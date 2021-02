Un homme armé sans masque a braqué un restaurant à Pasadena, en Californie, mais plutôt que de vider la caisse enregistreuse, le suspect a exigé du poulet qu’on lui avait refusé parce qu’il ne portait pas de masque facial. Profitez du reste de 2021.

Selon le personnel de Roscoe’s House of Chicken & Waffles, le vol de poulet est survenu après qu’un homme a été invité à quitter l’établissement parce qu’il refusait de porter un masque conformément aux directives de Covid-19. Le client enragé aurait fait irruption, avant de revenir plus tard avec une arme à feu… et sa commande de nourriture.

Robert Gonzalez, qui travaille au restaurant en tant que cuisinier, a déclaré aux médias locaux qu’il était clair que le suspect était « Pas après l’argent. » Il a dit que le tireur était entré dans la cuisine et avait commencé à le pourchasser avant de se laisser distraire.

«Le gars vient de dire:« Mettez tout le poulet dans le sac »» Gonzalez a déclaré à la chaîne d’information locale KTLA. « Je comprends que nous avons du bon poulet, mais mec! »

Le tireur affamé a ensuite saisi plusieurs commandes de plats à emporter en sac qui étaient déjà préparées, a déclaré Gonzalez.

Voici une vidéo de surveillance du vol de Chicken n Waffle de Roscoe. Le gars entre avec une arme à feu, par l’arrière, dans la cuisine. Le gars a dit au cuisinier: «METTEZ LE POULET DANS LE SAC.» Je ne peux pas inventer ça. Écoutez le cuisinier à 23 heures @ ABC7 pic.twitter.com/0h0sKmXFy4 – Veronica Miracle (@ ABC7Veronica) 4 février 2021

Une partie du stick-up bizarre a été capturée sur des images de vidéosurveillance, qui montrent l’escroc sans masque, pistolet à la main, se promenant dans la cuisine. On le voit ensuite sortir par la porte arrière avec son butin.

La police recherche actuellement le suspect. Les responsables de l’application des lois de Pasadena ont déclaré que personne n’avait été blessé dans le vol et que la seule chose prise était de la nourriture.

