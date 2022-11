Metro Boomin sort le court métrage “Heroes & Villains”

Metro Boomin revient en mettant la barre haute et en prouvant qu’il est plus qu’un producteur.

Depuis le décès de sa mère, le producteur Metro Boomin’ n’est plus sous les projecteurs et prend le temps de guérir. Maintenant qu’il revient, il le fait de la manière la plus grandiose qui soit. En tant que producteur, vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui n’appellerait pas Metro une légende. La clé de tout son modèle d’entreprise réside dans les relations et les relations réelles. Au cours des dernières années, il a livré des projets de collaboration avec nos artistes préférés sur un simple placement sur leurs albums. Mode sauvage II avec 21 Savage a produit une bande originale d’horreur qui comportait même une narration de Morgan Freeman.

Sorties de Metro Boomin Héros et méchants Court métrage mettant en vedette Lakeith Stanfield, Morgan Freeman, Gunna et Young Thug

Metro Boomin est prêt à sortir son deuxième album et a enrôlé les Hip-Hip et Hollywood Avengers pour cette tâche. Parallèlement à l’album Metro a sorti un court métrage Héros et méchants. Le court métrage présente étonnamment Gunna et Young Thug qui ont été derrière les barreaux la majeure partie de l’année. LaKeith Stanfield, qui a désavoué le hip-hop cette année, fait une apparition et Morgan Freeman sort du stand pour rejoindre Metro dans le film. La partie la plus rafraîchissante est peut-être le teasing d’un nouveau morceau de Metro et Future qui n’ont pas assez travaillé ensemble ces dernières années.

Vous pouvez regarder le court métrage complet créé par Gibson Hazard ci-dessous. L’album devrait sortir le vendredi 2 décembre.