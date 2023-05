Mets pour appeler le receveur vétéran Gary Sánchez, par source: où il se situe à New York

Les Mets de New York appellent le receveur Gary Sánchez avant le match de vendredi avec les Guardians de Cleveland, a confirmé une source de l’équipe à L’athlétisme jeudi. Voici ce que vous devez savoir :

Sánchez est au bâton .308 avec un OBP .514 et 1.014 OPS en huit matchs avec Triple-A Syracuse.

Le receveur vétéran avait une clause de non-participation dans son contrat qui lui permettait de devenir agent libre s’il n’était pas promu avant le 19 mai.

Sánchez, un ancien MLB All-Star, a passé les sept premières années de sa carrière avec les Yankees de New York. Il a joué une saison avec les Twins du Minnesota avant de signer un contrat de ligue mineure avec les Giants de San Francisco plus tôt cette saison, puis a fait de même avec les Mets.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Comment Sánchez s’adapte aux Mets

Les Mets ont commencé la saison avec Omar Narváez et Tomás Nido comme receveurs, mais peuvent maintenant rouler avec un tandem de Francisco Alvarez et Sánchez. Bien que le mouvement correspondant ne soit pas encore connu, une solution simple pour inscrire Sánchez sur la liste serait de désigner le receveur remplaçant Michael Pérez pour affectation. Pérez n’a pas été placé sur la liste des 40 joueurs jusqu’à ce que Nido ait atterri sur la liste des blessés (d’abord, Alvarez a été appelé le mois dernier lorsque Narvaez s’est blessé). Le rétablissement de Nido du syndrome de l’œil sec prend un peu plus de temps que prévu initialement. Nido va bientôt être envoyé en cure de désintoxication, mais son absence offre aux Mets une fenêtre pour peut-être échanger Sánchez avec Pérez pour voir si la batte de l’ancien peut compléter davantage la formation à court terme.

On ne sait pas quand Narváez et Nido pourront revenir, mais l’hypothèse est que les deux auront besoin d’une quantité décente de chauves-souris pendant leurs séjours de réadaptation respectifs. Pérez est un solide défenseur – il a choisi un coureur lors de la victoire de jeudi – donc si les Mets décident de le laisser tomber pour Sánchez, ils pourraient prendre un coup défensif, même si les rapports de Syracuse étaient positifs concernant le travail de Sánchez derrière la plaque. — Sammon

Ce que Sánchez apporte à New York

C’est une décision à faible risque pour les Mets. Sánchez devrait apporter le potentiel pour plus d’attaque, en particulier au niveau du receveur. Même si la recrue Alvarez a mieux performé en mai qu’en avril, l’OPS collectif de 0,584 des receveurs des Mets se classe 26e. Ils ont frappé juste .327. En plus de l’aide potentielle qu’il apporte pour la profondeur de réception, les Mets apprécient Sánchez pour sa puissance, un point faible du club. Il s’attend également à prendre en compte l’équation DH bondée des Mets – Sánchez a légèrement mieux performé contre les RHP au cours de sa carrière, mais dans tous les cas, il pourrait finir par prendre les battes de Daniel Vogelbach, Tommy Pham, Mark Canha et Mark Vientos. .

De plus, les Mets seront confrontés à un resserrement de la liste une fois que leurs receveurs écartés seront de retour, donc la pression sera sur Sánchez pour prendre un bon départ. Il faudra certainement surveiller la répartition du temps de jeu entre Sánchez et Alvarez à court terme. — Sammon

Passé

Sánchez, 30 ans, était un All-Star en 2017 et 2019. Il a terminé deuxième lors du vote de la recrue de l’année de la Ligue américaine en 2016.

Sánchez a une ligne oblique en carrière de .225/.311/.467. Il a lancé un sommet en carrière de 24 circuits en 2019 et en a frappé 16 lors de sa seule saison avec les Twins.

Lecture obligatoire

(Photo: Jeffrey Becker / États-Unis aujourd’hui)