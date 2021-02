NEW YORK: Les Mets ont battu JD Davis dans la première des 13 affaires d’arbitrage salarial prévues ce mois-ci.

Le joueur de troisième but et le voltigeur recevront une augmentation de 592 463 $ à 2,1 millions de dollars plutôt que sa demande de 2 475 000 $.

La décision de Gil Vernon, Mark Burstein et Jeanne Vonhof a été annoncée vendredi, trois jours après avoir entendu l’affaire. En raison de la pandémie, les audiences sont menées par Zoom pour la première fois plutôt qu’en personne.

Davis, 27 ans, a frappé .247 avec six circuits et 19 points produits au cours de la saison écourtée par la pandémie.

Les décisions sont également en cours pour le voltigeur de Baltimore Anthony Santander et le joueur de premier but de Tampa Bay Ji-Man Choi.

Santander a demandé une augmentation de 572 500 $ à 2 475 000 $, et les Orioles ont plaidé pour 2,1 millions de dollars, les mêmes chiffres échangés par Davis et les Mets. L’affaire Santanders a été entendue par les arbitres Melinda Gordon, Richard Bloch et Frederic Horowitz.

Santander, 26 ans, a frappé .261 avec 11 circuits et 32 ​​points produits au cours de la saison écourtée par la pandémie. Il était éligible à l’arbitrage pour la première fois.

Choi, 29 ans, a demandé une augmentation de 2,45 millions de dollars et les Rays ont plaidé pour 1,85 million de dollars. Margaret Brogan, Gary Kendellen et Brian Keller ont entendu l’affaire.

Choi a frappé .230 avec trois circuits et 16 points produits l’année dernière, puis a frappé .240 (10 pour 40) avec deux circuits et quatre points produits alors que les Rays se qualifiaient pour la Série mondiale et perdaient contre les Dodgers de Los Angeles. Il a frappé .261 avec 19 circuits et 63 points produits en 2019.

Choi avait un salaire de base de 850 000 $ l’an dernier et un salaire de 427 148 $ au prorata, y compris les primes de rendement.

Le receveur des Dodgers de Los Angeles Austin Barnes et le lanceur Walker Buehler sont toujours au programme; Le releveur de Tampa Bay Ryan Yarbrough; L’arrêt-court de Houston Carlos Correa; Le pichet de Saint-Louis Jack Flaherty; Le voltigeur des Cubs de Chicago Ian Happ; Le lanceur / voltigeur de Los Angeles Shohei Ohtani; Donovan Solano, joueur de deuxième but de San Francisco; et le lanceur d’Atlanta Mike Sorotka et l’arrêt-court Dansby Swanson.

Les équipes ont remporté sept des 12 audiences l’an dernier, dont six des sept premières, et ont eu un record de victoires pour la quatrième fois en six ans.

Il y avait 112 joueurs éligibles à l’arbitrage qui ont accepté des contrats d’un an le 15 janvier, le jour où les joueurs et les chiffres ont échangé les chiffres proposés. Parmi ceux qui ont conclu des accords, mentionnons l’arrêt-court des New York Mets Francisco Lindor (22,3 millions de dollars), le joueur de troisième but des Cubs Kris Bryant (19,5 millions de dollars), le voltigeur de premier but des Dodgers Cody Bellinger (16,1 millions de dollars) et l’arrêt-court Corey Seager (13,75 millions de dollars), venant de la NL Championship Series. et récompenses MVP des World Series.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports