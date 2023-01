“Mettez fin à l’agression russe cette année” – Zelensky remercie ses alliés pour les véhicules blindés

Les États-Unis et la France fourniront à l’Ukraine des véhicules blindés de combat.

Cependant, aucun char ne sera envoyé en Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut mettre fin à la guerre en 2023.

Les alliés occidentaux de l’Ukraine ont pour la première fois décidé de fournir des véhicules de combat blindés aux troupes ukrainiennes, mais pas les chars plus lourds que Kyiv a demandés pour aider à combattre les forces russes.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré mercredi au président ukrainien Volodymyr Zelensky que son gouvernement enverrait des véhicules de combat blindés légers AMX-10 RC de fabrication française pour aider l’effort de défense de l’Ukraine, a déclaré un responsable français après un appel téléphonique entre les deux dirigeants.

“C’est la première fois que des véhicules blindés de fabrication occidentale sont livrés en soutien à l’armée ukrainienne”, a déclaré le responsable.

Le responsable n’a donné aucun détail sur le volume ou le calendrier des expéditions prévues, mais a déclaré que les pourparlers se poursuivraient concernant la livraison potentielle d’autres types de véhicules militaires français.

CARACTÉRISTIQUE | “Je ne suis pas un traître”: les Russes se battent pour l’Ukraine

Quelques heures plus tard, le président américain Joe Biden a déclaré que Washington envisageait d’envoyer des véhicules de combat Bradley en Ukraine. Lors d’un échange avec des journalistes lors d’un voyage dans le Kentucky, on a demandé à Biden si la fourniture du véhicule de combat blindé à chenilles à l’Ukraine était sur la table.

Il a répondu “oui”, sans faire d’autres commentaires.

Le Bradley est un véhicule de combat blindé moyen pouvant servir de transport de troupes. Il a des chenilles plutôt que des roues mais le véhicule est plus léger et plus agile qu’un char. Il peut transporter environ 10 personnes ou être configuré à la place pour transporter des munitions ou du matériel de communication supplémentaires.

Les États-Unis ont des milliers de Bradley et ils donneraient à l’Ukraine plus de puissance de feu sur le champ de bataille et renforceraient sa capacité dans la guerre des tranchées.

Le Pentagone a déjà fourni à l’Ukraine plus de 2 000 véhicules de combat, dont 477 véhicules protégés contre les embuscades et plus de 1 200 Humvees.

Le dernier don à Kyiv est toujours en deçà des chars Abrams de fabrication américaine et des chars Leopard de fabrication allemande, que l’Ukraine a demandé à plusieurs reprises aux alliés occidentaux de fournir, en particulier alors que les mois d’hiver de la guerre s’approfondissent et que la terre devient gelée, permettant une utilisation plus facile. des chars à chenilles lourdes dans la campagne ukrainienne.

Dans un tweet et son discours vidéo du soir, Zelensky a remercié Macron pour l’annonce des véhicules blindés et a déclaré que cela montrait la nécessité pour les autres alliés de l’Ukraine de fournir des armes plus lourdes pour combattre l’armée de Moscou.

“C’est quelque chose qui envoie un signal clair à tous nos partenaires. Il n’y a aucune raison rationnelle pour laquelle l’Ukraine n’a pas encore été approvisionnée en chars occidentaux”, a déclaré Zelensky.

Il a dit:

Nous devons mettre fin à l’agression russe cette année.

Il a ajouté que “les véhicules blindés occidentaux modernes et les chars de type occidental” étaient les principaux atouts dont l’Ukraine avait besoin.

Sur Twitter, Zelenskyy a déclaré à propos de Macron : “Merci mon ami ! Votre leadership rapproche notre victoire.”

Les chars AMX-10 RC de fabrication française sont légers et à six roues, plutôt que sur chenilles. Ils ont été conçus pour des missions de reconnaissance et ont été déployés lors des dernières opérations militaires extérieures de la France dans la région sahélienne de l’Afrique de l’Ouest et en Afghanistan.

Ils sont “très mobiles… peut-être anciens mais performants”, a déclaré un responsable français.

Un homme passe devant des fragments de missiles devant le centre commercial et de divertissement d’Odessa, ville ukrainienne de la mer Noire. AFP PHOTO : Oleksandr Gimanov, AFP

Un responsable de la section du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, Andriy Cherniak, a déclaré mercredi dans des commentaires au média RBC-Ukraine que Kyiv ne s’attendait pas à un relâchement de l’offensive russe cette année malgré le lourd bilan humain.

“Selon les estimations des services de renseignement militaires ukrainiens, au cours des quatre à cinq prochains mois, l’armée russe pourrait perdre jusqu’à 70 000 personnes. Et les dirigeants du pays occupant (la Russie) sont prêts à de telles pertes”, a déclaré Cherniak.

Les dirigeants russes « comprennent qu’ils vont perdre mais ils ne prévoient pas de mettre fin à la guerre », a-t-il ajouté.

Dans un signal à l’Occident que la Russie ne reculera pas sur l’Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a envoyé mercredi une frégate dans l’océan Atlantique armée de missiles de croisière hypersoniques de nouvelle génération, qui peuvent se déplacer à plus de cinq fois la vitesse du son.