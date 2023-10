Metro Bank a rejeté les approches secrètes de rachat de Shawbrook | Actualité économique

Le conseil d’administration de Metro Bank a rejeté le mois dernier une approche secrète de rachat d’un prêteur britannique rival, quelques jours seulement avant que le cours de son action ne s’effondre lorsqu’il est apparu qu’elle recherchait des centaines de millions de livres pour consolider ses finances.

Sky News peut révéler en exclusivité que Shawbrook a déposé plusieurs propositions d’offres auprès de Metro Bank, dont une qui a été déposée aussi récemment que dans la seconde quinzaine de septembre.

La nouvelle de ces démarches arrive quelques heures avant qu’un groupe de détenteurs d’obligations de Metro Bank ne rencontre les patrons de la société pour discuter d’un montage financier totalisant plus de 500 millions de livres sterling.

L’objectif des négociations est de parvenir à un accord avant l’ouverture de la bourse de Londres lundi matin, selon des initiés.

Les analystes estiment que Metro Bank devra envisager une vente de la société au cas où des propositions alternatives, telles qu’un refinancement dirigé par les obligataires ou une augmentation de capital autonome, devaient échouer.

Ce week-end, des sources municipales ont déclaré que les récentes ouvertures de Shawbrook avaient été repoussées par la banque de détail principale.

Il n’était pas clair si des discussions en direct étaient en cours entre les deux sociétés, et la valorisation des offres de Shawbrook n’a pas pu être établie.

Les propositions n’ont pas été divulguées en bourse par le conseil d’administration de Metro Bank.

L’émergence d’un acheteur crédible pourrait soulever des questions sur la décision de ses dirigeants de ne pas s’engager dans des négociations constructives compte tenu de la nécessité pour l’entreprise de renforcer son bilan.

Une porte-parole de la Metro Bank a refusé de commenter les approches de Shawbrook, qui a également refusé de commenter.

La banque dite challenger a connu une semaine torride, le cours de son action s’effondrant de près de 30 % jeudi à la suite d’un rapport de Sky News selon lequel elle travaillait avec des banquiers d’investissement sur la cession d’actifs, la vente de nouvelles actions et le refinancement d’un Caution de 350 millions de livres sterling due l’année prochaine.

Vendredi, le titre a augmenté de 20 % pour clôturer à 45,25 pence, ce qui lui confère une capitalisation boursière inférieure à 80 millions de livres sterling.

Metro Bank, conseillée par Morgan Stanley, Moelis et la Banque Royale du Canada, prévoit de lever au moins 100 millions de livres sterling grâce à la vente d’actions, bien que la viabilité de ce plan soit douteuse compte tenu de l’ampleur de l’effondrement du cours de ses actions.

À un moment donné en 2018, le prêteur – qui avait promis de révolutionner la banque de détail en ouvrant sa première succursale à Londres en 2010 – avait une capitalisation boursière de 3,5 milliards de livres sterling.

De plus amples détails sur les propositions des détenteurs d’obligations, qui sont conseillés par PJT Partners, n’étaient pas clairs samedi.

Une source a qualifié la situation de « fluide », mais a confirmé que les pourparlers devaient avoir lieu samedi et durer potentiellement tout le week-end.

L’approche la plus récente de Shawbrook envers Metro Bank serait intervenue plus d’une semaine après que cette dernière a révélé au marché boursier que le régulateur bancaire britannique avait rejeté sa demande de passage à un modèle allégé en capitaux qui aurait fourni une marge de manœuvre significative pour le bilan.

Ses actions ont chuté de moitié dans les semaines qui ont suivi cette annonce, incitant M. Sharpe et Dan Frumkin, directeur général, à élaborer un nouveau plan de levée de capitaux.

Jeudi, Sky News a révélé que Metro Bank avait contacté ses principaux rivaux, notamment Lloyds Banking Group et NatWest Group, pour vendre une part de 3 milliards de livres sterling de son portefeuille de prêts hypothécaires.

Metro Bank est devenue le premier nouveau prêteur à ouvrir dans les rues principales de Grande-Bretagne depuis plus de 100 ans, lors de son lancement en 2010, peu après la dernière crise financière.

Elle compte 2,7 millions de comptes clients, ce qui en fait l’une des dix plus grandes banques de Grande-Bretagne, et propose des comptes courants, des comptes professionnels, des prêts personnels et des produits d’assurance.

L’entreprise emploie environ 4 000 personnes, réparties dans environ 75 succursales à travers le pays.

Les régulateurs bancaires et le Trésor surveillent de près les projets de levée de capitaux de Metro Bank pour déceler tout signe d’augmentation des retraits de dépôts.

Des rumeurs circulent depuis des années sur ses finances.

En 2019, des clients ont formé d’importantes files d’attente dans certaines de ses succursales après que des suggestions aient circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’entreprise était en difficulté financière.

Quelques jours plus tard, il a dévoilé un placement d’actions de 350 millions de livres sterling dans le but d’apaiser ces inquiétudes.

Metro Bank a eu une histoire mouvementée avec les régulateurs de la ville, malgré son existence relativement brève.

En décembre dernier, elle a été condamnée à une amende de 10 millions de livres sterling par la Financial Conduct Authority pour avoir publié des informations incorrectes aux investisseurs, tandis que la PRA lui a infligé une amende de 5,4 millions de livres sterling pour des infractions similaires un an plus tôt.

Le prêteur a été fondé en 2009 par Anthony Thompson, un entrepreneur en services financiers, et Vernon Hill, un Américain qui a finalement quitté le secteur dans des circonstances controversées en 2019.

Metro Bank a été contrainte de vendre des actifs dans le passé, annonçant un accord en décembre 2020 pour vendre un portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels occupés par leur propriétaire au groupe NatWest pour un montant pouvant atteindre 3,1 milliards de livres sterling.