Mettez à jour maintenant! Fonctionnalités, appareils compatibles et plus encore

À chaque mise à jour iOS, Apple met à jour ses applications intégrées, et iOS 17 ne fait pas exception. Il existe de nouvelles fonctionnalités pour presque toutes les applications iOS standard, du téléphone et des messages aux photos, notes et rappels.

Téléphone

L’application Téléphone gagne Contacter Affiches, conçu pour vous permettre de personnaliser ce que les gens voient lorsque vous les appelez. Vous pouvez sélectionner un arrière-plan à partir de l’une de vos images ou utiliser votre Memoji, et vous pouvez personnaliser la police et la couleur utilisées par votre nom.

C’est comme si vous pouviez choisir une photo de contact à partir d’iOS 17, qui est utilisée dans les messages, mais cette fois, c’est pour l’intégralité de l’écran d’appel. Vous pouvez choisir de partager votre affiche de contact uniquement avec vos contacts ou avec toute personne que vous appelez. Cette fonctionnalité nécessite un iPhone pour que la personne de l’autre côté puisse voir votre image personnalisée.

Avec Messagerie vocale en direct, lorsque quelqu’un laisse un message vocal, vous pouvez voir une transcription de ce qui est dit en temps réel sur votre écran de verrouillage. À partir de là, vous pouvez choisir de décrocher le téléphone s’il s’agit de quelque chose d’important, ou vous pouvez ignorer le message. Notez que Live Voicemail modifie votre message vocal.

Si Silence Unknown Callers est activé, les numéros inconnus seront directement envoyés à la messagerie vocale en direct, tandis que les appels identifiés par les opérateurs comme spam seront automatiquement refusés.

Autres modifications apportées à l’application téléphonique

Journal d’appel – Dans le journal des appels récents pour les appels manqués et reçus, si l’appelant a laissé un message vocal, vous pouvez désormais le voir et y accéder à partir de là.

– Dans le journal des appels récents pour les appels manqués et reçus, si l’appelant a laissé un message vocal, vous pouvez désormais le voir et y accéder à partir de là. Dual SIM – La prise en charge de la double carte SIM s’améliore, Apple ajoutant une option permettant de trier les messages en fonction de la carte SIM, de séparer les sonneries pour chaque carte SIM et de choisir une carte SIM lors du rappel d’un numéro inconnu.

messages

Pomme peaufiné la conception de l’application Messages pour lui donner un aspect plus propre. Toutes les applications et outils de messagerie, tels que les options d’appareil photo et de photo, sont accessibles en appuyant sur le bouton “+”.

Avec le nouveau Enregistrement fonction de sécurité, vous pouvez faire savoir à vos amis et à votre famille que vous allez quelque part et ils seront automatiquement avertis lorsque vous atteindrez votre destination. Si vous arrêtez de progresser pendant votre chemin, Messages vous contactera pour voir ce qui se passe, et s’il n’y a pas de réponse, des informations utiles telles que le niveau de votre batterie, votre emplacement et l’état de votre téléphone portable seront partagées avec votre ami ou un membre de votre famille. Il existe des options pour la quantité de données que vous partagez. Limited partage l’emplacement, le signal réseau et le niveau de la batterie, tandis que Full partage tout cela, ainsi que l’itinéraire parcouru, l’emplacement du dernier déverrouillage de l’iPhone et l’emplacement de l’endroit où l’Apple Watch a été retirée pour la dernière fois.

Il y a un Expérience d’autocollants remaniée, et tous les emoji sont désormais considérés comme des autocollants et sont stockés au même endroit. L’option Autocollants dans l’expérience de l’application Messages mise à jour vous permet de voir les emoji, les autocollants que vous avez téléchargés depuis l’App Store, les autocollants que vous avez créés à partir de photos et Memoji en un seul endroit. Les Emoji peuvent désormais être utilisés comme des autocollants, placés n’importe où sur un message.

Autres nouvelles fonctionnalités de messages

Création d’autocollants – Grâce à la fonctionnalité Supprimer le sujet de l’arrière-plan introduite dans iOS 16, vous pouvez créer et enregistrer vos propres autocollants. Vous pouvez ajouter des effets spéciaux comme des bordures et des couleurs, et si vous utilisez une Live Photo, votre autocollant peut s’animer.

– Grâce à la fonctionnalité Supprimer le sujet de l’arrière-plan introduite dans iOS 16, vous pouvez créer et enregistrer vos propres autocollants. Vous pouvez ajouter des effets spéciaux comme des bordures et des couleurs, et si vous utilisez une Live Photo, votre autocollant peut s’animer. Réactions aux autocollants – Vous pouvez utiliser des emoji et des autocollants pour réagir aux messages en plaçant l’autocollant directement sur la bulle dans le menu Tapback.

– Vous pouvez utiliser des emoji et des autocollants pour réagir aux messages en plaçant l’autocollant directement sur la bulle dans le menu Tapback. Autocollants dans plus d’endroits – Les autocollants (et les emoji) peuvent être utilisés partout où les emoji sont accessibles, y compris les applications de l’App Store, les images, les e-mails et bien plus encore.

– Les autocollants (et les emoji) peuvent être utilisés partout où les emoji sont accessibles, y compris les applications de l’App Store, les images, les e-mails et bien plus encore. Rattraper – Si vous êtes en retard dans une conversation Messages avec un ami ou un groupe d’amis, la flèche de rattrapage passe au premier message que vous n’avez pas vu dans une conversation lorsque vous appuyez dessus.

– Si vous êtes en retard dans une conversation Messages avec un ami ou un groupe d’amis, la flèche de rattrapage passe au premier message que vous n’avez pas vu dans une conversation lorsque vous appuyez dessus. Faites glisser la réponse – Pour envoyer une réponse à n’importe quel message dans une conversation, faites simplement glisser votre doigt vers la droite. Cela fait apparaître l’interface de réponse, et c’est plus rapide que d’avoir à appuyer longuement et à appuyer sur répondre.

– Pour envoyer une réponse à n’importe quel message dans une conversation, faites simplement glisser votre doigt vers la droite. Cela fait apparaître l’interface de réponse, et c’est plus rapide que d’avoir à appuyer longuement et à appuyer sur répondre. Filtres de recherche – Il est plus rapide que jamais de trouver ce que vous cherchez dans la recherche car vous pouvez combiner les filtres de recherche. Par exemple, vous pouvez taper cat pour trouver un message concernant votre chat, mais si vous souhaitez le affiner, vous pouvez taper « cat » « April » et il affichera les messages de cette période. Cette fonctionnalité vous permet de rechercher des messages par une personne spécifique, ce qui est pratique.

– Il est plus rapide que jamais de trouver ce que vous cherchez dans la recherche car vous pouvez combiner les filtres de recherche. Par exemple, vous pouvez taper cat pour trouver un message concernant votre chat, mais si vous souhaitez le affiner, vous pouvez taper « cat » « April » et il affichera les messages de cette période. Cette fonctionnalité vous permet de rechercher des messages par une personne spécifique, ce qui est pratique. Partage de position – À partir du bouton “+” dans Messages, vous pouvez appuyer sur l’option Localisation pour envoyer votre position ou demander la position d’un ami. Vous pouvez également partager une épingle à un endroit spécifique si vous prévoyez de déménager.

– À partir du bouton “+” dans Messages, vous pouvez appuyer sur l’option Localisation pour envoyer votre position ou demander la position d’un ami. Vous pouvez également partager une épingle à un endroit spécifique si vous prévoyez de déménager. Transcriptions de messages audio – Si quelqu’un envoie un message audio, vous pouvez voir une transcription afin de pouvoir le lire immédiatement si vous n’êtes pas en mesure de l’écouter au moment où il est reçu.

– Si quelqu’un envoie un message audio, vous pouvez voir une transcription afin de pouvoir le lire immédiatement si vous n’êtes pas en mesure de l’écouter au moment où il est reçu. Codes de vérification à suppression automatique – Vous pouvez définir des codes d’accès à usage unique que vous obtenez dans l’application Messages pour qu’ils soient automatiquement supprimés après leur utilisation, empêchant ainsi ces messages d’encombrer votre application.

– Vous pouvez définir des codes d’accès à usage unique que vous obtenez dans l’application Messages pour qu’ils soient automatiquement supprimés après leur utilisation, empêchant ainsi ces messages d’encombrer votre application. Mémoji – Il existe de nouveaux autocollants Halo, sourire narquois et coucou Memoji.

Pour en savoir plus sur les nouveautés de l’application Messages, nous proposons un guide Messages dédié qui présente chaque fonctionnalité.

FaceTime

L’application FaceTime vous permet désormais de laisser un message vidéo ou audio lorsque quelqu’un manque votre appel FaceTime, de la même manière que vous pouvez laisser un message vocal pour un appel téléphonique manqué. Les messages vidéo FaceTime prennent en charge toutes les mêmes fonctionnalités telles que le mode Portrait et Studio Light.

Réactions FaceTime ajoutez des effets de réalité augmentée 3D amusants à FaceTime avec certains gestes de la main. Il y a des gestes pour les cœurs, les confettis, les feux d’artifice et bien plus encore. Les gestes sont disponibles lors de l’utilisation de la caméra frontale sur un iPhone 12 ou version ultérieure.

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad disposant d’une Apple TV peuvent utiliser Caméra de continuité pour FaceTime sur grand écran. Un appel peut être démarré sur iPhone et transmis à l’Apple TV, ou démarré sur l’Apple TV via l’application FaceTime. L’iPhone sert de caméra (de la même manière qu’il fonctionne pour utiliser l’iPhone comme webcam pour un Mac) tandis que l’interface FaceTime apparaît sur l’Apple TV. Un appareil exécutant iOS 17 et une Apple TV 4K avec tvOS 17 sont requis.

Autres fonctionnalités FaceTime

Appels manqués sur Apple Watch – Si quelqu’un vous laisse un message vidéo ou audio FaceTime, il peut être lu sur Apple Watch ainsi que sur l’iPhone.

Journal

iOS 17 comprend une application Journal qui permet aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad d’enregistrer leurs pensées et activités quotidiennes. L’application Journal récupère des informations de votre iPhone telles que vos photos, la musique que vous avez écoutée, vos séances d’entraînement, etc., et vous suggère des sujets sur lesquels écrire.

Les entrées peuvent intégrer des photos, de la musique et des enregistrements audio, et les moments importants peuvent être mis en évidence. L’application Journal est protégée par mot de passe et Face ID, vous aurez donc besoin d’un scan facial pour l’ouvrir. Toutes les suggestions sont effectuées sur l’appareil et les entrées sont cryptées de bout en bout.

Safari et mots de passe

Safari prend en charge les profils dans iOS 17, ce qui signifie que vous pouvez avoir des profils pour différentes activités comme le travail et l’usage personnel. Les profils ont des historiques, des extensions, des cookies, des favoris et des groupes d’onglets séparés, et le basculement entre les profils peut être effectué d’un simple toucher.

Mots de passe et clés d’accès dans le trousseau iCloud peut être partagé avec des amis et des membres de votre famille afin que vous puissiez inviter des contacts de confiance à avoir accès à des mots de passe communs. Chaque participant peut accéder, modifier et ajouter des mots de passe au même ensemble de mots de passe une fois qu’un groupe de partage de mots de passe a été créé, et les mots de passe restent à jour pour tout le monde.

Autres nouvelles fonctionnalités de Safari

URL de suivi – iOS 17 supprime automatiquement les paramètres de suivi des URL dans Safari, Messages et Mail, ce qui empêche le suivi entre sites Web. iOS 17 supprimera les parties de suivi d’une URL, permettant au lien de continuer à fonctionner comme prévu.

– iOS 17 supprime automatiquement les paramètres de suivi des URL dans Safari, Messages et Mail, ce qui empêche le suivi entre sites Web. iOS 17 supprimera les parties de suivi d’une URL, permettant au lien de continuer à fonctionner comme prévu. Navigation privée verrouillée – Les fenêtres du navigateur privé sont désormais verrouillées derrière Face ID ou Touch ID afin que toute personne ayant accès à votre téléphone ne puisse pas voir vos onglets ouverts sans une seconde analyse ou votre mot de passe. Apple bloque également désormais totalement les trackers inconnus et supprime le suivi ajouté aux URL pendant votre navigation.

– Les fenêtres du navigateur privé sont désormais verrouillées derrière Face ID ou Touch ID afin que toute personne ayant accès à votre téléphone ne puisse pas voir vos onglets ouverts sans une seconde analyse ou votre mot de passe. Apple bloque également désormais totalement les trackers inconnus et supprime le suivi ajouté aux URL pendant votre navigation. Recherche plus rapide – La recherche est plus réactive, vous obtenez donc vos résultats plus rapidement.

– La recherche est plus réactive, vous obtenez donc vos résultats plus rapidement. Résultats de recherche plus pertinents – Les résultats de recherche ont été améliorés pour être plus pertinents, avec des informations présentées dans un format plus facile à lire.

– Les résultats de recherche ont été améliorés pour être plus pertinents, avec des informations présentées dans un format plus facile à lire. Écouter la page – Safari dispose d’une option Écouter la page qui lira à haute voix le contenu de la page Web actuelle si vous appuyez dessus.

Apprenez-en plus sur les nouveautés de Safari dans notre guide dédié.

Plans

Pour la première fois, Maps peut être téléchargé pour une utilisation hors ligne dans iOS 17. Une zone spécifique de l’application Maps peut être enregistrée et explorée hors ligne. L’enregistrement conserve des informations telles que les heures d’ouverture et les notes, et permet d’obtenir des instructions détaillées même sans connexion cellulaire.

Les cartes téléchargées peuvent également être consultées sur une Apple Watch couplée.

Autres nouvelles fonctionnalités de cartes

Bornes de recharge – La disponibilité des bornes de recharge en temps réel est affichée le long des itinéraires Maps pour ceux qui possèdent des véhicules électriques. Les utilisateurs peuvent sélectionner une station de recharge préférée.

Pour en savoir plus sur les nouveautés de l’application Maps, consultez notre guide Maps iOS 17.

Photos

L’application Photos est désormais capable de mieux reconnaître les personnes et de faire la distinction entre différents animaux de compagnie afin que vous puissiez ajouter vos chats et vos chiens à l’album Personnes (qui est désormais l’album Animaux et personnes).

Recherche visuelle

Visual Look Up fonctionne désormais avec la nourriture, vous pouvez donc appuyer sur le bouton « Info » sur une photo avec un plat, puis rechercher des recettes similaires.

Visual Look Up fonctionne pour n’importe quelle image sur iOS, dans l’application Photos et dans d’autres applications comme Safari.

