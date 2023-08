Mettez à niveau votre ordinateur portable et économisez gros avec des offres massives sur les PC Lenovo

Si vous cherchez à abandonner votre PC actuel et à acheter un modèle mis à jour à un prix avantageux, vous ne voudrez pas manquer cette offre. À l’heure actuelle, Lenovo offre des remises massives sur une tonne de ses produits, ce qui en fait le moment idéal pour saisir la technologie pour vous ou votre étudiant.

Vous pouvez économiser des centaines de dollars sur un nouvel ordinateur portable dès maintenant, et avec la promotion actuelle achetez plus, économisez plus, vous pouvez économiser jusqu’à 100 $ supplémentaires sur votre achat. Utilisez simplement le code ACHETER PLUSELENOVO à la caisse et vous recevrez 25 $ de rabais supplémentaires sur les achats de plus de 500 $, 40 $ de rabais sur les achats de plus de 750 $, 60 $ de rabais sur les achats de plus de 1 000 $ – et si vous dépensez plus de 1 500 $, vous obtiendrez 100 $ de rabais supplémentaires sur votre commande jusqu’au 1er août. 20. Et pour ceux qui achètent des ThinkPads, vous pouvez obtenir jusqu’à 50 % de réduction lorsque vous utilisez le code 2023PENSEZAFFAIRE à la caisse. Cette offre est disponible jusqu’au 31 août. N’oubliez pas que certaines exclusions s’appliquent.

Nous avons parcouru la vente et avons mis en évidence certaines de nos offres préférées ci-dessous, mais vous pouvez consulter toute la sélection de vente chez Lenovo.

Lenovo/CNET Cet ordinateur portable est équipé d’un processeur Intel Evo de 13e génération, ainsi que de 16 Go de RAM et d’un stockage SSD de 1 To, ce qui offre beaucoup d’espace pour ceux qui ont besoin de suffisamment d’espace pour les documents et autres projets directement sur leur PC. Il est livré avec un stylet actif Lenovo pour que vous puissiez écrire ou dessiner directement sur ce 2-en-1 et il dispose d’un écran tactile IPS 2.2K avec Dolby Vision ainsi que de haut-parleurs orientés vers l’utilisateur avec Dolby Atmos. Il répond également aux normes MIL STD 810H robustes de qualité militaire, donc si vous êtes souvent en déplacement, ce modèle devrait être capable de gérer les bousculades, les bosses et tout ce qui se présente à vous.

Lenovo/CNET Vous cherchez un ordinateur de bureau ? Ce tout-en-un est une option solide, surtout à un peu plus de 1 000 $. Il arbore un écran de 21,5 pouces, 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Alors que certains créatifs ou joueurs peuvent avoir besoin d’une option plus puissante, ce modèle peut gérer la plupart des tâches quotidiennes pour ceux qui doivent terminer leurs travaux scolaires, travailler à domicile ou naviguer sur le Web. Il dispose de la suppression du bruit Dolby Atmos et AI pour les appels vidéo. Et son support fonctionnel complet prend en charge le levage, l’inclinaison, le pivotement et la rotation, de sorte que vous pouvez régler votre moniteur exactement comme vous le souhaitez.

Lenovo/CNET Cet ordinateur portable ThinkPad 2 en 1 est équipé de Windows 11 Pro 64, ainsi que de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD. C’est une option solide pour tous ceux qui ont besoin d’un modèle portable avec une certaine polyvalence. Il a une charnière à 360 degrés et est livré avec un stylet intégré. Et en ce moment c’est 77% de réduction.

Plus d’offres Lenovo :

Et si vous voulez voir quelles remises sont disponibles sur d’autres marques, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon des meilleures offres d’ordinateurs portables en cours.