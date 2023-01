Métros où les prix des loyers aux États-Unis ont le plus chuté

Cafés-bars colorés dans l’emblématique quartier musical et de divertissement de Beale Street, dans le centre-ville de Memphis, Tennessee. benedek | iStock | Getty Images

Malgré de fortes hausses des prix de location, la concurrence s’atténue sur certains marchés américains à mesure que les stocks augmentent, selon un nouveau rapport du courtage immobilier national HouseCanary. Fin 2022, le loyer médian aux États-Unis était de 2 305 $, soit près de 5 % de plus qu’un an plus tôt. Mais les loyers médians ont terminé 2022 en baisse de près de 6 % par rapport au début de l’année, selon le rapport. Bien que les prix des loyers se soient refroidis sur certains marchés, d’autres ont continué de croître, y compris les métros le long de la côte Est et à travers le Midwest industriel, a constaté HouseCanary. En savoir plus sur les finances personnelles :

L’IRS prévient que les remboursements d’impôt pourraient être “un peu inférieurs”

Les emplois technologiques sont en vogue en 2023 malgré les licenciements d’Amazon, Google, Meta et Microsoft

Qu’y a-t-il dans le plan de l’administration Biden pour une «déclaration des droits des locataires»

5 métros avec la plus forte augmentation annuelle de loyer

Ces marchés immobiliers métropolitains américains ont enregistré la plus forte augmentation en pourcentage d’une année sur l’autre du prix d’inscription mensuel médian des locations unifamiliales du second semestre 2021 au second semestre 2022. 1.Indianapolis; Carmel, Indiana; Anderson, Indiana

Loyer médian fin 2021 : 1 300 $

Loyer médian fin 2022 : 1 700 $

Augmentation des loyers : 30,8 % 2. Charleston, Caroline du Sud ; North Charleston, Caroline du Sud

Loyer médian fin 2021 : 2 195 $

Loyer médian fin 2022 : 2 750 $

Augmentation des loyers : 25,3 %

New Haven, Connecticut Barry Winiker | Photodisque | Getty Images

3. New Haven, Connecticut; Milford, Connecticut

Loyer médian fin 2021 : 2 250 $

Loyer médian fin 2022 : 2 800 $

Augmentation des loyers : 24,4 % 4. Naples, Floride ; Marco Island, Floride

Loyer médian fin 2021 : 5 200 $

Loyer médian fin 2022 : 6 448 $

Augmentation de loyer : 24,0 % 5. Pittsburgh

Loyer médian fin 2021 : 1 520 $

Loyer médian fin 2022 : 1 872 $

Augmentation des loyers : 23,2 %

5 métros avec la plus forte baisse annuelle de loyer

Ces marchés immobiliers métropolitains américains ont enregistré la plus forte baisse en pourcentage d’une année sur l’autre du prix d’inscription mensuel médian des maisons unifamiliales du second semestre 2021 au second semestre 2022. 1. Memphis, Tennessee

Loyer médian fin 2021 : 1 800 $

Loyer médian fin 2022 : 1 695 $

Baisse des loyers : -5,8% 2. Port St. Lucie, Floride

Loyer médian fin 2021 : 2 800 $

Loyer médian fin 2022 : 2 650 $

Baisse des loyers : -5,4%

Cap Coral, Floride Keïta Araki / Eyeem | Oeil | Getty Images

3. Cape Coral, Floride; Fort Myers, Floride

Loyer médian fin 2021 : 4 000 $

Loyer médian fin 2022 : 3 795 $

Baisse des loyers : -5,1% 4. Palm Bay, Floride ; Melbourne, Floride; Titusville, Floride

Loyer médian fin 2021 : 2 300 $

Loyer médian fin 2022 : 2 200 $

Baisse des loyers : -4,3% 5. Phénix ; Mesa, Arizona; Chandler, Arizona

Loyer médian fin 2021 : 2 350 $

Loyer médian fin 2022 : 2 300 $

Baisse des loyers : -2,1%

“C’est un changement assez spectaculaire”, déclarent les experts du logement

À mesure que les prix des loyers baissent et que les taux hypothécaires augmentent, il est devenu moins cher de louer que d’acheter sur de nombreux marchés. Selon un rapport récent d’Attom, une société d’analyse de données immobilières. De même, le mois de décembre de Realtor.com rapport de location publié jeudi a révélé que le prix de location médian aux États-Unis, 1 712 $, était près de 800 $ moins cher que le coût mensuel d’une première maison.

“C’est un changement assez spectaculaire”, a déclaré Rick Sharga, vice-président exécutif de l’intelligence de marché chez Attom, soulignant qu’il y a un an, il était moins cher d’acheter que de louer dans 60% des marchés analysés par Attom. “Vous ne pouvez tout simplement pas exagérer l’impact que les coûts de financement plus élevés ont eu sur l’accession à la propriété.” Alors que les taux d’intérêt hypothécaires ont récemment refroidi, les taux ont plus que doublé en 2022, ce qui ne s’est jamais produit en un an, selon Freddie Mac. En janvier 2022, le prêt hypothécaire moyen à taux fixe sur 30 ans était d’environ 3 % avant de bondir à plus de 7 % en octobre et novembre. Sharga a déclaré que l’augmentation des taux hypothécaires a augmenté de 45% à 50% les versements hypothécaires mensuels pour l’achat d’une maison, même si l’appréciation du prix des maisons a ralenti. “C’est probablement le facteur le plus important dans la création de ce changement”, a-t-il ajouté.

La décision de louer ou d’acheter est “toujours une question de timing”