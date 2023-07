Mettez à niveau votre tablette avec une ardoise Samsung Galaxy Tab S-series ce Prime Day d’Amazon UK et US

Si vous avez besoin de quelque chose de plus puissant que les tablettes Amazon Fire, il existe également des offres Prime Day sur la série sortante Galaxy Tab S8 de Samsung. « Outgoing » puisque la génération Tab S9 approche à grands pas (sera dévoilée à la fin du mois), mais les tablettes vieillissent plus lentement que les téléphones, vous n’avez donc pas à vous procurer le dernier modèle.

Nous commencerons par le Samsung Galaxy Tab S8, le seul avec un écran LCD dans la famille S8 – un panneau de 11 pouces à 120 Hz avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels (16:10). Cette ardoise dispose d’une batterie de 8 000 mAh avec une charge de 45 W. Comme ses frères et sœurs plus chers, il est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1 et est livré avec un S Pen inclus.





Le Galaxy Tab S8+ dispose d’un écran Super AMOLED plus grand de 12,4 pouces (120 Hz, HDR10) avec une résolution de 2 800 x 1 752 px (toujours 16:10). La batterie est plus grosse, 10 090 mAh, la charge est la même à 45 W. Notez qu’il s’agit de tablettes Wi-Fi (il existe également des modèles LTE, si vous le souhaitez) avec un stockage de 128 Go (tous ont des emplacements microSD pour une extension facile).





La Galaxy Tab S8 Ultra est la plus grande du groupe avec un écran de 14,6 pouces 2 960 x 1 848 pixels (16:10) et une batterie de 11 200 mAh. Notez que les trois tablettes S8 ont DeX, qui fonctionne à la fois sur l’écran de la tablette et sur un moniteur externe via USB-C également.





Le Galaxy Tab S7 FE dispose également de DeX et d’un port USB-C avec sortie vidéo. Son écran de 12,4 pouces est un LCD à 60 Hz (2 560 x 1 600 pixels), contrairement au S8+. Et il est alimenté par le Snapdragon 778G. Le S8+ est nettement meilleur, mais il y a un surcoût non négligeable par rapport au S7 FE.





Enfin, le Galaxy S6 Lite (2022) est l’option bon marché de la famille Tab S. Celui-ci ignore DeX, mais est livré avec un S Pen inclus, il est donc prêt à prendre des notes. Il dispose d’un écran LCD de 10,4 pouces à 60 Hz (2 000 x 1 200 pixels) et d’un chipset Snapdragon 720, ce n’est donc pas une centrale électrique, mais il coûte environ la moitié du prix du S7 FE.





