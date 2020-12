NEW YORK: Les Mets ont embauché Zack Scott en tant que vice-président senior et directeur général adjoint, réunissant l’ancien cadre des Boston Red Sox avec le directeur général de New York Jared Porter.

L’équipe a annoncé l’embauche mercredi. Scott, âgé de 43 ans, a passé les 17 saisons précédentes à Boston et a été directeur général adjoint au cours des deux dernières années, supervisant les analyses, les systèmes de baseball et les départements de dépistage avancé et professionnel.

Porter, embauché par les Diamondbacks pour être directeur général sous la présidence de l’équipe Sandy Alderson ce mois-ci, a commencé à Boston en 2004 la même année où Scott a rejoint les Red Sox en tant que stagiaire. Le couple a travaillé ensemble sous le directeur général Theo Epstein.

Je connais Zack depuis plus de 15 ans et j’ai travaillé avec lui quotidiennement pendant 10 de ces années. C’est un leader fort qui est un penseur très créatif et dynamique, a déclaré Porter dans un communiqué. Zack est bien équilibré dans tous les domaines des opérations de baseball et favorisera la synergie et la collaboration entre tous nos départements en mettant l’accent sur la recherche et le développement.

Scott a fait ses débuts dans le baseball en tant que développeur chez Diamond Mind, Inc., qui produit un logiciel de simulation de baseball. Il a occupé de nombreux postes au cours de ses années à Boston avec un fort accent sur l’analyse et les systèmes.

