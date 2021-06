Mettez la technologie à votre avantage dans le nouveau lieu de travail hybride

Lorsque la pandémie a mélangé nos vies professionnelles et personnelles en forçant beaucoup d’entre nous à travailler à domicile, nous avons appris une leçon précieuse sur la technologie. Cela peut être un outil incroyablement utile pour communiquer avec des collègues. Mais lorsqu’il est utilisé sans précaution, il peut nuire à notre productivité et à nos relations. Maintenant que certains cols blancs se préparent à retourner au bureau, de nombreuses entreprises envisagent un modèle dit hybride, dans lequel les travailleurs partagent leurs heures entre le bureau et la maison. Et c’est là un nouveau défi technologique. Au lieu d’un environnement de travail, beaucoup d’entre nous en auront deux. Nous basculerons constamment entre eux, collaborant avec certains collègues au bureau tandis que d’autres sont à la maison. Il peut sembler chaotique de déterminer les outils à utiliser – des e-mails aux appels vidéo – pour travailler ensemble dans chaque situation. « Ce que je vois dans la littérature est de plus en plus la preuve de l’importance d’être intentionnel et délibéré sur la façon dont nous utilisons la technologie », a déclaré Emiliana Simon-Thomas, une neuroscientifique qui enseigne des cours sur la science du bonheur. au travail pour l’Université de Californie, Berkeley. « Comment cela soutient-il ce que je veux vraiment faire plutôt que de me tirer dans 15 directions différentes ? »

J’ai consulté des experts du bien-être au travail pour leurs conseils sur la façon de gérer cette nouvelle configuration hybride. Utiliser la technologie (ou s’en débrancher) pour établir des limites sera d’une importance primordiale pour nos nouveaux modes de vie à la maison et au bureau, ont-ils déclaré. Malgré la popularité des applications de travail à distance comme Zoom et Slack pendant la pandémie, des études ont montré que les outils de communication les plus efficaces sont toujours les moins technologiques. Cela signifie qu’au bureau, nous prospérerons probablement avec plus d’interactions en face à face, et qu’à la maison, le téléphone est généralement le meilleur. Voici un guide sur la façon dont cela pourrait se dérouler. Pour envoyer un SMS, appeler ou Zoom Pendant la pandémie, le nombre d’appels téléphoniques a doublé, selon les données fournies par les opérateurs téléphoniques. Le téléphone s’est avéré être une méthode supérieure pour se sentir plus proche des gens et profiter davantage des conversations, selon un étudier l’année dernière par le Journal of Experimental Psychology. Une autre étude a révélé que lorsque l’utilisation des appels vidéo a explosé au cours de la dernière année, la « fatigue du zoom » est devenue une véritable préoccupation. Maintenir un contact visuel rapproché et se voir en temps réel lors d’un chat vidéo peut être épuisant, selon les chercheurs de Stanford. De plus, être assis raide devant une webcam limite notre mobilité. Alors, comment appliquer ces leçons à un environnement hybride ? Lorsque nous travaillons avec des collègues au bureau, nous pouvons résister à la tentation de converser par e-mail ou Slack. Pour tirer le meilleur parti de la proximité, envisagez une conversation en face à face ou, si vous travaillez sur des étages différents, un appel téléphonique.

Lorsque vous travaillez avec des collègues à distance, un SMS ou un e-mail convient probablement pour des conversations rapides, comme la mise en place d’une réunion. Mais pour des discussions plus sérieuses, un appel téléphonique ou vidéo est probablement préférable. Les appels vidéo peuvent devenir fastidieux, ils doivent donc être utilisés avec parcimonie et principalement lorsqu’il y a un objectif clair pour la vidéo, a déclaré le Dr Simon-Thomas. Cela pourrait être une réunion avec des aides visuelles dans une présentation. Ou une première présentation à un collègue, quand il est agréable de voir un visage. Que ce soit au bureau ou à la maison, si vous allez écrire à vos collègues, soyez prudent, a ajouté le Dr Simon-Thomas. Évitez les notes laconiques et ajoutez des nuances et du contexte à votre message. Dans la mesure du possible, faites preuve de curiosité lorsque vous discutez des solutions aux problèmes pour éviter de passer pour un critique sévère. « Nous n’avons pas l’intonation, l’expression faciale et les indices posturaux sur lesquels nous comptons normalement », a-t-elle déclaré. « La réponse la plus banale peut signifier un univers de choses pour une personne qui la reçoit. » Respecter les limites Quel que soit notre rang dans une organisation, notre temps est précieux. Lorsque notre travail est interrompu par une distraction numérique comme un message, cela prend 23 minutes en moyenne de revenir à la tâche initiale, selon une étude. Ainsi, dans une situation de travail hybride, le respect des limites sera crucial, a déclaré Tiffany Shlain, une documentariste qui a écrit « 24/6« , un livre sur l’importance de se déconnecter de la technologie. Il existe des outils puissants, tels que la planification des e-mails et la définition d’un message d’état, que vous pouvez utiliser pour informer les autres que vous êtes occupé et pour définir des limites. Disons que vous travaillez de 9h à 17h et qu’à 19h vous avez une idée à partager avec un collègue, donc vous la notez dans un e-mail. Si vous tirez sur l’e-mail, deux choses se produisent. Premièrement, vous avez supprimé vos propres limites en faisant savoir aux autres que vous travaillez pendant l’heure du souper. Deuxièmement, vous avez potentiellement interrompu un collègue pendant son temps d’arrêt.

Les e-mails programmés sont une solution pratique. Gmail, le service de messagerie le plus populaire, a une flèche à côté du bouton Envoyer pour vous permettre planifier un e-mail pour une date et une heure précises ; Outlook de Microsoft app a un outil similaire. Programmer l’envoi du mémo à 9 heures demain matin rendrait probablement tout le monde plus heureux. D’un autre côté, lorsque vous êtes occupé ou pointé, il existe des méthodes pour empêcher les autres de vous déranger. Dans Slack, vous pouvez définir votre statut sur « absent » et écrire une description comme « À la date limite ». Pour les e-mails, le répondeur d’absence du bureau peut être activé pour informer les autres que vous êtes en réunion. La plupart des smartphones disposent également d’une option « ne pas déranger » pour désactiver toutes les notifications. Dans la prochaine version d’iOS d’Apple, dont la sortie est prévue cet automne, les propriétaires d’iPhone pourront définir un message d’état dans iMessage pour montrer aux autres quand ils sont occupés. Il comprendra également des outils pour permettre aux notifications d’apparaître uniquement de groupes de personnes spécifiques, comme la famille. Il existe également des méthodes qui ne reposent pas sur des outils. Mme Shlain publie un message sur les réseaux sociaux pour informer les gens qu’elle se débranche pour le week-end afin qu’ils puissent s’attendre à avoir de ses nouvelles plus tard. « C’est une bonne chose de communiquer, mais aussi de faire savoir aux gens qu’ils peuvent le faire aussi », a-t-elle déclaré. Savoir quand se déconnecter Les jours où vous travaillez à domicile sans séparation physique entre votre travail et votre vie personnelle, vous devrez faire un effort plus délibéré pour vous déconnecter. Parfois, la meilleure façon de définir une limite est de ne pas avoir de technologie du tout. Une méthode pour désactiver le mode travail à la maison consiste à créer une distance physique, a déclaré Adam Alter, professeur de marketing à la Stern School of Business de l’Université de New York et auteur du livre « Irresistible : The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked ». . » Par exemple, vous pourriez régler une alarme pour qu’elle se déclenche dans une chambre à 17 heures, vous forçant à quitter votre bureau pour pointer à la fois physiquement et mentalement.

Mme Shlain a une approche plus extrême. Au cours des 11 dernières années, elle a pratiqué une version technologique du Shabbat, le jour de repos juif. Chaque vendredi soir, elle et sa famille éteignent leurs appareils et pendant 24 heures, ils font tout ce qui les dynamise, comme sortir avec des amis, peindre et emmener le chien faire une longue promenade. « Pour un jour, je ne m’attends pas à ce que je réponde », a-t-elle déclaré. « Vous éliminez le bruit et l’espace pour avoir une vision plus large de votre vie. » Puis, quand elle se sent reposée le dimanche, elle écrit des e-mails à ses collègues et programme leur envoi le lundi matin.