Mets mailbag Part I : Pourquoi Mark Vientos et Ronny Mauricio n’ont-ils pas reçu l’appel ?

C’est tout juste la deuxième semaine de mai, et les Mets sont au milieu de leur plus grande adversité des deux dernières saisons.

En 2022, ils n’ont jamais perdu plus de trois matchs de suite, n’ont jamais perdu de séries consécutives, n’ont jamais perdu plus de huit matchs en 14 matchs. En 2023, les Mets ont déjà perdu quatre matchs de suite, ont maintenant perdu quatre séries de suite et ont perdu 11 de leurs 14 derniers. C’est un tronçon différent de tout ce qu’ils ont rencontré la saison dernière.

Alors, quel meilleur moment pour inviter les lecteurs à poser des questions ? Nous avons reçu des dizaines de soumissions en début de semaine, et Tim Britton et Will Sammon ont fait de leur mieux pour en traiter autant que possible. Les questions ont parfois été modifiées pour plus de longueur et de clarté.

Pourquoi les Mets n’ont-ils pas encore appelé Mark Vientos et Ronny Mauricio ?

-Tout le monde

Breton : Autant résumer comme la moitié des questions que nous recevons ainsi. Vientos et Mauricio l’allument au Triple A, et les Mets pourraient utiliser une infusion offensive. Cela ne devrait pas être si difficile, non ?

La complication actuelle pour les Mets est de savoir comment vous faites de la place pour Vientos ou Mauricio, sans parler des deux. New York a ses sept habitués de tous les jours, ses deux receveurs, Daniel Vogelbach, Tommy Pham, Eduardo Escobar et Luis Guillorme comme noyau de joueurs de position. De toute évidence, Vientos et Mauricio ne remplaceraient aucun des habitués de tous les jours ni aucun des receveurs. Sur les quatre joueurs restants, seul Guillorme peut être optionné pour les mineurs.

Et donc, pour appeler Vientos, les Mets devraient renoncer à Vogelbach, Pham ou Escobar. Pham serait le choix logique là-bas, puisque Vientos assumerait essentiellement le rôle actuel de Pham en tant que partant contre les lanceurs gauchers. Les Mets ont signé Pham pour 6 millions de dollars pendant l’intersaison, et ils ne veulent donc pas l’abandonner après 68 apparitions irrégulières au plateau qui sont juste en dessous de la qualité moyenne de la ligue.

Pour appeler Mauricio, les Mets devraient choisir Guillorme. Pour donner à Mauricio du temps de jeu quotidien, ils devraient se sentir à l’aise avec lui au deuxième but pour déplacer Jeff McNeil au champ extérieur et Mark Canha au banc plus régulièrement. Ils n’en sont pas encore là non plus avec Canha.

Les fans sont toujours plus rapides que les équipes à abandonner les vétérans pour les prospects. Billy Eppler a beaucoup parlé de la préservation de la profondeur grâce à l’optionnalité. Ce serait une surprise s’il coupait l’appât avec un vétéran si tôt dans la saison.

Avec un besoin évident dans le OF cette année (Canha) et au-delà, pourquoi les Mets n’ont-ils pas essayé Vientos ou Mauricio en champ gauche ou droit ?

—David R

Breton : Les Mets ont essayé Vientos dans le champ extérieur du coin en 2021. Je n’ai pas encore trouvé quelqu’un qui pensait que ça s’était bien passé. À ce stade, Vientos va devenir joueur de premier but ou frappeur désigné dans les majeures. Mauricio a une chance d’aller au champ extérieur sur toute la ligne. Mais pour le moment, les Mets l’essaient à une position intérieure plus similaire en deuxième, sachant que si ce besoin de champ extérieur devient pressant en 2023, ils peuvent appeler Mauricio pour jouer en deuxième avec McNeil passant au champ extérieur.

Que se passe-t-il avec Starling Marte ?

– Anonyme

Samon : Parmi les 52 voltigeurs avec au moins 120 apparitions au marbre, l’OPS de Starling Marte (.569) se classe mieux que la marque de .550 de Tony Kemp. Ce n’est pas la première fois qu’il démarre lentement. Marte a eu du mal en avril de l’année dernière à enchaîner les coups sûrs et à se mettre à la base également (.608 ​​OPS). Mais il s’est réchauffé en 2022 une fois que le calendrier est passé en mai, accumulant 12 coups sûrs lors de ses 25 premiers coups. Cette année est différente. Jusqu’à présent en mai, Marte n’est que 4 pour 23 sans coups sûrs supplémentaires.

Certains autour des Mets pensent que Marte a connu de la malchance. C’est peut-être partiellement vrai, mais cela ne se reflète pas de manière majeure dans les données publiques. Ses chiffres « attendus » sur Baseball Savant sont inférieurs à ses chiffres « attendus » au cours de sa carrière, même s’ils représentent des améliorations par rapport à sa production réelle jusqu’à présent cette saison. Marte a lutté de manière inhabituelle contre les balles rapides. Malgré un taux de balle au sol oscillant autour de 45% et une grande vitesse, il n’a qu’un seul coup sûr. Marte a dit qu’il se sentait bien physiquement.

Avant la saison, les modèles de projection indiquaient qu’une régression semblait probable pour le joueur de 34 ans. Ces mêmes modèles décrivaient les mêmes perspectives avant 2022. Marte leur a prouvé le contraire l’année dernière. Il a encore le temps de récidiver cette année. Mais si les luttes de Marte continuent, il serait assez difficile de justifier sa présence en tant que frappeur n ° 2 de la formation.

Mec, la saison dernière s’est si bien passée, les fans des Mets ont été gâtés. Avons-nous besoin d’être patients jusqu’à ce que les partants puissent aller sept fois plus souvent, ou la programmation devrait-elle être réorganisée d’une manière ou d’une autre?

—Jonathan C.

Breton : Je pensais que les commentaires d’après-match de Buck Showalter dimanche étaient intéressants. D’une part, il a rejeté l’efficacité de la façade : « Ce n’est pas aussi simple que de changer votre ordre de frappe ou de jouer contre quelqu’un d’autre ou de lancer quelqu’un d’autre. » Plus tard, cependant, il s’est rabattu sur cette vieille définition de la folie – faire la même chose encore et encore et s’attendre à des résultats différents – et a admis que « de temps en temps, vous devez simplement donner à quelque chose un aspect différent ».

C’est la difficulté du baseball, n’est-ce pas ? Vous ne frappez pas par pincement pour Pete Alonso en quatrième manche parce qu’il a retiré des prises en première; ce n’est pas fou de lui donner un deuxième essai et d’attendre des résultats différents. Mais il arrive un moment où vous devez moins penser aux antécédents et plus à ce qui se passe ici et maintenant. La plupart des gens de baseball vous disent que le temps est proche du Memorial Day, pour ce que ça vaut.

Samon : Donnez à la rotation quelques tours avec Verlander. Bien que manquer le premier mois ait créé une certaine inquiétude, lorsque Verlander prend le monticule, au moins six manches deviennent l’attente. Le manque de disponibilité des partants souligne le problème de leur âge collectif, donc ce n’est pas comme si les matchs manqués représentaient une sorte de données choquantes. Pourtant, du début à la mi-mai, je recommanderais un peu plus de patience – pas beaucoup – basé sur Verlander assumant son rôle de co-as et Carlos Carrasco prêt à faire un début de réadaptation pour Binghamton mardi. À son meilleur, Carrasco offre évidemment une meilleure chance d’atteindre la sixième manche avec une solide performance que les partants en profondeur des Mets. Le fait est que Carrasco faisait partie du problème pendant qu’il était sur le monticule. Une fois de retour, nous verrons rapidement à quel point il peut aider. Donc, un peu de patience au moins jusque-là semble juste.

Quel est le futur plan pour les lanceurs débutants? Avec la rotation vieillissante et peu de lanceurs hautement classés chez les mineurs, y a-t-il une chance que les Mets échangent contre un lanceur partant plus jeune cette saison? Quelqu’un comme (Lucas) Giolito pourrait convenir.

—Sam G.

Breton : Les Mets fonctionnent essentiellement avec une fenêtre de deux ans pour leur équipe de lanceurs: jusqu’à la fin de la saison 2024, le plan A est que Max Scherzer et Justin Verlander lancent très bien, Kodai Senga et José Quintana soient des partants fiables à mi-rotation , et David Peterson et Tylor Megill pour remplir le back-end (aux côtés de Carlos Carrasco, qui n’est signé que cette saison). Oh, et voyez si Shohei Ohtani veut faire partie d’une rotation de six hommes à partir de la saison prochaine.

Le plan B dépend de l’ampleur des lacunes du plan A. Si nous sommes en septembre et que Scherzer a une MPM de cinq et que Verlander a fait 10 départs, les Mets ne peuvent pas faire grand-chose pour régler ce problème pour le moment. Leur prochaine génération de lanceurs est en Double A (Mike Vasil, Dominic Hamel) ou High A (Blade Tidwell) et donc pas exactement à l’aube des majors; c’est pourquoi ils ont ajouté trois démarreurs différents l’hiver dernier.

Si l’arrière de la rotation reste aussi instable jusqu’en juillet, oui, Lucas Giolito pourrait convenir pour le reste de cette saison. (Vous seriez obligé de demander aux White Sox un package plus important et un arrangement à plus long terme pour Dylan Cease dans le processus.) Après avoir dépensé autant d’argent pour la rotation pendant l’intersaison, l’espoir de New York n’a toujours pas besoin de traiter avec la perspective capitale en plus.

Samon : Il convient d’ajouter que même si Scherzer renverse les choses, Verlander roule et que les Mets ressemblent à un prétendant au fanion, New York pourrait encore être mieux servi en acquérant un autre lanceur. Cela peut dépendre en grande partie de Senga. S’il associe plus de fiabilité à son talent, le besoin diminue. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’envisager sérieusement ces possibilités, mais au cours des dernières années, les vainqueurs des World Series ont généralement – ​​pas toujours – eu plus de deux démarreurs d’impact.

(Photo du haut de Mark Vientos: Rich Storry / USA Today)