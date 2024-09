Mettez une nouvelle Apple Watch Series 10 sur votre poignet pour un prix incroyablement bas de 99 $

L’Apple Watch Series 10 est la dernière et la meilleure Apple Watch jamais conçue, et c’est un excellent choix si vous débutez avec les montres connectées. Ses mises à niveau valent également la peine d’être vérifiées, même si vous possédez déjà une Apple Watch Series 9. Pour rendre l’affaire plus intéressante, les propriétaires de l’Apple Watch de génération précédente peuvent se procurer la nouveau modèle pour seulement 99$ lorsqu’ils échangent cette montre chez Best Buy.

Cette offre spéciale est rendue possible grâce aux prix de reprise impressionnants de Best Buy, qui vous permettront de bénéficier d’un rabais de 300 $ pour votre ancienne Apple Watch en aluminium de 41 mm ou 45 mm. Ajoutez à cela le prix de départ de 399 $ de l’Apple Watch Series 10 et vous n’avez pas besoin d’être un mathématicien pour voir où nous allons.

L’Apple Watch Series 10 est disponible en tailles 42 mm et 46 mm et est proposée dans une gamme de couleurs et de configurations de bracelet différentes. Elle est dotée d’une nouvelle puce S10 pour un chargement plus rapide des applications et une prise en charge de la détection de l’apnée du sommeil a également été ajoutée. Parmi les autres améliorations, citons un nouveau système de charge qui permet à l’Apple Watch Series 10 de passer de la batterie à 80 % en seulement 30 minutes. Toutes les fonctionnalités habituelles liées à la santé et au fitness sont présentes et correctes, comme on peut s’y attendre, y compris la prise en charge de l’ECG, le suivi de la fréquence cardiaque, la surveillance du sommeil et bien plus encore.

En ce qui concerne les offres sur l’Apple Watch, il n’y a pas beaucoup mieux que celle-ci. Mais c’est une offre qui pourrait ne pas durer longtemps – nous ne savons pas avec certitude combien de temps ces prix de reprise dureront.