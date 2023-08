Metro dit avoir conclu un accord de principe malgré la grève

Metro affirme avoir conclu une entente de principe avec le syndicat représentant les employés en grève de 27 épiceries de la région du Grand Toronto.

« L’accord, qui est juste et équitable pour nos employés et nos clients, est recommandé à l’unanimité par le comité de négociation du syndicat et mettra fin au conflit de travail s’il est ratifié », a indiqué l’entreprise dans un communiqué mercredi matin.

L’accord de principe sera soumis aux employés, représentés par UNIFOR, pour un vote de ratification qui aura lieu « sous peu », a indiqué l’entreprise.

Plus de 3 700 travailleurs des magasins de la région du Grand Toronto sont en grève depuis le 29 juillet.

Certains travailleurs ont déclaré qu’en raison de leurs salaires, ils pouvaient à peine se permettre d’acheter la nourriture vendue dans les magasins où ils travaillent.



