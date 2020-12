Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Pantone Couleur de l’année 2021 est là, mais attendez… cette année, c’est un combo de couleurs! C’est vrai: deux teintes ont été nommées Couleurs de l’année et elles se complètent parfaitement. Ultimate Grey, une teinte galet, et Illuminating, un jaune vif, sont deux nuances très différentes qui se combinent pour se soutenir, ce qui rend quelque chose d’encore plus beau. C’est assez profond, Pantone.

Vous pouvez apporter ces teintes significatives dans votre garde-robe, domicile et plus encore, ensemble ou séparément, avec notre trouvailles grises et jaunes au dessous de.