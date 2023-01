Mettez ces 7 mythes sur la sécurité à domicile pour se reposer une fois pour toutes

Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Vous avez peut-être entendu, ou simplement toujours pensé, que systèmes de sécurité à domicile sont chers, ils ne fonctionnent pas et sont une corvée à gérer – une corvée que vous devrez supporter pendant des années parce que vous êtes enfermé dans un contrat. Ces mythes persistants, entre autres, ne sont en grande partie plus vrais et ne devraient pas vous empêcher d’améliorer la configuration de la sécurité de votre domicile.

De nombreux mythes sur les systèmes de sécurité à domicile découlent de la façon dont les services professionnels comme ADTVivint et Xfinity travail, mais les inconvénients qui donnaient autrefois une mauvaise réputation à ces services sont désormais largement obsolètes. L’arrivée de Systèmes de bricolage — Caméras Wi-Fi, sonnettes vidéodétecteurs de mouvement et plus encore – ont contribué à dissiper davantage de nombreuses idées fausses sur la sécurité à domicile.

Pourtant, il peut y avoir le mythe persistant, infondé et obsolète de la sécurité à domicile qui vous empêche de vous engager dans une installé par un professionnel ou un système de bricolage. Voici un aperçu de sept mythes courants sur la sécurité à domicile et de ce qui les rend exactement mythiques. (Pour plus de conseils sur la sécurité à domicile, consultez les trois endroits où vous ne devriez jamais mettre une caméra de sécuritéet comment utiliser un vieux smartphone comme caméra de sécurité.)

Mythe : Les systèmes de sécurité à domicile coûtent cher

Quel est l’intérêt d’un système de sécurité domestique si les coûts initiaux et permanents l’emportent sur la valeur de ce qui a été endommagé ou volé ? C’est un argument juste, mais la sécurité à domicile peut être plus abordable que vous ne le pensez, surtout si vous allez la route du bricolage.

S’il est vrai que les coûts d’un système de sécurité domestique professionnel peuvent rapidement s’accumuler, il n’est pas rare que les entreprises de sécurité domestique proposent des offres spéciales qui pourraient vous faire économiser des centaines d’euros sur l’équipement et l’installation. Selon le fournisseur et les promotions disponibles, il est tout à fait possible d’obtenir un système de base gratuitement avec l’installation incluse (oui, vous devrez signer un contrat, mais plus à ce sujet dans la section suivante).

D’un autre côté, vous devrez acheter tout votre propre équipement pour une configuration de sécurité domestique à faire soi-même. Pourtant, vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin pour surveiller votre maison à l’intérieur et à l’extérieur, avec des caméras et des détecteurs de mouvement, pour quelques centaines de dollars ou moins.

La surveillance professionnelle n’est pas disponible avec tous les appareils de bricolage, mais si c’est une option avec votre caméra ou votre système de sécurité, attendez-vous à des frais mensuels supplémentaires de 10 $ à 25 $ pour un nombre généralement illimité d’appareils. Les frais sont souvent moins élevés si vous payez annuellement au lieu de mensuellement.

Mythe : Vous devez signer un contrat, ou au moins avoir un abonnement

Encore une fois, celui-ci provient de fournisseurs professionnels de services de sécurité à domicile, et il est vrai que c’est toujours vrai dans certains cas. La plupart des entreprises de sécurité résidentielle exigent un contrat d’un ou deux ans, en particulier si vous optez pour des offres promotionnelles telles que l’équipement ou l’installation gratuits. Cependant, un contrat n’est pas toujours requis : certains fournisseurs comme SimpliSafe et Xfinity ne vous en font pas signer un.

Et vous n’aurez pas du tout à vous soucier d’un contrat avec les configurations de bricolage, car les systèmes de Arlo, Bague, Wyze et d’autres sont toujours sans contrat. De même, abonnements mensuels ne sont pas nécessaires, bien que vous souhaitiez peut-être en ajouter un pour une surveillance professionnelle ou davantage d’options de stockage. Les abonnements peuvent coûter aussi peu que 10 $ par mois (ou même gratuitement, comme c’est le cas avec Wyze et son option “nommez votre prix” avec un Abonnement Cam Plus Lite) et couvrir un nombre illimité d’appareils.

Si vous ne souhaitez pas payer d’abonnement, pas de problème. Les caméras, détecteurs de mouvement et autres dispositifs de sécurité domestique de bricolage sont livrés avec une application qui vous permet de faire votre propre surveillance. Il peut même vous aider dans vos efforts de sécurité à domicile en envoyant des notifications push lorsqu’un mouvement ou un événement sonore est détecté.

Conclusion : La sécurité à domicile ne s’accompagne pas automatiquement d’un contrat, d’un abonnement ou de toute autre chose nécessitant des frais continus.

Mythe : Les systèmes de sécurité à domicile sont compliqués

Je comprends tout à fait cette hésitation potentielle. Chaque fois qu’un projet domestique implique du câblage, je le classe immédiatement dans la catégorie “Demandez à quelqu’un d’autre de le faire”.

Heureusement, lorsque vous optez pour un système de sécurité domestique installé par un professionnel, quelqu’un d’autre (un installateur professionnel) fera le travail acharné pour vous. Ils vous expliqueront également comment utiliser le système au moment de la configuration, et un support technique ainsi que des ressources en ligne sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour tout problème que vous pourriez rencontrer.

En ce qui concerne les dispositifs de sécurité de bricolage, il ne devrait y avoir aucun câblage en dehors du simple fait de le brancher et de le connecter à votre Wi-Fi. Les sonnettes vidéo câblées sont une exception, mais je peux dire de première main que l’installation est encore assez rapide et simple. Dans tous les cas, une application vous guidera à travers toutes les phases d’installation, de configuration et d’utilisation.

Mythe : J’ai besoin d’une ligne fixe pour un système de sécurité domestique

Allez-y et suivez ce mythe avec “et les cambrioleurs peuvent le couper pour désactiver mon système”. Une ligne fixe n’est plus une exigence pour les systèmes de sécurité à domicile, même ceux installés et surveillés par des professionnels.

ADT, SimpliSafe, Vivant et Xfinity, entre autres systèmes professionnels, ne nécessitent pas de ligne fixe, ce qui signifie aucun coût supplémentaire pour un service téléphonique que vous n’utiliseriez pas autrement, et aucun risque qu’un intrus coupe la ligne.

Vous n’aurez pas non plus besoin d’une ligne fixe pour les appareils de bricolage, mais vous devrez les connecter à votre Wi-Fi. Il est peu probable qu’un intrus coupe votre câble Internet et désactive votre système, mais les réseaux Wi-Fi et les appareils connectés sont en effet vulnérable au piratage. Assurez-vous de prendre le bon précautions pour sécuriser votre connexion Wi-Fi.

Mythe : Je suis locataire, donc je ne peux pas obtenir de système de sécurité domestique

Votre propriété et votre sécurité sont importantes, que vous soyez propriétaire ou locataire, et il y a beaucoup de solutions de sécurité à domicile pour les locataires. Ces appareils sont souvent non invasifs (pas de trous dans le mur, de câblage ou de montage permanents) et peuvent être livrés avec toutes les fonctionnalités de sécurité domestique dont vous auriez besoin, y compris l’accès aux flux et enregistrements de caméras en direct, les notifications push, les options de surveillance professionnelles et l’aide d’intervention d’urgence. .

Vérifiez auprès de votre bureau de location ou du propriétaire avant d’installer un système et assurez-vous d’éviter tout appareil susceptible de porter atteinte à la vie privée de votre voisin.

Mythe : Les systèmes de sécurité à domicile ne sont pas efficaces

Cela dépend de ce que vous entendez par “efficace”. Si quelqu’un est décidé à entrer dans votre maison, même le meilleur système de sécurité ne l’arrêtera pas. Cela dit, si quelqu’un est considérant entrer par effraction chez vous ou glisser un paquet sur votre porchela présence d’un système de sécurité ou d’une caméra de surveillance est un bon moyen de dissuasion.

Une étude de la Université de Caroline du Nord ont constaté qu’environ 83% des criminels professionnels interrogés ont déclaré qu’ils essaieraient de savoir si une maison ou une entreprise avait une alarme de sécurité avant de tenter un cambriolage. Environ 60 % ont affirmé qu’ils chercheraient une autre cible si une alarme était détectée.

Les cambriolages et les vols continueront malheureusement de se produire, mais un système de sécurité domestique peut rendre les intrus moins à l’aise dans votre maison. L’activation d’alarmes ou de projecteurs et l’utilisation d’un système audio bidirectionnel pour indiquer à un intrus que les autorités sont en route peuvent suffire à contrecarrer toute autre activité criminelle.

Même si le cambrioleur réussit, vos dispositifs de sécurité peuvent capturer des images, des vidéos ou des sons menant à leur identification et à leur arrestation. À tout le moins, vous pouvez utiliser les informations pour alerter vos voisins et aider à prévenir de futurs événements.

Mythe : Mon assurance couvrira un cambriolage

La plupart des régimes d’assurance habitation et locataire couvriront tout ou partie des coûts de remplacement des biens volés ou couvriront les dommages à votre domicile, comme une fenêtre cassée ou une porte cassée. Cependant, de nombreux assureurs imposent des plafonds ou des sous-limites au montant qu’ils paieront, de sorte que votre perte totale peut ne pas être entièrement couverte par votre assurance.

N’oubliez pas non plus que les compagnies d’assurance vous rembourseront la valeur monétaire du remplacement de l’article physique, mais pas la valeur intangible ou sentimentale qui peut en découler. Les photos de famille sur votre ordinateur portable, l’attachement personnel à un bijou, même toutes ces heures que vous avez consacrées à un fichier de jeu vidéo sauvegardé, ne peuvent pas être remplacés par la compagnie d’assurance.

L’essentiel sur les mythes courants en matière de sécurité domestique

Si vous envisagez d’améliorer la sécurité de votre domicile ou de repartir de zéro, ne laissez pas cette petite voix dans votre tête vous dire “ça va coûter trop cher, vous aurez besoin d’un téléphone fixe” vous arrêter.

Bien que les perceptions négatives des services et dispositifs de sécurité à domicile aient un certain mérite, nombre d’entre eux sont soit obsolètes, soit tout simplement faux. Comme pour tout ajout ou service à domicile, faites vos recherches pour trouver la meilleure solution à vos besoins. Vous constaterez probablement qu’il existe un appareil et une application ou un service qui l’accompagne pour démystifier tous les inconvénients que vous avez entendus ou pensés à propos de la sécurité à domicile.

