. Ou achetez des champignons shiitake séchés au soleil au magasin.

