Metro rend hommage à feu Richard Alatorre, notre premier président du conseil d’administration

Repose en paix, Richard Alatorre, président du conseil d’administration du métro, décédé le 13 août et dont les funérailles ont eu lieu aujourd’hui à la cathédrale de notre Cité des Anges, au centre-ville de Los Angeles.

Alatorre a été le premier président du conseil d’administration de Metro de 1993 à 1994 et a siégé à notre conseil d’administration de 1993 à 1999. Il était originaire d’Angeleno – né à Boyle Heights et élevé dans l’Eastside, qu’il a représenté à l’Assemblée de l’État et plus tard au conseil municipal de Los Angeles.

Son leadership a été essentiel au succès de Metro, qui a été officiellement créée en 1993 après la fusion du LACTC (qui planifiait les projets) et du SCRTD (qui gérait les transports en commun). Le président Alatorre avait siégé aux conseils d’administration des deux agences et avait été chargé de fusionner le SCRTD et le LACTC en une agence cohérente qui planifierait et financerait une variété de projets de mobilité dans le comté de Los Angeles et les exploiterait sur une large partie du comté.

Les défis pour Alatorre et ses collègues étaient énormes. Le dernier tramway avait cessé de fonctionner en 1963. Mais la population de notre région et le nombre de voitures – et le trafic – continuaient de croître. L’expansion des autoroutes avait ralenti, de plus en plus de communautés luttant contre l’étalement urbain, la pollution et la division des villes par les nouvelles routes. La construction de lignes de transport ferroviaire était une chose que beaucoup de gens soutenaient – ​​mais les plans spécifiques n’ont souvent pas abouti jusqu’à l’adoption de mesures de taxe de vente en 1980 et 1990.

Grâce aux fonds provenant de la taxe de vente et sous la direction d’Alatorre et de bien d’autres, le transport ferroviaire a fait son retour. Rien que dans les années 90, la ligne bleue (aujourd’hui la ligne A), la ligne verte (aujourd’hui la ligne C) et la ligne rouge (aujourd’hui la ligne B) ont été ouvertes. Alatorre, en particulier, était un fervent partisan du métro et envisageait de l’étendre un jour jusqu’à East LA

Alatorre, deuxième à partir de la droite, lors d’un événement pour la construction d’un train léger vers Pasadena – initialement prévu comme une extension de la ligne bleue de l’époque, mais construit plus tard sous le nom de ligne Gold.

Il a également joué un rôle déterminant dans la construction de la Gold Line jusqu’à Pasadena et East LA (après que le métro n’y soit pas arrivé). Les projets de la Gold Line n’ont pas été faciles – les deux ont parfois été confrontés à des défis politiques et financiers. Pourtant, les deux ont obtenu le soutien local et ont été construits au prix de nombreuses querelles de la part d’Alatorre et de nombreux autres élus locaux, dont un autre homme politique d’Eastside d’une influence considérable – la superviseure Gloria Molina, décédée en 2023.

Alatorre a également joué un rôle majeur dans des projets importants qui continuent d’avoir un impact positif pour les usagers aujourd’hui. Par exemple, il a fait pression pour que le siège du métro soit construit à côté de la gare Union, que lui et son allié fréquent, le maire Tom Bradly, souhaitaient voir rénovée pour servir de plaque tournante du transport en commun de notre région.

Grâce à son leadership, le conseil d’administration de Metro a adopté en 1994 une initiative sur les carburants alternatifs, qui a marqué la fin de l’ère des bus diesel, connus pour leurs émissions d’échappement odorantes et visibles. En 2011, Metro a mis hors service le dernier de ses bus diesel au profit d’une flotte entière de bus brûlant du gaz naturel comprimé plus propre. Nous travaillons actuellement à la conversion de cette flotte à zéro émission.

Alatorre a également été chargé de travaux essentiels pour combiner le SCRTD et le LACTC afin de créer une agence tournée vers l’avenir. Il a rencontré des employés et des parties prenantes pour mieux comprendre le fonctionnement de Metro. Il a supervisé la première déclaration de non-discrimination de l’agence (importante pour un secteur de plus en plus diversifié et dont l’histoire en matière d’équité est parfois moins brillante) qui allait au-delà des directives fédérales, élargissait les possibilités de sous-traitance pour les petites entreprises défavorisées et identifiait d’autres politiques clés qui guideraient Metro dans ses premières années.

Alatorre au centre de la photo prise en 1994 lors de la pose de la première pierre du bâtiment du siège de Metro Gateway à côté de Union Station.

Toute la famille Metro présente ses condoléances à la famille Alatorre et à ses nombreux amis et sympathisants à travers Los Angeles. Notre PDG Stephanie Wiggins a assisté aux funérailles d’aujourd’hui pour rendre hommage à notre premier président du conseil d’administration dont la ténacité et la vision profiteront aux Angelenos pendant de nombreuses décennies à venir.

