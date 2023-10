Mettez la main sur un adaptateur secteur Apple 20 W pour seulement 13 $

Vous n’aurez jamais trop d’adaptateurs secteur sous la main. Et si vous préférez conserver tous vos appareils et accessoires dans l’écosystème Apple, alors nous avons une offre à ne pas manquer. Ce Chargeur mural USB-C 20 W coûte 19 $ lorsque vous le récupérez chez Apple directement. Mais pour le moment, vous pouvez l’obtenir pour seulement 13 $ chez Woot lorsque vous utilisez le code promotionnel. POMME à la caisse.

Cet adaptateur secteur dispose d’un seul port USB-C et est compatible avec les iPhones, iPads, Apple Watches, AirPods et autres appareils plus petits. Et avec une charge rapide de 20 watts, il peut recharger un iPhone 8 ou plus récent jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes environ. Cette offre est disponible jusqu’au 31 octobre, mais Woot dispose souvent d’un approvisionnement limité, il pourrait donc être épuisé avant cette date. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Notez également que cet adaptateur secteur n’est pas livré avec un câble de chargement, mais vous pouvez le récupérer Câble Apple USB-C de six pieds pour seulement 10 $ sur Amazon.