Mets contre Dodgers, calendrier NLCS 2024 : où regarder les matchs éliminatoires de la MLB, couverture télévisée, lanceurs probables

Les Dodgers de Los Angeles sont à une victoire de se qualifier pour les World Series 2024. Les Dodgers détiennent une avance de 3-2 contre les Mets de New York dans la meilleure des sept séries de championnats de la Ligue nationale. Les Mets sont cependant restés en vie avec une victoire dans le cinquième match vendredi, repoussant la série à Los Angeles pour le sixième match (et potentiellement le septième).

Il n’y a pas eu beaucoup de drame jusqu’à présent dans le NLCS. Les trois victoires des Dodgers ont toutes été éclatantes, et ils ont dominé les Mets 27-2 lors de ces trois victoires (dans les matchs 1, 3 et 4). Lors du deuxième match, les Mets ont pris une avance de six points et n’ont jamais été menés et ils ont remporté le cinquième match par une finale de 12-6. Il n’y a eu aucun changement d’avance dans aucun des cinq matchs.

Les Mets ont éliminé les Milwaukee Brewers dans la Wild Card Series et les Philadelphia Phillies dans la Division Series pour arriver ici. Les Dodgers ont affronté les Padres dans la NLDS après avoir reçu un laissez-passer au premier tour en tant que tête de série de la NL. Le NLCS est une série au meilleur des sept et le vainqueur accède aux World Series pour affronter soit les Yankees, soit les Guardians.

Découvrez l’intégralité Calendrier des séries éliminatoires de la MLB 2024 ici. Vous trouverez ci-dessous le calendrier NLCS pour les Dodgers contre les Mets :

Jeu 1 dim. 13 octobre CONT 9, NYM 0 RENARD, Fubo (Essayez gratuitement) Jeu 2 lundi 14 octobre NYM 7, LAD 3 RENARD, FS1, Fubo (Essayez gratuitement) Jeu 3 mercredi 16 octobre CONT 8, NYM 0 FS1, Fubo (Essayez gratuitement) Jeu 4 Jeudi 17 octobre CONT 10, NYM 2 FS1, Fubo (Essayez gratuitement) Jeu 5 vendredi 18 octobre NYM 12, LAD 6 FS1, Fubo (Essayez gratuitement)

Jeu 6 dim. 20 octobre 20 h 08 HE FS1, Fubo (Essayez gratuitement) Jeu 7 (si nécessaire) lundi 21 octobre 20 h 08 HE RENARD, FS1, Fubo (Essayez gratuitement)

Où regarder le match 6



Date: Dimanche 20 octobre | Temps: 20 h 08 HE

Emplacement: Stade Dodger, Los Angeles

Chaîne de télévision : FS1 | Diffusion en direct: Fubo (essayez gratuitement)

Lanceurs probables : Match Bullpen (LAD) contre LHP Sean Manaea (NYM)

Chances: CONT -140, NYM +118 | O/U : 8

Voici maintenant ce que vous devez savoir sur chaque équipe du NLCS :

Scénarios du NLCS

Mets : Les Miracle Mets ont finalement eu quelques jours pour reprendre leur souffle après deux semaines chaotiques pour arriver au NLCS. Ils ont dû jouer un double match de maquillage à Atlanta le lendemain de la fin de la saison régulière juste pour accéder aux séries éliminatoires, puis ils ont dû faire un retour spectaculaire lors de la neuvième manche du match 3 de la Wild Card Series contre les Brewers, puis ils ont dû faire un autre retour tardif dans le NLDS Game 4 pour éliminer les Phillies. Les Mets ont certainement mérité leur pause de trois jours entre le NLDS et le NLCS. Ils ont dégagé des vibrations majeures de Team of Destiny au cours des deux dernières semaines, mais bien sûr, ces vibrations peuvent changer en un instant. Cela dit, New York dispose d’une formation complète et efficace, ainsi que d’une très forte rotation de vétérans. L’enclos des releveurs a parfois été risqué, surtout avec le plus proche, Edwin Díaz qui commence à paraître usé. Les Mets sont cependant une excellente équipe et sont l’équipe la plus en vogue du baseball depuis début juin.

Les Dodgers : Les Dodgers ont eu des problèmes lors des premiers tours des séries éliminatoires ces dernières années, notamment une défaite contre les Padres en NLDS en 2022. Los Angeles a remporté 111 matchs cette saison régulière. Cette fois-ci, ils avaient le meilleur bilan du baseball avec 98 victoires et dès la deuxième manche du troisième match, il semblait que les Padres allaient les enterrer à nouveau. Ensuite, ils ont tenu San Diego sans but pendant le reste de la série et ont avancé. Les Dodgers apportent au NLCS une attaque à indice d’octane élevé qui s’est classée première de la NL en OPS et en circuits et deuxième en points marqués. Ils ont le joueur offensif le plus prolifique en la personne de Shohei Ohtani, en plus de ses collègues anciens MVP Mookie Betts et Freddie Freeman. Le casting de soutien est solide, dirigé par Teoscar Hernández. L’enclos des releveurs est extrêmement talentueux, comme nous l’avons vu lors des matchs 1, 3, 4 et 5 de la NLDS. La question sera la rotation. Le groupe est toujours en ruine et ne semble compter que trois membres : Yoshinobu Yamamoto, Jack Flaherty et Walker Buehler. Pourtant, les Dodgers ont lutté contre des blessures toute la saison et ont été parmi les meilleures équipes tout au long.