Mets GM s’engage envers Showalter alors que le propriétaire planifie une conférence de presse mercredi

Après que le propriétaire des New York Mets, Steve Cohen, ait programmé une conférence de presse mercredi avant le match à domicile de l’équipe contre les Milwaukee Brewers, le directeur général Billy Eppler a exprimé son soutien au manager Buck Showalter mardi après-midi.

« Buck a eu beaucoup d’adversité sur son chemin », a déclaré Eppler. « Ça a commencé à l’entraînement du printemps avec la perte de [All-Star closer Edwin] Diaz. … Je pense que Buck a géré cette adversité et il est le gars pour nous remettre sur la bonne voie.

Un an après avoir remporté 101 matchs lors de la première saison de Showalter en tant que manager, les Mets sont entrés mardi à 35-43 et à la quatrième place de la Ligue nationale Est, après avoir perdu sept de leurs 10 derniers matchs. Eppler n’a pas tardé à souligner les problèmes de disponibilité de certains des meilleurs lanceurs de l’équipe comme raison de leurs difficultés.

Diaz a subi une déchirure du tendon rotulien alors qu’il célébrait une victoire cruciale contre la République dominicaine lors de la Classique mondiale de baseball 2023 en tant que membre de l’équipe de Porto Rico. Les Mets ont également reçu des coups lorsque l’as Justin Verlander a subi une tension musculaire qui l’a empêché d’entrer le premier mois de la saison et son compatriote lanceur vedette vétéran Max Scherzer a été suspendu 10 matchs en raison de la violation de la politique de la MLB sur les substances améliorant l’adhérence. Eppler a fait allusion aux deux incidents mardi.

Showalter, pour sa part, a déclaré mardi avoir une relation positive avec Cohen.

« Il a été formidable, très favorable », a déclaré Showalter. « Je ne pouvais pas demander un meilleur propriétaire. Il a toujours considéré cela comme si c’était l’organisation des fans. Il est frustré, c’est un homme très compétitif. »

Malgré les nombreuses difficultés des Mets, Showalter a déclaré qu’il n’avait même pas pensé à la possibilité de ne pas participer aux séries éliminatoires.

« C’est pour ça qu’on se lève tous le matin, non ? dit Showalter.

Eppler croit également en la capacité de l’équipe à jouer à nouveau au baseball en séries éliminatoires avec Showalter à la barre.

« Je crois au talent de cette équipe. Je crois qu’ils peuvent jouer à ce pourcentage de victoires », a déclaré Eppler.

Showalter a également reçu mardi une forte approbation de l’un des joueurs les plus prolifiques des Mets, l’arrêt-court Francisco Lindor.

« Buck est l’un des meilleurs managers de la ligue » Lindor a dit à SNY. « Cent pour cent. … Il n’a pas perdu l’équipe. Il est toujours devant. Il tient toujours au club-house. Je lui ai dit l’année dernière, s’il poste, je posterai. Et il avait posté debout tous les jours. »

Showalter a également le soutien de Cohen et son travail n’est pas actuellement en danger, selon SNY.

