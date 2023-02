Metroid Prime Remastered arrive sur Nintendo Switch... dès maintenant

C’est encore une fois l’heure pour Samus de briller. Metroid Prime, parmi les jeux les plus appréciés de GameCube, est en cours de remasterisation pour la Nintendo Switch. Et, surprise, vous pouvez le télécharger sur le Nintendo eShop maintenant.

Ce ne sont pas des nouvelles sur le Metroid Prime 4 tant attendumais un remaster de Metroid Prime est un régal.

La révélation a été faite lors du Nintendo Direct de mercredi, une conférence de presse en ligne au cours de laquelle Nintendo a dévoilé ses grands jeux pour le premier semestre 2023. La date de sortie de Pikmin 4 (21 juillet) et l’ajout de plusieurs Game Boy et Game Les classiques de Boy Advance sur Nintendo Online. Nous a également reçu une nouvelle bande-annonce pour Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Metroid Prime a été lancé à l’origine il y a plus de 20 ans en 2002. Nintendo lui donne un éclat de 2023 avec des graphismes remasterisés (mais pas refaits) et des contrôles resserrés pour le Switch.

Metroid Prime Remastered est uniquement numérique pour les deux prochaines semaines. Les vieilles âmes parmi nous qui préfèrent les copies physiques des jeux devront attendre le 22 février pour mettre la main sur Metroid Prime Remastered.