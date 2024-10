Metro Boomin poursuivi pour violences sexuelles présumées et mise enceinte d’une femme

En septembre 2016, Vanessa dit qu’elle a rendu visite à Metro dans son studio et a pris une demi-pilule de Xanax et un verre d’alcool pour faire face à la tristesse causée par le décès de son fils qui pesait lourdement sur son esprit… et affirme qu’elle s’est rapidement évanouie sur le canapé. .

Vanessa affirme qu’elle a finalement repris conscience dans un lit – avec Metro au-dessus d’elle, qui l’aurait violée et lui aurait fait une fellation. Après avoir prétendument perdu connaissance et s’être réveillée à nouveau, Vanessa dit que Metro est apparu et l’a informée qu’elle se trouvait dans une chambre d’hôtel de Beverly Hills et qu’il était temps de partir… elle dit qu’elle n’a aucun souvenir de la façon dont elle est arrivée là-bas.