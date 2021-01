NEW YORK: Le directeur général des Mets, Jared Porter, a envoyé des messages texte et des images graphiques et non invités à une journaliste en 2016 alors qu’il travaillait pour les Cubs de Chicago, a rapporté ESPN lundi soir.

Porter a envoyé des dizaines de textes à la femme, se terminant par une photo d’un pénis en érection et nu, selon le rapport. ESPN a déclaré avoir obtenu une copie de l’historique du texte.

New York a embauché Porter, âgé de 41 ans, le mois dernier. Il a accepté un contrat de quatre ans après avoir passé les quatre dernières saisons avec les Diamondbacks de l’Arizona en tant que vice-président principal et directeur général adjoint.

J’ai parlé directement avec Jared Porter des événements qui ont eu lieu en 2016 et dont nous avons été informés ce soir pour la première fois. Jared m’a reconnu sa grave erreur de jugement, a pris la responsabilité de sa conduite, a exprimé des remords et s’est auparavant excusé pour ses actes », a déclaré le président des Mets, Sandy Alderson, dans un communiqué.

«Les Mets prennent ces questions au sérieux, attendent un comportement professionnel et éthique de la part de tous nos employés et ne tolèrent certainement pas la conduite décrite dans l’histoire (d’ESPN). Nous ferons un suivi pendant que nous examinerons les faits concernant ce grave problème.

Avant son mandat chez les Diamondbacks, Porter a travaillé sous Theo Epstein avec les Red Sox de Boston et les Cubs de Chicago, remportant trois bagues de la Série mondiale au front office de Bostons et une autre avec les Cubs.

La femme n’a pas été identifiée dans le rapport. ESPN a déclaré qu’elle était une correspondante étrangère qui avait déménagé aux États-Unis pour couvrir la Major League Baseball. Elle a ignoré plus de 60 messages de Porter avant d’envoyer la dernière photo vulgaire, selon ESPN.

ESPN a déclaré avoir contacté Porter lundi soir et avoir reconnu avoir envoyé des SMS à la femme. Au début, il a dit qu’il n’avait envoyé aucune photo de lui-même, mais lorsqu’il a été informé du spectacle des échanges, il a envoyé des selfies et d’autres photos, il a dit que les plus explicites ne sont pas de moi. Ce sont comme, un peu comme des images de blagues, a rapporté ESPN.

Après avoir demandé si le point de vente avait l’intention de publier une histoire, Porter a demandé plus de temps avant de refuser plus tard d’autres commentaires, a rapporté ESPN.

