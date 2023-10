Metro Bank lève 925 millions de livres sterling grâce à la dette et au financement | Actualité économique

Metro Bank a conclu un accord de financement, renforçant ainsi son bilan en difficulté, suite aux informations de Sky News selon lesquelles elle recherchait le financement.

Près d’un milliard de livres sterling (925 millions de livres sterling) ont été levés par Metro Bank, qui compte 2,7 millions de comptes clients, ce qui en fait l’une des 10 plus grandes banques de Grande-Bretagne.

Dans un communiqué, le prêteur a déclaré avoir levé 325 millions de livres sterling de nouveaux financements et refinancé 600 millions de livres sterling de dette. Le plus grand actionnaire,

Spaldy Investments, une société d’investissement détenue par un milliardaire colombien, apporte 102 millions de livres sterling.

Sky News a rapporté la semaine dernière que la grande banque préparait des plans pour récolter des centaines de millions de livres. Son cours de bourse est tombé abruptementprès de 30%, suite à l’actualité.

Metro Bank a également confirmé à Sky News qu’elle était en discussion pour vendre jusqu’à 3 milliards de livres sterling de prêts hypothécaires résidentiels.

Un « changement progressif » vers l’offre de prêts hypothécaires spécialisés, offrant souvent des solutions alternatives aux personnes à qui un prêt hypothécaire traditionnel a été refusé, et les prêts commerciaux seront facilités via le financement et le refinancement, a déclaré Metro Bank dans un communiqué.

Des offres publiques d’achat de la banque rivale Shawbrook ont ​​été rejeté par Metro Bank

Banque dite challenger, Metro Bank est devenue le premier nouveau prêteur à s’ouvrir dans les grandes rues britanniques depuis plus de 100 ans, lors de son lancement en 2010, à la suite de la crise financière de 2008.

Elle propose des comptes courants et professionnels, des prêts personnels et des produits d’assurance et emploie environ 4 000 personnes, réparties dans environ 75 succursales à travers le pays.

Ces dernières nouvelles « marquent un nouveau chapitre pour Metro Bank, facilitant la poursuite d’une croissance rentable au cours des années à venir », a déclaré Daniel Frumkin, directeur général de Metro Bank.

« Metro Bank a réalisé un bénéfice statutaire après impôts au troisième trimestre 2023 et continue de démontrer sa dynamique continue alors que nous nous efforçons de réaliser notre ambition d’être la première banque communautaire du Royaume-Uni.

« Notre solide franchise s’appuie sur notre clientèle fidèle et nos collègues engagés et nous continuerons à développer l’offre de Metro Bank pour fournir les services bancaires numériques et physiques auxquels nos clients s’attendent.

La Banque d’Angleterre a déclaré qu’elle « salue les mesures prises par Metro Bank pour renforcer sa position en capital ».