Mettant de côté l’embouteillage, le Congrès s’apprête à accepter le projet de loi sur la violence armée

WASHINGTON (AP) – Un projet de loi bipartisan sur la violence armée qui semblait inimaginable il y a un mois est sur le point d’obtenir l’approbation finale du Congrès, un vote qui produira la réponse la plus radicale des législateurs depuis des décennies aux fusillades de masse brutales qui ont choqué mais pas surpris Les Américains.

La Chambre devait voter sur le paquet de 13 milliards de dollars vendredi, exactement un mois après qu’un homme armé a massacré 19 élèves et deux enseignants dans une école primaire d’Uvalde, au Texas. Quelques jours auparavant, un homme blanc motivé par le racisme aurait tué 10 épiciers noirs à Buffalo, New York.

Les deux massacres – à quelques jours d’intervalle et victimisant des personnes sans défense pour lesquelles le public ressentait une empathie immédiate – ont incité les deux partis à conclure que le Congrès devait agir, en particulier en année électorale. Après des semaines de pourparlers à huis clos, les négociateurs du Sénat des deux parties ont produit un compromis prenant des mesures douces mais percutantes pour rendre un tel chaos moins probable.

« Les familles d’Uvalde et de Buffalo, et trop de fusillades tragiques auparavant, ont exigé des mesures. Et ce soir, nous avons agi », a déclaré le président Joe Biden après son passage. Il a déclaré que la Chambre devrait le lui envoyer rapidement, ajoutant: « Les enfants dans les écoles et les communautés seront plus en sécurité grâce à cela. »

La législation renforcerait les vérifications des antécédents des plus jeunes acheteurs d’armes à feu, empêcherait davantage les auteurs de violence domestique d’utiliser des armes à feu et aiderait les États à mettre en place des lois sur le drapeau rouge qui permettent aux autorités de prendre plus facilement des armes à des personnes jugées dangereuses. Il financerait également des programmes locaux pour la sécurité scolaire, la santé mentale et la prévention de la violence.

Le Sénat a approuvé la mesure jeudi par 65-33. Quinze républicains – un nombre remarquablement élevé pour un parti qui a fait dérailler les bordures des armes à feu pendant des années – se sont joints aux 50 démocrates, y compris leurs deux alliés indépendants, pour approuver le projet de loi.

Pourtant, cela signifiait que moins d’un tiers des sénateurs du GOP ont soutenu la mesure. Et avec les républicains à la Chambre qui devraient s’y opposer fermement, le sort de la future action du Congrès sur les armes à feu semble douteux, même si le GOP devrait gagner le contrôle de la Chambre et peut-être du Sénat lors des élections de novembre.

Les meilleurs républicains de la Chambre ont exhorté à voter «non» dans un e-mail du chef du GOP n ° 2, le représentant Steve Scalise de Louisiane. Il a qualifié le projet de loi « d’effort pour réduire lentement les droits des citoyens respectueux des lois du 2e amendement ».

Alors que le projet de loi était remarquable pour son contraste avec des années d’impasse à Washington, il est loin d’être à la hauteur des restrictions sur les armes à feu plus strictes que les démocrates ont recherchées et que les républicains ont contrecarrées pendant des années. Celles-ci comprenaient l’interdiction des armes de type assaut et des chargeurs de munitions de grande capacité utilisés lors des meurtres à Buffalo et à Uvalde.

Pourtant, l’accord a permis aux dirigeants des deux partis au Sénat de déclarer la victoire et de démontrer aux électeurs qu’ils savent comment faire des compromis et faire fonctionner le gouvernement, tout en laissant à chaque camp la possibilité de faire appel à ses principaux partisans.

« Ce n’est pas une panacée pour toutes les façons dont la violence armée affecte notre nation », a déclaré le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., dont le parti a fait des restrictions sur les armes un objectif depuis des décennies. « Mais c’est un pas qui se fait attendre depuis longtemps dans la bonne direction. »

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Dans un clin d’œil au droit du deuxième amendement de porter les armes qui motive de nombreux électeurs conservateurs, a déclaré que « le peuple américain veut que ses droits constitutionnels soient protégés et que ses enfants soient en sécurité à l’école ».

La journée s’est avérée douce-amère pour les partisans de la réduction de la violence armée. Soulignant la puissance durable de l’action conservatrice, la Cour suprême de droite a rendu une décision élargissant le droit des Américains de porter des armes en public en annulant une loi de New York exigeant que les gens prouvent qu’ils ont besoin de porter une arme avant d’obtenir une licence pour faites-le.

Quelques heures avant le passage final, le Sénat a voté 65 contre 34 pour mettre fin à l’obstruction systématique des sénateurs conservateurs du GOP visant à tuer la législation. C’était cinq de plus que le seuil de 60 voix nécessaire.

Pourtant, les votes du Sénat ont mis en évidence la méfiance de la plupart des républicains à l’idée de défier les électeurs pro-armes du parti et les groupes d’armes à feu comme la National Rifle Association. Les sens. Lisa Murkowski de l’Alaska et Todd Young de l’Indiana étaient les deux seuls des 15 à être réélus cet automne. Parmi les autres, quatre prennent leur retraite et huit n’affronteront les électeurs qu’en 2026.

Fait révélateur, les sénateurs du GOP votant «non» comprenaient des candidats potentiels à la présidentielle de 2024 comme Ted Cruz du Texas, Josh Hawley du Missouri et Tim Scott de Caroline du Sud. Cruz a déclaré que la législation « désarmerait les citoyens respectueux des lois plutôt que de prendre des mesures sérieuses pour protéger nos enfants ».

Les pourparlers qui ont produit le projet de loi ont été dirigés par Sens. Chris Murphy, D-Conn., Kyrsten Sinema, D-Arizona, John Cornyn, R-Texas et Thom Tillis, RN.C. Murphy a représenté Newtown, Connecticut, lorsqu’un agresseur a tué 20 élèves et six membres du personnel de l’école élémentaire Sandy Hook en 2012, tandis que Cornyn a été impliqué dans des discussions sur les armes à feu à la suite de fusillades de masse dans son état et est proche de McConnell.

Le projet de loi rendrait les dossiers juvéniles locaux des personnes âgées de 18 à 20 ans disponibles lors des vérifications fédérales requises des antécédents lorsqu’ils tentent d’acheter des armes à feu. Ces examens, actuellement limités à trois jours, dureraient jusqu’à un maximum de 10 jours pour donner aux autorités fédérales et locales le temps de rechercher des dossiers.

Les personnes reconnues coupables de violence domestique qui sont des partenaires romantiques actuels ou anciens de la victime se verraient interdire d’acquérir des armes à feu, fermant ainsi la soi-disant «échappatoire du petit ami».

Cette interdiction ne s’applique actuellement qu’aux personnes mariées, vivant avec ou ayant eu des enfants avec la victime.

Il y aurait de l’argent pour aider les États à appliquer les lois du drapeau rouge et pour d’autres États sans eux que pour les programmes de prévention de la violence. Dix-neuf États et le district de Columbia ont de telles lois.

La mesure élargit l’utilisation des vérifications d’antécédents en réécrivant la définition des marchands d’armes sous licence fédérale nécessaires pour les effectuer. Les sanctions pour le trafic d’armes à feu sont renforcées, des milliards de dollars sont alloués aux cliniques de santé comportementale et aux programmes de santé mentale dans les écoles et il y a de l’argent pour les initiatives de sécurité dans les écoles, mais pas pour que le personnel utilise une « arme dangereuse ».

Alan Fram, Associated Press