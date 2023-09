Metro Boomin se produira au Red Bull Symphonic

Un producteur, DJ et artiste certifié diamant, lauréat d’un GRAMMY® Award, monte sur scène pour une expérience de concert orchestral historique d’une seule nuit.

Metro Boomin montera sur scène le 26 octobre à Los Angeles pour Red Bull Symphonic, un spectacle torride qui « rassemble les artistes les plus passionnants et les plus influents d’aujourd’hui avec un orchestre symphonique à grande échelle ». Un communiqué de presse rapporte que Metro Boomin se produira aux côtés du chef d’orchestre Anthony Parnther et de l’Orchestre Symphonique au sein du légendaire Dolby Theatre.

« Je suis très excité de faire partie d’un moment musical aussi incroyable avec Red Bull », a déclaré Metro Boomin dans un communiqué. « J’ai un amour et une appréciation profonds pour la musique orchestrale, qui peut être entendue dans de nombreux disques que j’ai sortis. produit. Maintenant, avec Red Bull Symphonic, nous sommes en mesure de réimaginer tout un ensemble d’œuvres dont je suis fier dans un spectacle live avec le talent de l’Orchestre Symphonique, ce qui a toujours été un de mes rêves et que je réalise enfin. venir à la vie. »

Red Bull Symphonic avec Metro Boomin marque le deuxième volet du programme aux États-Unis, après son spectacle inaugural à guichets fermés avec Rick Ross l’année dernière au Atlanta Symphony Hall.

BOSSIP était présent au spectacle qui mettait en vedette Ross aux côtés du célèbre orchestre symphonique entièrement noir Orchestra Noir, du vénéré chœur de trap Sainted et du violoniste primé aux GRAMMY.

Les billets pour l’expérience Red Bull Symphonic de Metro Boomin ont été mis en vente aujourd’hui 15 septembre via Ticketmaster. Pour plus d’informations, visitez https://win.gs/SYMPHONICLA.

Le spectacle Red Bull Symphonic avec Metro Boomin est créé en partenariat avec Red Bull et NVE Experience Agency.

