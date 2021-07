Mets Blank Reds derrière le coup sûr de Stroman, Smith’s Slam

Marcus Stroman a lancé un coup sûr pendant huit manches, Dominic Smith a lancé un grand chelem et les Mets de New York ont ​​remporté une victoire 7-0 contre les Reds de Cincinnati mercredi.

Stroman (7-8) a cédé un simple de départ à Aristides Aquino en troisième manche et rien d’autre. Il en a retiré sept et a marché un tout en donnant un repos précieux à l’enclos des releveurs assiégé de New York avant le jour de congé du jeudi. Jeurys Familia a retiré trois frappeurs dans un neuvième sans coup sûr.

Luis Guillorme a frappé son premier circuit de la saison et Jonathan Villar s’est également connecté pour les leaders de NL East. Le manager des Mets, Luis Rojas, est retourné dans l’abri après avoir purgé une suspension de deux matchs pour s’être disputé de façon excessive dimanche.

Jeff Hoffman (3-5) est sorti de la liste des blessés de 10 jours pour effectuer son premier départ depuis le 26 mai et a duré quatre manches, accordant sept coups sûrs, dont le chelem de Smith et cinq points avec trois buts sur balles.

PADRES 3, BRAVES 2, 1ER JEU

ATLANTA: Fernando Tatis Jr. a frappé un circuit de deux points, le partant Chris Paddack a inversé ses difficultés récentes et San Diego a battu Atlanta lors du premier match d’un programme double.

Tatis a porté le score à 3-0 en cinquième manche contre le releveur Shane Greene lorsque son 29e circuit en tête de la Ligue nationale a atterri dans les sièges du champ gauche. L’arrêt-court des All-Star a huit coups sûrs, sept points marqués et six points produits lors de ses cinq derniers matchs.

Paddack (6-6), qui avait une MPM de 10,31 lors de ses cinq dernières apparitions, a travaillé cinq manches sans but, accordant trois coups sûrs sans but sur balles et un retrait au bâton. Le plus proche des étoiles, Mark Melancon, a conclu le match pour les Padres en septième, remportant son 28e arrêt en tête des ligues majeures en 32 occasions.

Kyle Muller (1-3) a accordé deux coups sûrs et a marché trois en quatre manches pour les Braves, s’étant éteint en première et troisième.

Bryse Wilson (2-3) d’Atlanta devait affronter Reiss Knehr de San Diego (0-0) lors du deuxième match. Les deux ont tous deux été appelés de Triple-A pour servir de 27e homme pour leurs équipes.

RAYONS 5, ORIOLES 4

ST. PETERSBURG, Floride : Austin Meadows a frappé un simple avec deux retraits et deux points en neuvième manche et Tampa Bay a battu Baltimore.

Randy Arozarena a frappé deux circuits et a également réussi un simple clé alors que les Rays ont gagné pour la 10e fois en 13 matchs. Il a mis fin à une sécheresse de 21 matchs à domicile lors d’une victoire de 9-3 mardi soir contre Baltimore.

Tampa Bay tirait de l’arrière lorsque Francisco Meja a ouvert le neuvième avec un simple contre Tanner Scott (3-4) et le frappeur de pincement Mike Zunino a tiré un but sur balles avec un retrait. Arozarena a ensuite frappé un flare au champ droit, avec le joueur de premier but Ryan Mountcastle et le joueur de deuxième but Pat Valaika se heurtant à leur poursuite, pour un simple qui a chargé les bases. Après le retrait de Vidal Brujn, Meadows a aligné un 0-2 au centre.

Collin McHugh (3-1) a travaillé deux manches sans but pour la victoire.

Mountcastle et Valaika ont chacun frappé des circuits en solo pour Baltimore, ce qui a placé le lanceur partant prévu Keegan Akin et le voltigeur Anthony Santander sur la liste des blessés COVID-19 avant le match.

